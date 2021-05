Georgia Steel de Love Island est jolie en rose alors qu’elle envoûte les fans en lingerie en dentelle

La star de LOVE Island, Georgia Steel, stupéfaite dans sa lingerie rose en dentelle alors qu’elle montrait son dernier look lockdown.

La star de télé-réalité, 23 ans, a posté un trio de clichés sur sa page, qui l’a vue poser sur le sol d’une salle de bain.

Érotème

La star de Love Island, Georgia Steel, a grésillé dans de la lingerie en dentelle assortie pour son dernier post Instagram[/caption]

La Géorgie est actuellement isolée après être revenue au Royaume-Uni de l’étranger, à une période qui l’a vu se rendre à Dubaï pour le Nouvel An.

Désireuse de passer le temps jusqu’à ce qu’on lui donne le feu vert pour profiter du relâchement des restrictions de verrouillage par l’Angleterre, elle s’est dépouillée du délicat deux pièces assorti pour ses selfies.

La jolie lingerie du grand magasin Boux Avenue présente des détails de nœuds et complète le bronzage profond de Georgia.

Elle a accessoirisé avec un maquillage naturel et une paire de boucles d’oreilles en or, tout en tirant ses cheveux en arrière avec une pince rose assortie.

Érotème

La jeune fille du Yorkshire, 23 ans, a posé dans un joli deux pièces du détaillant Boux Avenue[/caption]

Érotème

Elle a accessoirisé des créoles en or et un clip rose[/caption]

Parallèlement aux images, la jeune fille du Yorkshire a ajouté la légende: «X3 porte encore l’un de mes ensembles de lingerie préférés, conçu à Londres. @bouxavenue #myboux #bouxavenue #ad. »

Son téléchargement est arrivé juste un jour après avoir insisté sur le fait qu’elle était toujours proche de l’ancienne co-star de Love Island – et éventuellement gagnante – Dani Dyer dans une conversation franche sur ses histoires Instagram.

Pendant ce temps, The Sun a révélé en exclusivité que Georgia jouera dans sa troisième série de téléréalité depuis Love Island après s’être inscrite à Ex On The Beach.

Nous avons également été les premiers à dire comment la brune est prête pour une dispute avec l’ex-fiancé Callum Izzard, car il s’est également engagé à apparaître dans l’émission MTV.

ITV

Georgia jouera dans sa troisième série de télé-réalité depuis Love Island après s’être inscrite à Ex On The Beach[/caption]

MTV

Sur la série MTV, elle se retrouvera face à face avec l’ex-fiancé Callum Izzard[/caption]

Une source a déclaré au Sun: «Il y a beaucoup de travail inachevé entre la Géorgie et Callum, donc ça va faire une télé explosive.

«La Géorgie ne se retiendra pas lorsqu’elle se retrouvera face à face avec Callum».

Georgia et Callum se sont rencontrés lors du tournage d’Ex on the Beach: Peak Of Love en août 2019 – et se sont fiancés un mois après leur rencontre.

Le couple s’est séparé en avril de l’année dernière après une histoire d’amour de sept mois, Callum quittant bientôt leur domicile.

ITV

Des sources disent qu’il y a « beaucoup de travail inachevé » entre les deux[/caption]

Instagram

La Géorgie a passé du temps à « reconstruire sa confiance » depuis leur scission « toxique »[/caption]

La star d’ITV2, Georgia, a récemment admis qu’elle avait passé du temps à «reconstruire sa confiance» après la fin de leur relation «toxique».

S’exprimant sur le Alors c’est devenir adulte? podcast, l’animatrice Rebecca Adams lui a demandé si elle était heureuse d’être célibataire.

À quoi, la Géorgie a répondu: «J’ai l’impression que l’année dernière, j’ai beaucoup appris sur moi-même.

«La dernière relation que j’ai eue était une relation assez toxique, il a donc fallu du temps pour reconstruire ma confiance, pour me retrouver.

@hunkemoller

La Géorgie a déclaré qu’elle avait « tellement appris » sur elle-même ces derniers temps[/caption]





«Je dirais certainement que maintenant, j’y suis presque. J’ai l’impression que l’avenir est radieux, il y a de bonnes choses à venir.

Pourtant, malheureusement pour les fans, le tournage pour EOTB a été repoussé de quatre mois à l’été, en raison de la pandémie de coronavirus.

L’émission, qui est tournée en Colombie, devait commencer sa production en février.

Cependant, les restrictions de voyage de Covid-19 signifient qu’il a été reporté à juin, laissant des points d’interrogation quant à savoir si les stars pourront toujours participer.