Georgia Stanway dit que l’Angleterre doit garder Sarina Wiegman pour l’avenir après son succès en Coupe du monde féminine | Actualités footballistiques

Georgia Stanway dit que l’Angleterre doit garder « l’incroyable » et « classe » Sarina Wiegman comme manager au milieu des spéculations sur l’avenir du manager des Lionnes.

Wiegman, qui a atteint la finale des quatre derniers tournois majeurs qu’elle a supervisés en tant que manager de l’Angleterre et des Pays-Bas, est étroitement liée au poste aux États-Unis.

L’entraîneur néerlandais est sous contrat avec la Fédération anglaise jusqu’en 2025 et affirme qu’elle honorera ce contrat, le milieu de terrain anglais Stanway l’ayant déclaré en exclusivité. Actualités Sky Sports l’importance de son entraîneur de l’équipe nationale.

« Nous avons besoin d’elle. Nous avons absolument besoin d’elle », a déclaré Stanway. « Elle a fait des choses incroyables avec ce qu’elle a fait jusqu’à présent, aux Pays-Bas et ici aussi.

Dean Ashton et Kerys Harrop de Soccer Sunday discutent de l'avenir immédiat de Wiegman après la défaite de l'Angleterre en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne.



« Etre une entraîneure féminine et ouvrir la voie à d’autres entraîneures féminines est incroyable. Atteindre quatre finales majeures lors des quatre derniers tournois majeurs, c’est la classe. »

Wiegman a également été présenté comme un successeur potentiel de Gareth Southgate en tant que manager de l’équipe nationale masculine d’Angleterre – mais Stanway insiste sur le fait que le football féminin ne doit pas être considéré comme un tremplin.

« En tant que footballeuses, nous ne voulons pas que le football féminin soit le tremplin vers le football masculin », dit-elle. « Nous voulons que ce soit du football et que les gens apprécient le fait que nous jouions au football et que nous l’apprécions, tout comme les entraîneurs.

« Nous ne sommes pas un tremplin, nous faisons de notre mieux pour faire connaître le football féminin autant que possible et nous continuerons à briser les barrières et nous verrons ce que nous pouvons faire. »

Emma Hayes affirme que le football féminin mérite d'avoir les meilleurs entraîneurs et que les spéculations sur l'avenir de Wiegman dans le football masculin devraient être mises de côté.



Stanway sur… le chagrin de la finale de la Coupe du monde

Stanway a abordé de nombreux sujets lors de sa conversation avec Sky Sports News, notamment sa réaction face à la défaite de l’Angleterre 1-0 lors de la finale de la Coupe du monde féminine contre l’Espagne…

« Nous avons été battus par la meilleure équipe. C’est bien, mais c’est mieux parce que nous connaissions le match lui-même et qu’ils étaient la meilleure équipe. En seconde période, nous leur avons mis beaucoup de pression mais nous n’avons pas marqué. C’était un sentiment de fierté de terminer deuxième, mais je suis content d’être encore jeune car une autre Coupe du Monde pourrait être envisagée.

Image:

L'Angleterre a terminé deuxième de la Coupe du monde féminine après sa défaite face à l'Espagne.





« C’est tellement difficile. La dernière chose que vous voulez faire, c’est être coincé dans un triangle quand l’Espagne joue tout autour de vous. Je me suis définitivement retrouvé coincé dans quelques triangles en première mi-temps. Nous avons eu du mal ensuite, nous avons eu du mal à mettre la pression. Le ballon. Ils nous ont surchargés au centre et à l’extérieur et nous ont causé des problèmes. Nous n’avons pas pu mettre la pression sur le ballon. Quand nous sommes passés au 4-3-3 à la mi-temps, c’était dommage que nous n’ayons pas pu marquer le but. Mais c’est ça la qualité de l’Espagne, elle sait aussi bien défendre que passer !

« Cela aide que les joueuses espagnoles soient à Barcelone et au Real Madrid – les équipes qui jouent au tiki-taka et la façon dont joue l’équipe nationale. L’avantage des Lionnes est que nous venons de nombreux clubs différents qui jouent de différentes manières. Nous sommes si adaptables et polyvalents dans les tactiques et les formations changeantes et nous apportons de nombreux styles de jeu et personnalités différents.

Stanway parle… de la croissance du football féminin

Stanway a également parlé de la croissance du football féminin à la suite de cette Coupe du monde, qui a vu des équipes comme l’Allemagne et les États-Unis éliminées précocement, tandis que des équipes comme la Colombie, Haïti et le Nigeria ont prospéré en tant qu’outsider…

« Nous avons joué nous-mêmes dans le tournoi, au fil des matchs, nous nous sommes améliorés. C’est vraiment important dans le tournoi. Vous ne voulez pas jouer nos meilleures cartes lors des premiers matchs.

« Les équipes qui n’ont pas réussi à sortir du groupe et qui sont rentrées tôt sont celles auxquelles on ne s’attendait pas. Donc pour nous, les Lionnes, obtenir des résultats de 1-0 ici et là est vraiment énorme et impressionnant. «

« C’est de plus en plus grand, ça devient de plus en plus compétitif. C’est une Coupe du Monde, on ne sait jamais ce qui va se passer. Tout le monde sort du bloc et veut se montrer. »

Stanway sur… les fans anglais manquants à Heathrow

Stanway a déclaré que le nombre de fans attendant les Lionnes à Heathrow était « incroyable » et utilisera les réseaux sociaux pour les remercier.



Stanway a également répondu aux critiques adressées aux Lionnes après que les supporters anglais n’aient pas pu rencontrer leurs héros à l’aéroport d’Heathrow au retour de l’équipe d’Australie…

« Nous n’en étions pas conscients. Vous descendez de l’avion, montez dans l’autocar et ensuite vous partez. Plus tard dans la journée, nous avons vu des messages indiquant qu’il y avait des centaines et des milliers de fans à l’aéroport, ce qui était incroyable. »

Stanway sur… Munich, conseils pour Kane !

Image:

Harry Kane a rejoint Stanway en tant qu'international anglais jouant pour le Bayern Munich





Enfin, Stanway – qui joue au football dans son club avec le Bayern Munich – a donné quelques conseils au capitaine de l’équipe masculine d’Angleterre, Harry Kane, qui a finalisé un transfert de 100 millions de livres sterling vers le club depuis Tottenham plus tôt ce mois-ci…

« Nous aurons le même professeur d’allemand ! Mais je lui souhaite bonne chance avec la langue, car cela fait un an que je suis là-bas mais j’attends toujours ce déclic. Le professeur me dit : ‘Ça va cliquer’ , ça va cliquer ». Un an plus tard, je n’en suis pas encore là. Je lui souhaite bonne chance et j’espère pouvoir me rendre à l’Allianz Arena pour le regarder.

« La ville est charmante, les gens sont adorables, la culture allemande est si ouverte et accueillante et je suis sûr qu’il se sentira tout de suite chez lui. »