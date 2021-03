Georgia Kousoulou protège sa bosse alors que les co-stars de TOWIE se réunissent pour une nouvelle série

Georgia Kousoulou a bercé sa bosse de bébé en rejoignant ses co-stars de The Only Way Is Essex pour une toute nouvelle série.

La star de télé-réalité brillait alors qu’elle posait dans une robe rose poussiéreuse jusqu’aux genoux et s’accrochait à sa bosse.

Ses cheveux ondulés coulaient lâchement et la femme de 29 ans a assorti sa robe avec un simple rouge à lèvres et des talons clairs.

TOWIE a commencé le tournage de sa 27e série hier, et nous pouvons nous attendre à plus de drames et à plus de relations.

La dernière série était centrée sur le drame entre Pete Wicks et Chloe Sims, qui ont finalement révélé qu’ils entretenaient une relation secrète depuis des années.







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)



Georgia et son petit ami Tommy Mallett, 28 ans, ont également annoncé qu’ils attendaient un petit garçon.

Le couple a clairement été très occupé car ils ont récemment déménagé chez eux et se préparent à l’arrivée du petit.

Il a été récemment révélé que Georgia et Tommy filmeraient une série dérivée où ils se concentreraient sur leur vie de nouveaux parents.







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)



Un initié de TOWIE a partagé avec MailOnline en décembre: «En raison de la popularité du couple, ITVBe les a également inscrits pour une série dérivée et ils prévoient de partager leur bébé avec les téléspectateurs sur TOWIE à l’avenir.»

La Géorgie a également déclaré à Vicky Pattison sur son podcast The Secret To qu’ils faisaient une émission spéciale sur le bébé.









«Je vais filmer TOWIE et l’idée est que les téléspectateurs ne manqueront rien avec la grossesse.

«Nous filmerons une heure [long episode] avant que le bébé ne soit là pour la préparation, le déménagement et tout le reste. Et puis la prochaine étape sera le premier moment du bébé. «

Leur premier enfant ensemble – pour qui ils ont déjà choisi un nom – arrivera en mai.