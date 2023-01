Georgia Taylor de Coronation Street se sépare de son partenaire Mark après 14 ans ensemble

CORONATION Street star Georgia Taylor s’est séparée de son partenaire de 14 ans.

L’actrice de 42 ans et son collègue acteur Mark Letheren ont secrètement appelé à quitter l’année dernière et à ne plus vivre ensemble dans la maison familiale.

Twitter

Mark et Georgia ont commencé à se fréquenter en 2008[/caption]

Une source a déclaré au Sun: “La séparation a eu lieu en juillet 2022 et ils ont tous les deux quitté la maison qu’ils partageaient. “

Mark, mieux connu pour avoir joué Simon Kitson dans The Bill, a fait allusion à la rupture avec Georgia, 42 ans, dans un article déchirant à la fin de 2022.

L’homme de 51 ans a partagé: «Ça a été la pire année après un certain nombre d’années de plus en plus merdiques. Ma vie s’est finalement effondrée.

“Heureusement, j’ai une chance incroyable et j’ai une famille qui a ramassé les morceaux et essaie de m’aider à me reconstruire.

« C’est grâce à eux que je suis encore là et que j’essaie d’avancer. Pour cela, je suis vraiment reconnaissant.

“Quoi que la nouvelle année apporte, j’espère que la force, l’humilité, la joie et l’amour seront en abondance pour vous tous.”

Il a révélé qu’il avait déménagé à Cornwall “il y a quelques mois” depuis Bristol, où il vivait auparavant avec Georgia.

Georgia, qui est surtout connue pour jouer Toyah dans le feuilleton ITV, n’a pas publié de messages sur Mark sur les réseaux sociaux depuis plus de deux ans.

Mark, qui est un photographe passionné, a partagé une image d’elle pour la dernière fois lors de vacances à Madère en juin de l’année dernière.

Georgia et Mark se sont rencontrés et sont tombés amoureux lorsqu’ils ont joué ensemble dans Casualty en 2008.

Mark a joué Ben Harding sur Casualty, tandis que Georgia a joué Ruth Winters.

Ils se sont installés ensemble à Bristol et la Géorgie se rend généralement au travail à Manchester tous les jours.

Georgia a rejoint Corrie en 1997 et est restée jusqu’en 2003. Elle est revenue en 2016 et est restée sur le feuilleton depuis.

Georgia a récemment raconté comment elle avait rencontré son partenaire de longue date lors de son apparition sur Lorraine d’ITV.

L’hôte écossais a déclaré: “Nous vous avons vu dans Law and Order, nous vous avons vu à Blackpool, et bien sûr nous vous avons vu dans Casualty, tant d’autres choses que vous avez faites. Je veux dire, c’est super de vous revoir et j’aime le fait que dans Casualty, vous savez que vous vous faites toujours des amis sur le plateau, c’est là que vous avez rencontré votre mari, ce qui est plutôt charmant. Vous faites tous les deux le même travail, c’est vraiment bien ça.

Georgia l’a corrigée en répondant: “Oui, nous ne sommes pas mariés, mais nous le sommes pratiquement parce que nous sommes ensemble depuis si longtemps.”

Lorraine s’est rapidement excusée en disant : « Oh, je suis tellement désolée ! Je continue à faire ça !

La star du feuilleton a déclaré: “C’est bon. Nous nous sommes rencontrés, c’était une sorte de personnage semi-régulier, il jouait ironiquement un conseiller, ce que Toyah a fini par faire ensuite. On s’est rencontrés il y a 13 ans. Alors oui, je l’ai fait sortir de son travail et de beaucoup d’amis et c’était un très bon moment.

TVI

Georgia est surtout connue pour son rôle de Toyah dans Corrie[/caption] Instagram

L’actrice et Mark vivaient auparavant ensemble à Bristol[/caption]