Georgia Tech à l’aperçu des questions et réponses de Clemson

Matt Goldin : Georgia Tech a connu une saison très mouvementée. Quelles sont les forces qui rendent cette équipe si dangereuse et les faiblesses qui la rendent vulnérable à de mauvaises pertes ?







Josh Brundage : Les Yellow Jackets ressemblent beaucoup à une équipe talentueuse dirigée par de nouveaux entraîneurs encore en train de se découvrir. Cette équipe représente déjà une amélioration spectaculaire par rapport à tout ce que Collins a mis sur le terrain au cours de ses 3 ans et plus, et elle n’est finalement plus gênante à regarder.

La plus grande force de Tech réside dans le talent de QB et WR. King a été dynamique à la tête de l’offensive cette année, et encore plus au cours des deux semaines précédentes, car le personnel d’entraîneurs a mis en œuvre davantage de concepts d’options pour faire de lui une double menace. Vous pourriez avoir quelques flashbacks sur l’ancienne formation Georgia Tech, mise à part la formation Flexbone. Vous recevrez probablement une dose de virage inversé et de lecture de zone ce week-end dans la Vallée de la Mort.

Chez WR, Eric Singleton Jr, un véritable étudiant de première année, s’est imposé comme un meneur de jeu absolument dynamique à l’extérieur. Il fait en moyenne près de 17 yards/réception et compte déjà 6 TD à son actif. Il est sur le point de battre plusieurs records de réception de première année de Calvin Johnson sur The Flats… donc c’est plutôt bien !

Je pense que la plus grande faiblesse de l’équipe est l’inexpérience du staff technique. Il était clair plus tôt dans la saison, en particulier lors de l’horrible défaite contre Bowling Green à domicile, qu’il s’agissait d’un entraîneur-chef et d’un coordinateur offensif de première année essayant de motiver son équipe à rester concentrée et à exécuter comme ils le font à l’entraînement. Cependant, cette équipe a montré une énorme croissance au cours de la saison, et il a été amusant de voir les Yellow Jackets s’améliorer régulièrement au fur et à mesure que la saison avançait. Au moins, ils ne sont pas complètement au-dessus de leur tête et ne sont pas coachés à chaque étape comme l’était Collins.

Même avec les défaites de cette saison, je ne peux pas vous dire à quel point cela a été un soulagement pour une équipe sans un entraîneur-chef complètement embarrassant.

Matt : L’histoire de l’entraîneur de Georgia Tech est similaire à celle de Dabo : entraîneur adjoint promu par intérim après le licenciement d’un entraîneur-chef, et ils ont tous deux mérité le poste grâce à une bonne fin de leur saison intérimaire. Évidemment, cela a bien fonctionné pour Clemson, mais il y avait certainement beaucoup de pression sur Dabo ces premières années et certaines personnes ne voulaient pas qu’il soit embauché au départ. Quel a été le sentiment général des fans des Jackets à l’égard de Coach Keys ? Sont-ils généralement optimistes ou est-ce que beaucoup de fans veulent que Tech fasse une embauche plus éclatante.

Josh : Pour commencer, nous voulions tous une location plus éclatante. Cependant, notre ancien AD a insisté pour rester avec Collins pour une 4e année, même si le programme avait montré un déclin sous toutes ses facettes au cours de son mandat. La saison 2022 a si mal commencé qu’il a été licencié aux ⅓ du parcours et remplacé par Key. Notre AD a été licencié avec lui, car il lui a été clairement expliqué en 2021 que le produit sur le terrain de Collins était directement lié au maintien de son emploi.

Le département sportif Tech, déjà en difficulté financière à cause des mauvaises décisions des précédents AD (en vous regardant, DRad !), a dû manger le rachat de 12 millions de dollars de Collins.

Ainsi, la combinaison d’un nouvel AD influencé par des promoteurs affirmant qu’il avait besoin d’embaucher un « technicien », ce qui n’a jamais, jamais fait de différence dans l’embauche d’un entraîneur, et d’un département des sports paralysé en termes de budget, nous a amené à Brent Key. .

Le salaire de base de Key est faible, mais il est fortement incitatif, et je pense que ce type de contrat était la seule chose que le département des sports pouvait offrir à l’époque. Nous ne savons évidemment pas tout ce qui s’est passé dans les coulisses, mais nous sommes choqués de ne pas nous retrouver avec Jamie Chadwell ou Willie Fritz.

Pour la défense de Key, il y a peu de personnes sur la planète plus prêtes que lui pour ce travail. Il est un ancien capitaine d’équipe ici à Tech et a été entraîneur sous Saban pendant plusieurs années à Bama avant de revenir à Tech sous Collins. Nous voulons tous que Key réussisse, et pour tout ce que nous pouvons dire, les Yellow Jackets rebondissent certainement sous lui et se dirigent dans la bonne direction. S’il ramène le programme à la stabilité et à une moyenne de 7 à 8 victoires par saison, ce serait incroyable et un tremplin parfait pour celui qui viendra après lui. S’il commence à gagner plus de 10 matchs, il n’y a personne pour qui nous serions plus excités que Coach Key. Il saigne blanc et or, et nous tirons tous pour lui.

L’équipe montrant des progrès notables sous sa direction au fil de la saison a revigoré une grande partie de la base de fans. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait deviné que nous serions 4-2 en conférence à ce stade.

Matt : Dans les années 2000, Clemson-Georgia Tech a toujours été un jeu que l’on encerclait. Il y a eu tellement de classiques instantanés issus de cette rivalité. Au cours de la dernière décennie, les programmes ont évolué de différentes manières et il n’y a pas eu autant de confrontations amusantes. Pour les fans de Clemson, c’est devenu un jeu que nous espérons généralement gagner, mais si vous avez suivi le programme assez longtemps, vous avez suffisamment de tissus cicatriciels issus des jeux GT précédents pour ne pas le prendre pour acquis. Que pensent les fans de Tech de ce jeu maintenant ? Les difficultés de Clemson cette année enlèvent-elles une partie de l’enthousiasme suscité par ce match ?

