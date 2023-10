Inscrivez-vous à la newsletter Jusqu’à samedi | Jayna Bardahl et l’équipe de football universitaire de The Athletic fournissent des analyses expertes sur les plus grandes histoires de la BFC cinq jours par semaine. Recevez-le dans votre boîte de réception.

Bienvenue dans une autre édition de Saturday Superlatives. Lorsque mon fils de 2 ans est dérangé par quelque chose qu’il voit à la télévision, il me dit de l’éteindre parce que c’est « tellement effrayant ». Cela semble être un bon thème pour la semaine 9 : So Scary Saturday. Un groupe d’équipes du Top 25 de l’AP s’est retrouvé dans des batailles étonnamment éprouvantes pour les nerfs (avec quelques-unes d’entre elles ayant échoué), et l’équipe n°1 du pays avait l’air carrément terrifiante.

Match de la semaine : Kansas 38, n°6 Oklahoma 33. C’est un moment déterminant pour les Jayhawks au cours de la troisième année sous la direction de Lance Leipold qui remporte une fois de plus l’éligibilité au bol. C’est aussi un moment potentiellement inquiétant pour une équipe de l’Oklahoma qui a gagné beaucoup de respect pour son triomphe à la rivière Rouge, mais qui semble manquer d’une solide identité offensive et a commis beaucoup trop d’erreurs lors d’un essai routier pluvieux.

Ce match était fou à voir, en particulier dans une seconde mi-temps qui comportait cinq changements de tête, de nombreux gros jeux et un entraînement gagnant de 80 verges de Jason Bean et des Jayhawks suivi d’un arrêt défensif de dernière seconde. La NFL est incroyablement amusante à regarder tous les dimanches. Ce que la NFL ne peut pas vous donner, c’est la célébration des supporters transportent des poteaux de but volés hors des stades et les déverser dans les lacs voisins.

La victoire sur route au Texas au cours de la première année sous Leipold était une grosse affaire, mais celle-ci était bien plus importante. Gardez à l’esprit que le Kansas avait perdu 18 matchs de suite contre les Sooners (la plupart étaient des éruptions) samedi matin. Cette victoire les place dans la course Big 12. L’Oklahoma doit se ressaisir rapidement avec une équipe chaude de l’Oklahoma State et la finale de la série Bedlam ensuite.

Joueur de la semaine : Oregon QB Bo Nix. L’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, a été perplexe pour son QB après que ses Ducks n°8 ont remporté une victoire sur la route 35-6 au n°13 de l’Utah. Nix a joué un match impeccable avec une journée de passes de 24 en 31 pour 248 verges, trois touchés au total et aucun revirement contre l’une des meilleures défenses du pays. C’était l’un des matchs les plus attendus de la journée, et Nix s’est assuré qu’il n’était pas convaincant en mettant ce match de côté au milieu du troisième quart-temps.

Lanning sait que ces statistiques n’impressionneront pas les électeurs du Heisman Trophy, mais il a loué la cohérence et le leadership de Nix.

“Je vais le répéter : Bo Nix est le meilleur quarterback du pays, juste pour être très clair”, a déclaré Lanning. “Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute là-dessus.”

Performance la plus effrayante : n°1 Géorgie 43, Floride 20. Non, ce n’est pas effrayant dans le sens d’une alerte bouleversée. Effrayant dans le genre « euh-oh, voici les Dawgs ». Les Gators ont pris une avance de 7-0 au début, mais n’ont pas pu suivre les champions nationaux consécutifs jusqu’au bout et les ont vus marquer 36 points consécutifs. La victoire à Jacksonville porte la séquence de la Géorgie à 25 victoires consécutives.

Cette attaque dirigée par Carson Beck fonctionne même sans l’aide de Brock Bowers. La défense était rapide, physique et avare comme d’habitude. Leurs équipes spéciales ont réussi un botté de dégagement bloqué pour une sécurité. Les Bulldogs roulent maintenant. Ensuite, trois matchs consécutifs contre des équipes qui figurent actuellement dans le Top 25 AP. L’un d’entre eux sera-t-il capable de défier sérieusement cette équipe pendant quatre quarts ? Ou assistons-nous à cette équipe de Géorgie qui commence à amener son jeu à un autre niveau sur la voie d’un triplé ?

