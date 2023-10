Georgia TE Brock Bowers va subir une opération à la cheville, probablement mis à l’écart au moins un mois

Brock Bowers, l’ailier rapproché dynamique du n°1 géorgien et l’un des joueurs offensifs les plus polyvalents du pays, sera probablement mis à l’écart au moins un mois après avoir subi une entorse à la cheville qui nécessite une intervention chirurgicale.

La Géorgie a annoncé que Bowers subirait une opération à la cheville gauche lundi, deux jours après avoir quitté le terrain en boitant lors de la première mi-temps d’une victoire 37-20 à Vanderbilt.

La blessure de Bowers met un frein à la candidature de la Géorgie pour un troisième titre national consécutif – sans précédent à l’ère des sondages de l’Associated Press – même si l’on espère que le All-American de pré-saison pourra revenir à temps pour des matchs significatifs à la fin de la saison.

L’école n’a pas fourni de détails sur l’opération. Mais Bowers semblait susceptible de subir ce que l’on appelle une procédure TightRope, qui stabilise la cheville avec du fil chirurgical plutôt que des vis rigides et réduit généralement le temps de rééducation à quatre à six semaines.

L’ancien quart-arrière de l’Alabama, Tua Tagovailoa, était peut-être l’athlète universitaire le plus en vue à subir cette procédure, ce qui lui a permis de revenir seulement trois semaines après l’opération au cours de la saison 2019.

Bowers serait le troisième joueur géorgien à subir une opération au TightRope cette saison. Le plaqueur offensif Amarius Mim a subi une grave entorse à la cheville à la mi-septembre et n’est pas encore revenu. L’ailier rapproché Lawson Luckie a récemment rejoint les Bulldogs après avoir été blessé en août.

Bowers, qui combine vitesse et taille rarement trouvées dans une aile rapprochée, mène la Géorgie avec 41 réceptions pour 567 verges et quatre touchés malgré de fréquents doubles équipes. Aligné sur tout le terrain, il s’est également précipité six fois pour 28 yards et un autre score.

Dans ce qui sera certainement sa dernière saison universitaire, Bowers a même été mentionné comme un possible candidat au trophée Heisman à un poste qui attire rarement une telle attention. La blessure va sûrement anéantir ces espoirs.

Bowers a été blessé lors d’une course de 11 verges où il a effectué le transfert lors d’un balayage autour du côté droit. Sur le plaquage près de la ligne de touche, Savion Riley de Vanderbilt a semblé atterrir sur le pied de Bowers alors qu’ils tombaient hors des limites.

Bowers a frappé le gazon avec frustration, première indication que la blessure pourrait être plus qu’un problème mineur.

« C’est une entorse à la cheville. Nous ne savons pas à quel point elle est grave », a déclaré l’entraîneur Kirby Smart après le match. « Ils l’ont passé aux rayons X, et les radiographies étaient négatives. On aurait dit que c’était plus bas, mais jusqu’à ce que nous ayons une IRM, nous n’en saurons pas plus. »

Les Bulldogs font une petite pause dans le calendrier, Bowers étant blessé avant une semaine de repos.

Mais il est susceptible de manquer au moins les matchs de la Conférence du Sud-Est contre la Floride, le Missouri et le numéro 13 du Mississippi. Si une période de récupération plus longue est nécessaire, il pourrait également rater les deux derniers matchs de la saison régulière contre le n°17 ​​du Tennessee et Georgia Tech.

Au-delà de cela, le match de championnat de la SEC aura lieu le 2 décembre. Si les Bulldogs (7-0, 4-0 SEC) gagnent une place dans les éliminatoires du football universitaire, les matchs de demi-finale sont dans plus de deux mois, ce qui ne devrait pas être un problème. problème pour Bowers.

En attendant, les Bulldogs donneront probablement un rôle plus important à l’ailier rapproché de deuxième année Oscar Delp, qui compte 13 attrapés pour 160 verges et deux touchés. Luckie et les étudiants de première année Pearce Spurlin III progresseront également dans la carte des profondeurs.

Reportage de l'Associated Press.

