Georgia Taylor de Corrie et l’ancien amour à l’écran Charlie De Melo marchent bras dessus bras dessous après sa séparation avec son partenaire

La star de CORONATION Street Georgia Taylor a été vue marchant bras dessus bras dessous avec son ancien amour à l’écran Charlie De Melo – après sa séparation de son partenaire de longue date.

Le Sun a raconté comment Georgia, 42 ans, et son petit ami de 14 ans – l’acteur Mark Letheren – ont secrètement mis fin à leur romance l’année dernière.

Éclaboussure

Georgia Taylor et Charlie De Melo ont été aperçus à l’aise à Manchester[/caption] Éclaboussure

Georgia et Charlie ont partagé une blague alors qu’ils passaient du temps ensemble[/caption]

Une source a déclaré au Sun: “La séparation a eu lieu en juillet 2022 et ils ont tous les deux quitté la maison qu’ils partageaient.”

Cette semaine, Georgia, qui est surtout connue pour avoir joué à Toyah sur le feuilleton ITV, a retrouvé son mari à la télé, Charlie, 33 ans, pour une promenade dans Manchester.

La paire avait l’air confortable alors que Georgia liait son bras à celui de Charlie et ils riaient ensemble, avant de s’arrêter pour un café.

Charlie, qui a joué Imran Habeeb pendant cinq ans, est resté proche de la Géorgie depuis qu’il a été tué l’année dernière.

En septembre, ils ont été vus regardant de près en train de boire un verre après qu’elle l’ait soutenu sur scène.

Leurs personnages – Toyah et l’avocat Imran – se sont mariés à Corrie l’année dernière, malgré lui père d’un enfant avec Abi Webster (Sally Carman).

Lorsqu’il a pris la décision de quitter le feuilleton, Georgia était dévastée et a déclaré à l’époque: «Le cœur brisé. Je l’adore absolument.

« Il a été un rêve, un rêve absolu. Il est tellement drôle donc on rigole beaucoup mais c’est honnêtement l’une des personnes les plus solidaires avec qui j’ai jamais travaillé et même maintenant, on est toujours en contact évidemment, il m’envoie un texto : ‘Comment s’est passée la journée ? Êtes-vous ok?’

« C’est juste un joueur d’équipe. Et je veux dire, regardez-le, il n’y a rien à redire non plus. Il est beau. “

On pense actuellement que Charlie est célibataire après sa séparation de l’ancienne co-star Nicola Thorp.

Georgia et son ex Mark étaient ensemble depuis 14 ans avant que les choses ne se terminent l’année dernière.

Mark a fait allusion à la scission, décrivant 2022 comme sa “pire année”.

Il a révélé qu’il avait déménagé à Cornwall “il y a quelques mois” depuis Bristol, où il vivait auparavant avec Georgia.

Georgia et Mark se sont rencontrés et sont tombés amoureux lorsqu’ils ont joué ensemble dans Casualty en 2008.

Georgia a récemment parlé de son partenaire de longue date lors de son apparition sur Lorraine d’ITV, en disant “Oui, nous ne sommes pas mariés en fait, mais nous le sommes pratiquement parce que nous sommes ensemble depuis si longtemps.”

Décrivant comment ils se sont rencontrés sur Causality, elle a déclaré: «Nous nous sommes rencontrés, c’était une sorte de personnage semi-régulier, il jouait ironiquement un conseiller, ce que Toyah a fini par faire. On s’est rencontrés il y a 13 ans. Alors oui, je l’ai fait sortir de son travail et de beaucoup d’amis et c’était un très bon moment.

Communiqué de presse ITV

Leurs personnages Toyah et Imran se sont mariés à l’écran[/caption] Éclaboussure

Le couple s’est protégé de la pluie en prenant un café[/caption] Éclaboussure

Ils avaient l’air très heureux en compagnie l’un de l’autre[/caption]