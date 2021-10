Georgia Taylor de Coronation Street rayonne en un clin d’œil avec son mari Mark, rarement vu

L’actrice de CORONATION Street, Georgia Taylor, a fait un grand sourire alors qu’elle se blottissait contre son mari Mark Letheren pour un cliché de vacances glacial.

Les stars du cinéma avaient fait un voyage dans le Lake District, à quelques minutes en voiture du plateau de Weatherfield du feuilleton, pour passer du bon temps ensemble.

La star de Coronation Street Georgia Taylor et son mari Mark Letheren ont posé pour un joli cliché de vacances[/caption]

L’escapade romantique du couple dans le Lake District a vu Mark, qui a rencontré Georgia sur le tournage de Casualty, profiter de son amour de la photographie[/caption]

Georgia, 41 ans, dont le comportement joyeux contrastait fortement avec celui de son personnage troublé de Corrie, Toyah Battersby, portait ses cheveux dans des contes de cochons tressés ludiques et d’énormes lunettes de soleil pour leur joli coup.

Restant bien au chaud dans un manteau noir et un sac à main assorti, elle a enroulé son bras autour de l’ancien acteur de Casualty, 50 ans, qui portait une veste en cuir sombre.

Ils ont posé pour une série de photos à Ullswater dans les magnifiques lacs avec l’eau scintillante et le paysage d’arbres derrière eux.

Georgia a ajouté quelques clichés supplémentaires de leur séjour et a écrit dans la légende: « Tout le temps et toutes les promenades. Avec ma seule @markletheren #Les lacs. »

Mark est familier aux fans de télé depuis son passage dans The Bill d’ITV et Casualty de la BBC, où le couple s’est rencontré.

Georgia et Mark, qui jongle entre son travail d’acteur et celui de photographe, se sont rencontrés sur le tournage de Casualty en 2008.

La star de l’écran du nord avait rejoint le drame médical un an plus tôt en tant que Ruth Winters, tandis que Mark jouait Ben Harding.

Ils se sont ensuite mariés peu de temps après l’épanouissement de leur romance.

Georgia a récemment stupéfait les fans de Corrie en révélant son âge réel.

La légende de Cobbles discutait en ligne d’une remarque ignoble adressée à son personnage Toyah Battersby, sur la façon dont elle s’habillait en 1997 lorsqu’elle est entrée pour la première fois dans le feuilleton.

Le tweet offensant a depuis été supprimé, mais il a laissé la Géorgie furieuse.

Elle a qualifié l’utilisateur de « pervers » avant de les bloquer, comme elle l’a dit: « Dans Classic Corrie, je jouais une écolière de 15 ans, mais bon, peu importe ce qui flotte votre énorme bateau pervers. »

Des dizaines d’adeptes l’ont félicitée pour avoir appelé le troll, alors que Georgia révélait son âge réel.

Elle a ajouté: « J’ai 41 ans tmrw hun et j’en ai assez de cette merde »

Entendre le numéro a surpris beaucoup de ses abonnés, avec un écrit sur le fil Twitter : « Vous devenez une légende.

« De plus, comment diable avez-vous 41 ans ? Je vais vous commander des flapjacks d’anniversaire.

Un autre a déliré: « defo n’aurait jamais deviné que vous aviez 41 ans maintenant @RealGeorgiaT wow !! Je t’aime toi et @RealJaneDanson et je pense personnellement que vous vous êtes tous les deux améliorés avec l’âge c’était génial de vous revoir tous les deux sur les classiques de Corrie et j’ai toujours aimé vos personnages »

Toyah Battersby est arrivée dans la rue pour la première fois en 1997 avec le reste de sa famille, Leanne, Les et Janice.

Elle était un peu une enfant sauvage mais a conquis le cœur des fans.

En 2001, Georgia a remporté le prix de la meilleure performance dramatique aux British Soap Awards à la suite de l’horrible histoire de viol de son personnage.

En 2016, il a été annoncé que Georgia reprendrait son rôle de Toyah et elle est revenue sur les pavés le jour de Noël 2016.

Le couple a profité d’un voyage d’automne dans la magnifique région d’Ullswater des lacs[/caption]

Ils ont posé devant le paysage magnifique à quelques minutes en voiture du plateau de Corrie[/caption]





