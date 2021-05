Georgia Kousoulou donne aux fans un aperçu de la crèche de son fils nouveau-né alors que sa mère assommée admet l’avoir «  regardé  »

La NOUVELLE maman Georgia Kousoulou ne peut pas arrêter de « regarder » son fils nouveau-né Brody alors qu’elle donne aux fans un aperçu de sa crèche.

Georgia, 29 ans, a accouché cette semaine, mais avant cela, elle était occupée à rénover la maison qu’elle partage avec son partenaire Towie Tommy Mallett.

@georgiakousoulou

Georgia Kousoulou de Towie a partagé un aperçu de la crèche de son fils[/caption]

Une partie de ses rénovations, y compris la préparation de la crèche de Brody pour son arrivée, la star de télé-réalité admettant «J’ai hâte de styliser cette pièce».

Dans une série de photos avant et après sur ses comptes personnels Instagram et de rénovation domiciliaire, Georgia a montré comment elle a transformé sa chambre d’enfant d’une chambre basique en une oasis de détente.

La Géorgie a parcouru la pièce qui présentait des tapis bleus et des armoires encastrées blanches, disant «nous n’avions pas à faire grand-chose ici».

Elle a préparé la pièce pour Brody en remplaçant le tapis par une couleur blanc cassé, des stores télécommandés et une magnifique montgolfière décorative sur laquelle se trouve un ours en peluche câlin.

@georgiakousoulou

Elle a rénové la chambre dans le cadre du remodelage de sa maison[/caption]

@georgiakousoulou

La crèche de Brody comprend une montgolfière et des ours en peluche[/caption]

@georgiakousoulou

Les stores obscurciront la pièce pour aider Brody à dormir[/caption]

@georgiakousoulou

Les armoires encastrées sont déjà remplies d’adorables vêtements de bébé[/caption]

Sur les murs de couleur coquille d’œuf fraîchement peinés, Georgia a accroché une image encadrée «Dream big little one».

La star de Towie a complété la pièce avec un matelas qu’elle prévoyait d’utiliser pour «les tétées de nuit et les siestes de jour».

Grâce à l’achèvement de la crèche bien avant l’arrivée du bébé, la nouvelle maman a amplement le temps de profiter de son nouveau fils.

Elle a partagé une série de clichés de Brody en train de dormir quelques jours seulement après sa naissance et a admis, « te regarder est ma nouvelle chose préférée à faire ».

Instagram

Georgia a également partagé une série de photos de Brody endormi et a admis qu’elle ne pouvait pas arrêter de le regarder[/caption]

Ses fans ont adoré les belles photos, le qualifiant de «parfait» et de «magnifique».

«Le bébé le plus parfait !!! », A écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté: «Il est précieux «

Instagram

La Géorgie a donné naissance à Brody cette semaine avec son partenaire Tommy Mallett à ses côtés[/caption]

Et un troisième a dit: « Il est magnifique «

Pesant 8 lb 9 oz, Brody Fordham est né en mai – mais le couple n’a annoncé son arrivée que quelques jours plus tard.

Instagram

Brody est né le 5 mai et est le premier bébé du couple[/caption]





Les nouveaux parents ont fait l’annonce sur Instagram, partageant leur premier cliché familial, avec Georgia allongée dans son lit d’hôpital.

Partageant la même image, Georgia a déclaré: «Je vous présente Brody Fordham. 05.05.21 pesant 8 livres 9. Nous sommes tellement amoureux.

Bien que la paire n’ait pas révélé la signification du nom, les fans étaient stupéfaits, le nom de famille n’était pas Mallet – mais c’est parce que le vrai nom de famille du fondateur de la marque de formateurs Mallet London, Tommy, est Fordham.

Ils sont ensemble depuis six ans et The Sun a précédemment révélé que les producteurs d’ITVBe et de Lime Pictures réalisaient déjà des épisodes dérivés sur le couple Towie se préparant à devenir maman et papa.