Meilleure surprise : Georgia Tech 46, n°17 ​​Caroline du Nord 42. Au-delà de l’étourdissement de Lawrence, que diriez-vous de Georgia Tech effectuant un retour pour une victoire de 46-42 contre le numéro 17 de la Caroline du Nord en tant qu’outsider à domicile de 12 points ? Les Yellow Jackets ont obtenu une excellente performance du quart Haynes King (377 verges au total, 4 touchés) et 178 verges au sol de Dontae Smith et ont réussi à surmonter un déficit de 11 points avec 246 verges au sol dans le seul quatrième quart et trois touchés à jouer. les Tar Heels leur deuxième défaite de la saison. Fait amusant : Georgia Tech a bouleversé les équipes classées UNC au cours de chacune des trois dernières saisons.

Une mention honorable revient à l’Arizona pour sa victoire à domicile 27-24 contre le n°11 de l’Oregon State samedi soir. Ce n’était pas choquant si vous avez prêté attention à la séquence chaude de cette équipe depuis que Noah Fifita a pris la relève au QB, mais remporter des victoires consécutives contre les équipes classées Pac-12 est néanmoins impressionnant.

Meilleur résultat : Memphis 45, North Texas 42. Memphis a pris une avance de 31-7 à la fin du deuxième quart-temps sur la route à Denton. Le Mean Green a effectué un retour furieux avec un score de 35-7 et a pris l’avantage par quatre avec 47 secondes à jouer sur une passe de touché de Chandler Rogers à Ja’Mori Maclin. Il s’avère que c’était trop de temps. Le quart de Memphis Seth Hennigan est sorti et a mené un entraînement gagnant de 75 verges et n’a eu besoin que de 35 secondes pour le faire, frappant Joseph Scates sur cette passe de 36 verges pour s’échapper avec la victoire et décrocher l’éligibilité au bol à 6-2.

Une mention honorable va au n°24 de l’USC pour son retour de 21 points au quatrième quart pour s’échapper avec une victoire de 50-49 à Cal. Il aurait été facile pour les Trojans d’abandonner alors qu’ils étaient menés 43-29 au début du quatrième match, mais Caleb Williams a mené une série de touchés rapides et la défense a rattrapé une journée par ailleurs difficile (527). yards autorisés) en arrêtant une conversion de deux points dans la dernière minute pour s’accrocher.

Meilleure éruption : SMU 69, Tulsa 10. Pourquoi mettons-nous en avant ce jeu ? Parce que c’était 52-3 à la mi-temps ! Les Mustangs ont marqué sur neuf de leurs 10 premiers drives (y compris ce touché lors du deuxième jeu du match), ont terminé avec 638 verges au total sur un ridicule 9,4 verges par jeu et ont décidé que la chose polie à faire était de retirer le quart partant Preston Stone tard dans le deuxième trimestre. On ne voit pas ça très souvent en conférence.

Montre Heisman : Savez-vous qui d’autre pense entraîner le meilleur joueur du football universitaire ? Ryan Day. L’entraîneur de l’Ohio State l’a déclaré après que le WR Marvin Harrison Jr. ait réalisé une autre solide performance avec six attrapés pour 123 verges et deux touchés dans une victoire de 24-10 au Wisconsin. Harrison a dépassé les 100 verges lors de six de ses sept derniers matchs.

Meilleure passe : Je sais que cela va donner la chair de poule à James Franklin même de réfléchir à cette suggestion, et peut-être que je parle simplement un langage différent ici, mais il pourrait demander à son jeune quart-arrière Drew Allar de le jeter plus souvent. Voici une belle pièce de 40 verges à KeAndre Lambert-Smith pour le touché gagnant pour survivre à une frayeur contre l’Indiana.

Et que diriez-vous du quart-arrière du Wisconsin, Braedyn Locke, qui ferait preuve d’une grande confiance avec cette passe de touché de 13 verges sans regard à Will Pauling ? Un sacré lancer.

Meilleure prise : Logan Loya de l’UCLA a fait sa meilleure pose Jumpman avec cette capture à une main et cette traînée d’orteil lors d’une victoire 26-16 contre le Colorado. Il faut regarder le ralenti de celui-ci pour apprécier le niveau de difficulté très élevé ici.

