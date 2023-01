Georgia Taylor de Coronation Street sort avec sa co-star après une séparation de choc avec son partenaire de 14 ans

Georgia Taylor de CORRIE sort avec son mari à l’écran, Charlie De Melo, de neuf ans son cadet.

L’actrice de Toyah Battersby a noué une relation amoureuse avec Charlie après sa séparation d’avec son partenaire depuis 14 ans.

Georgia, 42 ans, et Charlie, 33 ans, rayonnaient alors qu’ils se promenaient bras dessus bras dessous à Manchester jeudi.

Elle s’est séparée de l’acteur Mark Letheren, 51 ans, en juillet.

Une source a déclaré: « Georgia et Charlie se fréquentent depuis quelques mois.

«Ils sont devenus de grands amis en jouant sur les amoureux de l’écran à Corrie et lorsqu’ils se sont retrouvés célibataires, leur relation s’est transformée en romance.

«La relation est de notoriété publique entre amis et ils sont allés à la fête de Noël du feuilleton en couple. Il sera difficile pour Mark de voir que Georgia est passée à autre chose si tôt car ils étaient ensemble depuis longtemps.

Charlie a joué l’avocat de Corrie Imran Habeeb pendant cinq ans.

Imran et Toyah se sont mariés dans le feuilleton l’année dernière avant qu’il ne soit tué – et elle a été grièvement blessée – à la suite d’un accident de voiture.

Georgia a déclaré à l’époque qu’elle avait le cœur brisé par la décision de Charlie de quitter la série.

Elle a déclaré: “Je l’adore absolument. Il a été un rêve. Il est tellement drôle que nous rions beaucoup, mais c’est honnêtement l’une des personnes les plus solidaires avec qui j’ai jamais travaillé.

“Même maintenant, nous sommes toujours en contact évidemment, il m’envoie un texto, ‘Comment s’est passée la journée ? Êtes-vous ok?’

« C’est juste un joueur d’équipe. Et je veux dire, regardez-le, il n’y a rien à redire non plus. Il est beau.”

Mark, qui a joué dans Casualty et The Bill, avait fait allusion à la rupture de leur relation, qualifiant 2022 de “pire année”.

Il vit maintenant à Cornwall après avoir partagé avec Georgia à Bristol.

Le couple a commencé à sortir ensemble après s’être rencontré sur Casualty en 2008. Georgia a parlé de la relation dans l’émission de jour ITV de Lorraine Kelly en 2021.

Elle a dit: “En fait, nous ne sommes pas mariés, mais nous le sommes pratiquement parce que nous sommes ensemble depuis si longtemps.”

Décrivant comment ils se sont rencontrés, Georgia a déclaré: “C’était une sorte de personnage semi-régulier, et il jouait ironiquement un conseiller, ce que Toyah a fini par faire.”

Le premier passage de Corrie en Géorgie s’est déroulé de 1997 à 2003.

Elle est revenue en 2016 et est une habituée depuis.