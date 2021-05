Georgia Kousoulou de Towie révèle qu’elle a une tumeur enflée de césarienne et refuse de se peser après avoir accouché

La star de TOWIE, Georgia Kousoulou, a révélé que son corps était enflé après avoir accouché par césarienne.

Lors d’une séance de questions-réponses très franche avec les fans sur Instagram, la nouvelle maman a également révélé qu’elle ne s’était pas pesée depuis qu’elle était enceinte.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait pris beaucoup de poids, elle a répondu avec une photo de sa bosse et a écrit: «Je ne sais même pas. Je ne me suis pas du tout pesé et mon corps est enflé à cause de la section c. Je me donne un an pour me sentir à nouveau à moi-même. Je ne veux ni n’ai besoin de la pression! »

Un fan a célébré l’attitude de la Géorgie et a déclaré qu’il n’aurait pas été sage pour elle de se précipiter après une opération aussi importante.

La star de télé-réalité a également révélé le vrai nom de son petit ami Tommy Mallet – laissant les fans choqués.

Le jeune homme de 29 ans et Tommy ont annoncé la naissance de leur premier enfant la semaine dernière – mais ont révélé qu’il n’avait aucun de leurs noms de famille.

Instagram

Georgia Kousoulou et Tommy Mallet ont accueilli leur fils la semaine dernière[/caption]

Au lieu de cela, ils l’ont appelé Brody Fordham.

La nouvelle maman Georgia a expliqué: «Mallet est un surnom pour Tommy! Fordham est son vrai nom.

Instagram

La nouvelle maman a révélé que le vrai nom de famille de Tommy est Fordham[/caption]

Elle a également révélé qu’elle n’allaitait pas Brody car «le sein n’était pas le meilleur» pour leur famille.

Un adepte a demandé comment elle trouvait à se nourrir, Georgia a répondu: «Vous devez faire ce qui est bon pour vous !!!

«Pour moi et ma famille, la poitrine n’était pas meilleure. Brody est sur Aptamil et il est très content et heureux.

Instagram

Les stars de Towie ont accueilli leur premier fils la semaine dernière[/caption]

La nouvelle maman a également déclaré qu’elle avait prévu une césarienne prévue, disant à ses fans que c’était une expérience «positive».

Elle a déclaré: «Honnêtement, les gens ne parlent pas assez positivement des césariennes. Tout cela pour moi a été si positif et je le referais à 100%!

«Préparez votre liste de lecture et essayez d’en profiter! Honnêtement, c’était incroyable … les comprimés d’arnica pour l’après sont incroyables ‘suivis d’un emoji en forme de cœur. «

Instagram

La Géorgie a dit à ses fans qu’elle avait une césarienne prévue[/caption]

Instagram

La Géorgie a déclaré que l’accouchement était la « meilleure expérience »[/caption]

La Géorgie a récemment déclaré que l’accouchement était la «meilleure expérience de sa vie» alors qu’elle partageait une photo rayonnante avec son fils.

Sur la photo, la Géorgie éclatante était sans maquillage et dans une blouse d’hôpital venant d’accoucher.

Bébé Brody était bercé sous son bras, vêtu d’un chapeau blanc et enveloppé dans une couverture à motifs.

La Géorgie a sous-titré le joli message: « Merci pour tous vos messages Je me sens tellement béni, la meilleure expérience de ma vie «

Elle a ensuite rendu hommage à son partenaire, ajoutant: « @tommy_mallet, je ne pensais pas que je pourrais t’aimer plus que je ne le faisais déjà … tu es le meilleur x »

@georgiakousoulou

Les fans de Géorgie l’ont félicitée pour avoir embrassé sa silhouette post-bébé[/caption]





Le couple – qui est devenu célèbre dans The Only Way Is Essex – a récemment révélé qu’ils avaient filmé leurs dernières scènes pour l’émission de téléréalité le mois dernier.

Après six ans au programme, Georgia a déclaré à ses fans dévastés: « Il est temps d’être papa et maman maintenant ».