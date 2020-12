Georgia Kousoulou a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant avec son petit ami Tommy Mallet.

Les stars de TOWIE, qui sont ensemble depuis six ans, se sont rendues mardi soir sur leurs comptes Instagram pour partager la belle nouvelle, révélant que leur bébé était attendu en mai.

Ils ont tous deux posté la même photo d’eux-mêmes avec Tommy, 28 ans, tenant une photo de bébé et Georgia, 29 ans, câlinant leur chien.

Elle a légendé la photo: « NOUS AVONS UN BÉBÉ !!! MAI 2021.

« Nous sommes tellement excités pour ce prochain chapitre de nos vies, une si belle nouvelle pour terminer cette folle année! Que le prochain chapitre commence … »







La Géorgie a ensuite révélé que les téléspectateurs verront comment ils ont annoncé leur nouvelle dans le prochain épisode de TOWIE.

Elle a poursuivi: « Je suis tellement excitée pour vous tous de voir comment nous l’avons annoncé sur @towie de demain.

« Honnêtement, c’est la meilleure chose de tous les temps, si spéciale et si émouvante et personne ne le savait, donc c’était encore mieux.







« Je ne sais littéralement pas comment nous l’avons gardé pour nous !! Préparez vos mouchoirs. »

Tommy a partagé la même photo en la sous-titrant: «Voici quelques bonnes nouvelles pour la fin de 2020.

«Je me sens tellement béni et ma vie est maintenant terminée.







« @georgiakousoulou mai 2021. »

Une source a déclaré au Sun: « Ils auraient également mis en sac leur propre série dérivée d’ITVBe qui suivra leur parcours pour devenir parents.

«Quiconque craint que Georgia et Tommy disparaissent soudainement de nos écrans maintenant qu’ils ont un bébé n’a pas à s’inquiéter.







«En plus des épisodes spéciaux dérivés, ils resteront également dans l’émission principale de TOWIE pendant un certain temps.

Georgia avait laissé entendre que le prochain épisode de TOWIE serait spécial pour elle.

Elle avait dit sur Instagram avant de faire l’annonce: «Honnêtement, j’ai hâte que vous la regardiez, je n’ai jamais été aussi enthousiasmée par TOWIE de ma vie.

«J’y suis depuis sept ans mais ce spectacle est incroyable – préparez vos mouchoirs, c’est tout ce que je vais dire.

« Tu vas pleurer. »

