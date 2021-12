Georgia May Foote est à des mondes loin de Coronation Street dans le premier aperçu de la nouvelle série de science-fiction We Are Not Alone

Georgia May Foote de CORONATION Street sera à des mondes loin de Weatherfield lorsqu’elle apparaîtra dans la nouvelle série de science-fiction We Are Not Alone.

L’actrice – qui a joué Katy Armstrong dans le feuilleton ITV avant de quitter en 2015 – apparaîtra dans la prochaine émission aux côtés d’un éventail d’autres stars.

3 L’ancienne star de Coronation Street Georgia May Foote apparaîtra dans la nouvelle série de science-fiction We Are Not Alone

3 Le prochain spectacle verra des acteurs comme Corrie, The Inbetweeners et Sherlock tous à bord.

Aux côtés de Georiga, Declan Baxter de Grantchester dirige le casting et sera rejoint par Joe Thomas de The Inbetweeners, Amanda Abbington, Lucien Leon Laviscount, Miles Jupp et Rob Delaney.

We Are Not Alone imaginera la trajectoire de la Terre six semaines après qu’une race extraterrestre appelée les Gu’un ait conquis la planète.

L’histoire devrait se dérouler principalement du point de vue de Stewart, la liaison humaine officielle de Gu’un, qui est chargée de gagner la population mondiale alors qu’elle s’incline devant leurs nouveaux suzerains extraterrestres.

La torsion? Stewart est en fait un membre de la résistance humaine qui mène à la fois une histoire d’amour avec le personnage de Georgia Elodie et essaie d’éviter d’être découvert par son colocataire extraterrestre Greggs.

En plus d’écrire et de jouer dans We Are Not Alone, Ben Willbond et Laurence Rickard sont occupés avec une quatrième saison de Ghosts.

« Nous sommes ravis de revenir à Button House pour une quatrième série », ont-ils déclaré plus tôt ce mois-ci.

« Nous avons un lot passionnant de nouvelles histoires en magasin et nous avons hâte de partager le prochain chapitre. »

We Are Not Alone sera diffusé sur Dave et UKTV Play en 2022.