Georgia Runoff: à quoi ressemblerait une victoire de Walker ou de Warnock

Et à certains égards, une « surprise » dans le second tour ne prendrait rien de particulièrement inhabituel. Les sondages montrent une course serrée, le démocrate sortant, Raphael Warnock, menant d’environ trois points de pourcentage. De même, M. Walker traînait de moins d’un point de pourcentage dans les résultats des élections du 8 novembre, et historiquement, l’électorat au second tour a parfois été plus conservateur. Selon ces mesures, il ne faudrait pas grand-chose pour que M. Walker gagne.

Ce qu’il faut savoir sur le second tour du Sénat de Géorgie Carte 1 sur 6 Un autre ruissellement en Géorgie. Le concours entre le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, et son adversaire républicain, Herschel Walker, sera décidé lors d’un second tour le 6 décembre. Ce sera le troisième second tour du Sénat de l’État en deux ans. Voici un aperçu de la course : Qu’est-ce qu’un second tour ? Un second tour est essentiellement un match revanche, organisé lorsqu’aucun des candidats d’origine ne répond aux critères de victoire. En vertu de la loi géorgienne, les candidats doivent obtenir la majorité des voix pour remporter une élection, mais M. Warnock et M. Walker n’ont pas réussi à franchir le seuil de 50 % lors des élections du 8 novembre. Combien de temps le processus prendra-t-il ? Il y a deux ans, la Géorgie a été le théâtre de deux scrutins au Sénat qui n’ont été décidés qu’en janvier 2021, mais une nouvelle loi électorale a raccourci la période de scrutin de neuf semaines à quatre. Le second tour de cette année aura lieu le 6 décembre, avec un vote anticipé qui a commencé le 28 novembre, le lundi après Thanksgiving. Pourquoi la Géorgie a-t-elle une loi sur le ruissellement ? Selon un rapport de le département américain de l’intérieur. Quels sont les enjeux ? Même si les victoires démocrates en Arizona et au Nevada ont assuré que le parti détiendrait le Sénat, une victoire de M. Warnock donnerait aux démocrates un 51e siège important avant une carte du Sénat très difficile en 2024. Où en est la course maintenant ? Les deux parties investissent de l’argent dans des publicités et courtisent des alliés nationaux pour des visites. Mais le résultat se résumera probablement à un facteur important : la participation. Avec la fenêtre raccourcie pour les tours de scrutin, les partis investissent massivement pour mobiliser les électeurs pendant la période de vote anticipé.

Mais il est difficile de trouver de bonnes raisons pour lesquelles M. Walker ferait mieux lors du second tour qu’il y a un mois, même si n’importe quel mardi, n’importe quel candidat peut gagner.

Le problème central pour M. Walker est simple : c’est un candidat imparfait et impopulaire, tandis que M. Warnock, en revanche, est assez populaire. Et contrairement aux élections de novembre, les deux sont les seuls candidats au scrutin dans la majeure partie de l’État. Cela pose un défi beaucoup plus grand à M. Walker lors du second tour que lors des élections générales.

Il est facile d’imaginer plusieurs types d’électeurs qui ont soutenu M. Walker en novembre mais qui ne se présenteront pas cette fois. Il y a le républicain qui n’aimait pas M. Walker, mais qui s’est présenté pour voter pour un autre républicain – comme Brian Kemp dans la course au gouverneur. Il y a le républicain qui pourrait voter à contrecœur pour M. Walker si le Sénat était en jeu – comme il semblait l’être en novembre – mais ne pense pas que les enjeux soient suffisamment élevés pour soutenir quelqu’un qui, selon 57% des électeurs, n’a pas de force valeurs morales, selon l’enquête AP VoteCast.

Pire pour M. Walker, il y a des raisons de penser que ces défis se sont aggravés depuis les élections du 8 novembre. M. Warnock l’a largement dépassé à la télévision. Les sondages montrent maintenant que M. Warnock fait encore mieux que lors des sondages préélectoraux de novembre.