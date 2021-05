Georgia Kousoulou de Towie donne naissance à son premier enfant avec son petit ami Tommy Mallet

THE Only Way est la star de l’Essex, Georgia Kousoulou, qui a donné naissance à son premier enfant avec son petit ami Tommy Mallet.

Le partenaire de 29 ans a dévoilé sa bonne nouvelle sur Instagram cet après-midi.

Il a écrit: « Rencontrez Brody Fordham, il mesure 8 lb 9 oz et est né le 05/05/21 à 12 h 16… @georgiakousoulou va très bien et lui aussi. »

Allongée dans son lit d’hôpital, Georgia rougeoyante tenait son fils nouveau-né, avec le fier Tommy à ses côtés.

Plus tôt cette semaine, les favoris de la télé-réalité ont révélé qu’ils avaient déjà filmé leurs dernières scènes le mois dernier avant l’arrivée de leur petit garçon.

Après six ans dans l’émission, Georgia a déclaré à ses fans dévastés: « Il est temps d’être maman et papa maintenant. »