Ole Miss WR Dayton Wade a réussi une capture qui était sans doute tout aussi impressionnante lors d’une victoire 33-7 contre Vanderbilt, sautant en l’air pour cette réception à une main pour récolter 48 verges.

BYU WR Darius Lassiter a réalisé des Superlatifs la semaine dernière et a réalisé une autre prise intéressante cette semaine lors d’une défaite de 35-6 au n°7 du Texas.

Meilleure performance au sol : Oklahoma State RB Ollie Gordon II ! Encore. Si vous êtes un lecteur fidèle de Saturday Superlatives, nous avons vanté la séquence chaude de Gordon ces dernières semaines. Eh bien, il a récidivé lors d’une déroute 45-13 contre Cincinnati avec 292 verges de mêlée et deux touchés. Cela représente trois performances consécutives de plus de 200 verges et un total de 1 134 verges à ses cinq derniers matchs. Je le répète : 1 134 yards en cinq matchs. Irréel. Les gens du Doak Walker Award pourraient tout aussi bien envoyer le trophée par la poste aujourd’hui.

Meilleure interception : Vous voyez rarement Rome Odunze ou n’importe quel receveur de Washington perdre sur un ballon 50-50, mais le demi de coin de Stanford, Zahran Manley, a battu Odunze sur celui-ci avec cette impressionnante interception à une main dans la zone des buts lors d’une défaite 42-33 contre le n°5. Des Huskies.

Nous devons également donner un peu d’amour au cornerback de Virginie-Occidentale Beanie Bishop Jr. pour cette interception lors d’une victoire 41-28 à l’UCF qui a été grandement aidée par le receveur qu’il couvrait.

Meilleur coup de pied manqué : Avez-vous déjà vu cela auparavant ? Johns Hopkins, une équipe de Division III, s’est aligné pour un panier gagnant contre Muhlenberg à 31 mètres samedi. Le coup de pied a été bloqué mais le ballon est allé directement à l’ailier rapproché Will Leger, qui n’a pas hésité une seconde et s’est enfui pour un touché de 14 verges à la fin du temps imparti dans une victoire de 34-28.

Le pire faux coup de pied : Vous vous souvenez de la façon dont j’ai mentionné que l’État de l’Oregon avait perdu par trois ? Les Beavers ont décidé de copier un faux jeu de placement qui a été populaire dans le football universitaire cette saison, mais ont choisi un moment loin d’être idéal pour le faire éclater : ils ont demandé au botteur Atticus Sappington de courir pour un touché de 16 verges lors du jeu final. de la première mi-temps. Il en a obtenu 9 avant que les Wildcats n’obtiennent un arrêt critique qui a contribué à faire basculer le match.

Meilleur bœuf : Dave Doeren contre Steve Smith Sr. L’ancien receveur de la NFL était l’invité du « College GameDay » d’ESPN et a accompagné Clemson sur NC State, affirmant que ce dernier « attendait que le basket-ball commence ». Eh bien, cette phrase est revenue à l’entraîneur-chef de NC State. Après une victoire surprise de 24-17 contre les Tigers, Doeren a crié à Smith. Doeren a déclaré plus tard aux journalistes : « Faites vos devoirs avant de commencer à parler de conneries… ».

Meilleure citation : Après une journée dominante contre son rival de la Floride, l’entraîneur de la Géorgie, Kirby Smart, n’a pas pu s’empêcher de s’en prendre à l’ancien entraîneur de la Floride, Dan Mullen, pour avoir choisi les Gators pour remporter le match.

Pire citation : L’entraîneur de Pitt, Pat Narduzzi, a rejeté cette opinion lors de sa conférence de presse d’après-match après que les Panthers aient chuté à 2-6 avec une défaite éclatante de 58-7 au n°14 de Notre Dame. Croyez-le ou non, cette phrase n’a pas été bien accueillie par beaucoup de ses joueurs actuels.

Narduzzi a ensuite tenté de limiter un peu les dégâts en envoyant ceci sur son propre compte Twitter.

Meilleurs dunks : Ole Miss avait un cerceau sur sa touche pour laisser…