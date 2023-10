Georgia Steel montre ses fesses en bikini string alors qu’elle se douche à l’arrière d’un yacht.

La star de LOVE Island, Georgia Steel, a montré sa silhouette élancée dans un bikini string à l’arrière d’un yacht.

Georgia, 25 ans, qui est apparue dans l’émission de rencontres à succès en 2018, grésillait dans un haut de bikini couleur pêche et un bas assorti.

Instagram

Instagram

La star de Love Island a ensuite offert à ses fans une photo de ses fesses[/caption]

La star de télé-réalité a été vue en train de se rafraîchir alors qu’elle prenait une douche rapide sur le bateau, avant de se retourner et de jeter aux fans un regard effronté sur ses fesses.

Sur une photo, on pouvait voir Georgia les yeux fermés alors qu’elle se trempait d’eau.

Elle a ensuite posté des photos en gros plan de sa silhouette tonique dans le deux pièces à bretelles.

La beauté brune a ensuite exposé ses fesses alors qu’elle se détournait de la caméra.

Ses fans ont été époustouflés par les photos, l’une d’entre elles écrivant : « Oh wow, ce bikini sur toi. »

Un autre a posté : « Tout simplement wow », tandis qu’un troisième a commenté : « Tout simplement magnifique ».

Elle est devenue célèbre pour la première fois en participant à la quatrième série de Love Island.

La star est depuis apparue dans Celebrity Coach Trip aux côtés d’Alexandra Cane – avec qui elle est devenue amie dans l’émission de rencontres ITV en 2018.

En mai dernier, Georgia a présenté un nouveau moteur flashy à ses 1,6 million de followers sur Instagram.

Elle a légendé la photo : « Je suis arrivée à la maison avec mon nouveau bébé. »

Elle a partagé un aperçu de sa magnifique maison à York dans laquelle elle a emménagé plus tôt cette année.

Georgia a ensuite utilisé les réseaux sociaux pour remercier The Luxury Bed Company d’avoir conçu sa salle de cinéma et son canapé en disant : « Ils m’ont aidé avec chaque centimètre de ma vision. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers eux.

L’ancienne personnalité d’ITV2 a récemment été stupéfaite dans un bikini bleu lors de vacances ensoleillées.

Instagram

Georgia s’est rafraîchie avec une douche à bord d’un yacht[/caption] Instagram

La star de télé-réalité profite d’une escapade au soleil[/caption]