Georgia Steel de Love Island a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en haut de bikini à fleurs à Dubaï

Georgia Steel de LOVE Island avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait d’un haut de bikini à fleurs à Dubaï.

La star de télé-réalité, 22 ans, a posé sur un lit balinais dans son haut de bikini fleuri rouge et blanc.

Georgia Steel est incroyable dans un bikini à fleurs[/caption] Érotème

La star est actuellement en vacances à Dubaï[/caption] Érotème

La star de télé-réalité Georgia a montré son look époustouflant alors qu’elle posait près d’un lit balinais[/caption]

La beauté brune Georgia a associé son haut à une jupe blanche et à un bas de bikini assorti.

Georgia a coiffé ses mèches brunes dans un dos lissé et s’est penchée en arrière alors qu’elle posait pour la caméra.

Elle a écrit: «À l’époque de ma douce fille», avant de partager une poignée d’autres photos dans le même look de maillot de bain saisissant.

Commentant ses photos de vacances, une personne a écrit : « Des filles tellement jolies et douces s’unissent », et une autre a dit : « J’adore ton bikini, tellement magnifique.

Un troisième a ajouté : « Incroyable », suivi d’une série d’emojis de feu.

Georgia est en vacances à Dubaï et tient ses fans au courant avec une série de clichés en bikini et de tenues fleuries.

Elle est devenue célèbre pour la première fois lorsqu’elle a participé à la quatrième série de Love Island en 2018.

Et plus tôt cette année, elle a stupéfié les fans en montrant son nouveau look méconnaissable lors d’une édition d’Aftersun.

Elle était derrière le bar aux côtés de Joanna Chimonides, la bombe de Casa Amor de la série cinq.

L’apparition de Georgia et Joanna dans la série a été un choc pour les fans, dont beaucoup sont restés émerveillés par le nouveau look saisissant de Georgia par rapport à ses jours de villa.

La personnalité de la télé-réalité a séduit avec ses mèches brunes coiffées d’une frange dramatique.

Elle a montré un soupçon d’abdos en exposant son ventre exposé dans son ensemble gris.

Remarquant son nouveau look, un fan a écrit en ligne: « La Géorgie a l’air complètement différente omfg. »

Incapable de la reconnaître, un fan a interrogé : « Georgia ? Comme dans Georgia Steel ?

Maya Jama a discuté avec les filles de leur passage dans l’émission et leur a demandé si l’une d’entre elles était actuellement célibataire.

Alors que Joanna a avoué qu’elle était totalement célibataire, Georgia a été plus timide quant à sa réponse.

La Géorgie a partagé un certain nombre de clichés époustouflants pendant son absence[/caption]