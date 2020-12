Georgia Kousoulou a montré pour la première fois son magnifique baby bump.

The Only Way Is Essex’s Christmas Special a vu la beauté blonde, 29 ans, et son petit ami Tommy Mallet, 28 ans, dévoiler la grossesse à leurs collègues membres de la distribution via un scan bébé projeté sur un mur du château.

Maintenant, la Géorgie s’est tournée vers les médias sociaux pour montrer sa bosse de bébé en pleine croissance.

Publiant une image d’elle-même dans une combinaison festive en velours vert, Georgia se tenait sur le côté pour un selfie miroir qui faisait ressortir sa bosse grandissante.

Une Géorgie éclatante a légendé l'image: « Joyeux Noël à tous [sparkle emoji] à moitié bébé! «







(Image: Georgia Kousoulou / Instagram)



Elle a ajouté: « Envoyer de l’amour à tout le monde … profitez de votre journée [sparkle emojis] ».

Chloe Sims, une amie proche, a commenté le message en écrivant: « Tellement mignon [heart-eyed emoji] j’aime aussi la petite tenue [lipstark mark emoji] ».

La sœur de Chloé, Demi, a ajouté que le message était « Trop mignon », tandis que l’ancienne co-star Amber Dowding a ajouté: « Non, je ne peux pas faire face à cela. Sérieusement [crying emoji] ».

Naturellement, les nombreux autres adeptes de Géorgie ont inondé la section des commentaires pour partager leur amour pour la star.







(Image: INSTAGRAM)



Une personne a commenté le message: « Géorgie trop mignonne, joyeux Noël [heart emojis] ».

Un adepte différent a écrit: « Aww adorable petit pudding en train de cuisiner [heart-eyed emoji] ».

Enfin, un autre adepte a conclu: « Wow! Une petite bosse si mignonne et soignée! Joyeux Noël [Christmas tree emoji] ».







(Image: Instagram)



Georgia et Tommy ont révélé pour la première fois leurs bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux au début du mois.

Publiant une image d’eux-mêmes avec une photo d’un bébé scan et de leur chien, Georgia a sous-titré l’image: « NOUS AVONS UN BÉBÉ !!! MAI 2021.

« Nous sommes tellement excités pour ce prochain chapitre de nos vies, une si belle nouvelle pour terminer cette folle année! Que le prochain chapitre commence … »







(Image: ITV)



Elle a ensuite taquiné les scènes de scan sur le spécial festif TOWIE, en écrivant: «Je suis tellement excitée pour vous tous de voir comment nous l’avons annoncé sur @towie de demain.

« Honnêtement, c’est la meilleure chose qui soit, si spéciale et si émouvante et personne ne le savait, donc c’était encore mieux.

« Je ne sais littéralement pas comment nous l’avons gardé pour nous !! Préparez vos mouchoirs. »

