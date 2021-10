Georgia Southern court pour 7 TDs, bat l’État de l’Arkansas 59-33

STATESBORO, Géorgie : Logan Wright et Jalen White ont chacun inscrit deux des sept touchés au sol de Georgia Southern et les Eagles ont battu l’Arkansas State 59-33 samedi, donnant à l’entraîneur-chef par intérim Kevin Whitley sa première victoire.

Whitley, qui a joué le rôle de joueur à Georgia Southern de 1988 à 1991, a rejoint le personnel en 2019 et était entraîneur des demis de coin jusqu’à cette semaine lorsqu’il a remplacé Chad Lunsford, qui a été licencié dimanche dernier. Whitley a été entraîneur-chef au lycée pendant 18 ans, avec une fiche de 49-5 (0,907) avec trois titres régionaux et 18 joueurs de tous les États au cours de ses quatre dernières saisons à Stockbridge, dans la région d’Atlanta.

Wright a terminé avec 10 courses pour 208 verges et White a ajouté 157 verges en 15 courses. JD King, Justin Tomlin et Gerald Green ont chacun ajouté des touchés au sol pour Georgia Southern (2-3, 1-1 Sun Belt).

James Blackman a lancé une passe de 19 verges à Corey Rucker pour donner à l’Arkansas State (1-4, 0-1) sa première avance à 19-17 avec 4:38 à jouer en première mi-temps, mais Wright a répondu environ une minute plus tard avec un Une course marquante de 41 verges et King a ajouté un touché de 5 verges avec 2 minutes à jouer au deuxième quart.

Les Eagles ont pris le coup d’envoi de la deuxième mi-temps et ont arraché un entraînement de neuf jeux et 65 verges, le point culminant lorsque Tomlin a marqué sur une course de 6 verges avec 10:54 à faire en troisième et Georgia State a mené le reste du manière.

Blackman qui a été transféré de l’État de Floride, où il se classe n ° 10 dans l’histoire du programme avec 43 passes de touché en carrière, a réussi 28 passes sur 43 pour 292 verges et deux touchés. Le junior redshirt a lancé trois interceptions, dont un pick-6 de 22 verges par Quin Williams de Georgia Southern, avant d’être remplacé au troisième quart par la sophomore Layne Hatcher, qui a complété 8 des 18 passes pour 151 verges et deux touchés avec une interception.

Georgia State, qui a marqué 66 points combinés lors de ses quatre premiers matchs, a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives.

___

Plus de football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25. Inscrivez-vous à la newsletter APs College Football : https://apnews.com/cfbtop25

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.