Georgia State Panthers vs Appalachian State Mountaineers Prédiction, 26/10/2024 Choix de football universitaire, meilleurs paris et cotes

Jeu: Panthers de l’État de Géorgie contre alpinistes de l’État des Appalaches

Date: samedi 26 octobre 2024

Emplacement: Stade Kidd Brewer à Boone, Caroline du Nord

TV: ESPN+

Cotes/écart de points : Alpinistes (-8,0)

Total/Plus-Moins : 63

Les Georgia State Panthers (2-4) sont en route vers le Kidd Brewer Stadium le samedi 26 octobre 2024 où ils affronteront les Appalachian State Mountaineers (2-4). Georgia State ouvre ce match en tant qu’outsider de 8,0 points. Le total des mises est fixé à 63.

Les Panthers de Georgia State entrent dans ce match avec une fiche de 2-4 cette saison. Lors de leur dernier match, les Panthers ont affronté le Marshall Thundering Herd et sont repartis avec une défaite par un score de 35-20. Les Georgia State Panthers ont fini par exécuter le ballon 36 fois différentes et ont accumulé 218 verges, soit une moyenne de 6,1 verges par tentative. Au total, ils ont réalisé 72 jeux qui se sont transformés en 427 verges. Georgia State a concédé 11 passes réussies sur 20 essais pour 132 verges et un pourcentage de réussite de 55,0 %. Lorsqu’il s’agissait d’arrêter la course, les Panthers ont concédé 295 verges en 37 essais, ce qui équivaut à 8,0 verges par course cédée.

Les Panthers ont récolté 2 306 verges au total pour la saison. Lorsqu’il s’agit de récupérer le ballon dans la zone des buts, Georgia State a accumulé 12 touchés par la passe et 3 touchés au sol. Ils ont donné le ballon à l’opposition à 8 reprises. Georgia State a totalisé 123 premiers essais en attaque et a écopé de 31 pénalités pour 285 verges. En tant qu’unité, ils ont récolté en moyenne 127,3 verges dans le match au sol, plaçant cette équipe au 98e rang en D-1. Concernant les points marqués, les Georgia State Panthers ont une moyenne de 21,2 points par match.

Les Panthers se classent 105e dans le football universitaire en ce qui concerne les scores de leurs adversaires, accordant 30,3 PPG. Ils accordent 5,2 verges par course au sol et 194,8 verges au sol par match pour l’année. Au total, ils ont cédé 1 169 yards via le jeu au sol en 6 matchs. En termes de verges aériennes, les Panthers ont cédé 1 286 verges, ce qui les place au 30e rang au pays. Ils ont cédé 214,3 yards par match via la passe en plus de concéder un pourcentage de réussite de 62,5 %. Au total, ils ont accordé 409,2 verges par match, ce qui les classe au 108e rang du football universitaire. Ils ont concédé 9 touchdowns via la passe en plus de 15 touchdowns au sol.

Les Mountaineers entrent dans ce match avec une fiche de 2-4 pour cette saison. La dernière fois qu’ils sont entrés sur le terrain, les Mountaineers ont subi une défaite 34-24 contre les Louisiana Ragin’ Cajuns. Appalachian State a précipité le ballon sur 4,4 verges par fourre-tout, terminant avec 155 verges en 35 courses. Les Mountaineers ont terminé la compétition avec un total de 391 verges alors qu’ils ont réalisé 77 jeux (5,1 verges par jeu). La défense contre la passe des Mountaineers a permis un pourcentage d’achèvement de 60,9 %, cédant 198 mètres sur 14 sur 23 dans les airs. Appalachian State a abandonné 36 tentatives de course pour 166 verges (4,6 verges par course).

Les Appalachian State Mountaineers totalisent en moyenne 436,2 verges par match, ce qui les classe au 33e rang au pays. L’offensive de l’État des Appalaches a accumulé 427 verges de pénalités pour 43 infractions, ce qui la classe au 61e rang au pays en termes d’aide à l’autre équipe. Ils totalisent en moyenne 143,0 verges au sol par match et ont totalisé 858 verges au total. Ils ont lancé 11 choix tout en concédant 4 échappés et ont remporté 152 premiers essais. Par rapport à leur nombre de points, les Mountaineers occupent le 85e rang au pays avec 25,7 points par match. Au cours de cette campagne jusqu’à présent, les Mountaineers ont gagné 1 759 verges par la passe avec une moyenne de 293,2 verges par la passe par sortie, ce qui les classe au 19e rang au pays.

Appalachian State a accordé à l’opposition un total de 1 253 verges au sol (208,8 verges par sortie) et 15 touchés via la course cette saison. Ils ont accordé 13 touchés lors du jeu de passes en plus de 214,8 verges/match, ce qui les place au 65e rang au pays. Leur défense a comptabilisé 3 échappés récupérés et 2 interceptions cette année. La défense des Mountaineers est sur le terrain depuis 370 matchs, ce qui la place au 6e rang de la Division 1. Les Mountaineers cèdent 38,2 points par match, ce qui les place au 129e rang au pays. Au total, ils ont accordé 229 points.

Le choix du gars : prenez les Panthers +8,0