Josh : En fait, j’aime vraiment jouer à Clemson, malgré les résultats des dernières années. C’est une rivalité amicale et j’ai vraiment apprécié mon séjour à Clemson lorsque je suis allé aux matchs à l’extérieur. Lorsque le match aura lieu à Atlanta, cela signifie que le stade sera plein et bruyant, et les fans de Clemson sont réputés plus amicaux que ceux de Miami ou de Géorgie. *frisson*

Je ne pense pas que les difficultés de Clemson enlèvent l’enthousiasme pour le jeu cette année, du moins de notre côté. Je sais que nous sommes tous ravis que Clemson soit vulnérable cette année, et peut-être que les Yellow Jackets pourront obtenir une autre place dans la colonne W sur la route de la Vallée de la Mort. Si Clemson était invaincu à ce stade contre Tech, je serais moins excité.

Dabo et Tyler de Spartanburg ont excité tout le monde et ont battu une bonne équipe de Notre Dame le week-end dernier pour franchir une nouvelle étape vers l’éligibilité au bowl. Je ne sais pas si les Tigers peuvent maintenir ce niveau d’enthousiasme lorsque Georgia Tech 5-4 arrive en ville. Oui, c’est un propre.

Je sais que Vegas a Clemson comme favori 2 TD, et à juste titre. Clemson devrait gagner ce match. Personne ne cillerait si Clemson dominait les Yellow Jackets et gagnait un match hideux pour obtenir 6 victoires, mais les Yellow Jackets sont motivés et commencent à mettre les choses en place avant le match 10. De notre côté, je sais que nous sommes Je suis impatient de voir ce que cette équipe peut faire contre le talent de Clemson – c’est une bonne année pour battre Clemson sur la route.

Matt : En parlant de rivalité, Clemson-Georgia Tech a toujours été une sorte de rivalité amicale dans mon esprit. Cela peut être obscurci parce que ma mère est diplômée en GT et mon père est diplômé de Clemson, mais j’ai rarement vu de la méchanceté lors de ces jeux en dehors des idiots occasionnels. Tech est également un jeu de route populaire pour Clemson car Atlanta est si proche de Clemson et de nombreux diplômés de Clemson vivent dans le A. Que pensent les fans de Tech des fans de Clemson, et les gens de Tech aiment-ils faire le voyage dans le nord de l’État ?

Josh : Nous aimons toujours avoir les fans de Clemson sur le campus. Comme vous l’avez dit, c’est une rivalité amicale et je n’ai personnellement pas eu de mauvaises expériences avec les fans de Clemson. Tech est un match à l’extérieur populaire pour beaucoup de nos adversaires simplement parce qu’il est facile d’y accéder, Atlanta est amusant, peu importe ce que vous aimez, et il y a une pléthore d’hôtels abordables et de choses à faire la plupart des week-ends à distance de marche du stade. stade.

J’ai vraiment aimé aller à Clemson lorsque nous y jouons, mais c’est beaucoup plus facile pour moi puisqu’un ami proche y a une maison au bord du lac. Cela peut coûter très vite cher dans les villes universitaires pour essayer de trouver un hôtel pendant les week-ends de football. Je ne peux malheureusement pas y assister cette année pour des raisons professionnelles, mais vous n’avez pas besoin de me tordre le bras pour faire le court trajet jusqu’à Death Valley.

Matt : Que doit faire Georgia Tech pour gagner ce match ? Quels sont les problèmes qui coûteront le jeu à Georgia Tech ?

Josh : Haynes King va devoir faire quelques gros rushs sur le terrain ce match, qu’ils soient suivis ou brouillés, pour que Tech reparte avec un W. Il a été une révélation sur le terrain ces dernières semaines, et il est une menace courante a vraiment ouvert notre attaque. Nous allons en avoir besoin de plus contre la puissante ruée vers les passes de Clemson.

C’est cliché, mais avec le désavantage des talents, Tech devra également gagner la bataille du chiffre d’affaires s’il espère gagner. Je peux voir ce jeu comme un couineur qu’aucune des deux parties n’apprécie particulièrement.

Je n’ai pas particulièrement peur des WR de Klubnik ou de Clemson, mais j’ai peur de Mafah et Shipley chez RB. Si Clemson connaît un succès constant dans le jeu de course et soulage Klubnik, je ne pense pas que les Yellow Jackets puissent suivre. Les LB de Tech sont probablement la position la plus faible de chaque côté du ballon, donc contenir l’attaque précipitée de Clemson sera la plus grande clé d’un revers de Yellow Jacket.

Matt : Donnez-nous un pronostic de score ?

Josh : Je pense que Clemson rechute dans l’équipe qui a perdu contre Miami et NC State des semaines consécutives avant la surprise de ND la semaine dernière. J’ai largement choisi Vegas cette saison, si souvent contre Tech, et j’ai eu plus tort que raison.

Avec la direction que prend Tech, en particulier avec la qualité de Haynes King lors des 2 derniers matchs, je pense que Tech bat Clemson pour la première fois depuis 2014, et le refus de Dabo d’utiliser le portail de transfert continue de le rattraper. Tech remporte la victoire sur la route 38-35.

Merci à Josh Brundage d’avoir partagé toutes ces idées en prévision du match de rivalité de ce samedi. Pour en savoir plus sur lui et sur Georgia Tech Athletics, suivez From the Rumble Seat sur Twitter