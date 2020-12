ATLANTA: Justin Roberts et Corey Allen ont marqué 20 points chacun alors que Georgia State a dépassé le College of Charleston 72-55 lundi soir.

Eliel Nsoseme avait 10 points avec 10 rebonds son deuxième double-double de la saison et trois blocs pour Georgia State (6-1), qui a remporté sa quatrième consécutive. Kane Williams a ajouté sept passes et Roberts en a distribué six.

Payton Willis avait 15 points pour les Cougars (2-5). Brenden Tucker a ajouté 11 points. Zep Jasper avait six rebonds et six points.

Seulement deux fois auparavant, les Panthers avaient commencé une saison meilleure que 6-1 avec une paire de départs 7-0 en 2000-01 et 1975-76. Georgia State a mis fin à la séquence de 12 victoires consécutives de College of Charleston dans la série.

