THE Only Way is Essex star Georgia Kousoulou a admis qu’elle « se rend folle et s’énerve » en essayant d’être une maman « parfaite ».

La nouvelle maman, qui a accueilli le petit garçon Brody en mai aux côtés du beau Tommy Mallet, s’est rendue sur Instagram pour partager ses malheurs de parentalité.

La personnalité de la télévision Georgia, 30 ans, lui a raconté comment elle avait du mal à douter d’elle-même et de sa capacité à être une bonne mère pour son jeune fils.

La star a posté un cliché rappelant d’être « gentille avec elle-même » en raison des « nombreux défis » qu’un parent pour la première fois a amené dans sa vie.

Elle a écrit à ses fans : « Je n’ai jamais cherché la perfection jusqu’à ce que j’aie Brody, maintenant tout ce que je veux, c’est que tout soit juste et parfait.

«Certains jours, je me retrouve à douter de moi-même et à me rendre fou. Je m’efforce d’avoir des routines et je m’énerve quand je ne sais pas quoi faire.

« Il m’a fallu un McDonald’s et une minute à moi-même pour réaliser que je dois être gentil avec moi-même et réaliser qu’être moi est assez bon. »

Elle a conclu en encourageant « les autres mamans » à savoir qu’elle est « dans le même bateau » si elles avaient l’impression de lutter avec un nouveau-né.

Cela vient après que Georgia a été félicitée par les fans et ses amis célèbres après avoir partagé une photo sincère de son corps post-bébé.

Dans un post Instagram franc, elle a écrit: « Tout ce que j’ai entendu quand j’étais enceinte était » vous rebondirez « votre jeune, etc. Cela m’est venu à l’esprit et je pensais probablement que je le ferais dans une certaine mesure.

« Alors vous pouvez imaginer la première fois que je me suis regardé dans le miroir il y a 8 semaines, je ne vais pas mentir, j’ai paniqué. Mon corps n’était plus mon corps auquel je n’étais plus habitué, j’avais de grosses vergetures, je suis plus large et évidemment une cicatrice de section AC.

«Je me souviens juste d’avoir pleuré. Les larmes ont maintenant cessé et Georgia ne se prive pas de friandises savoureuses. Bien qu’elle admette qu’elle aimerait à nouveau être une taille 10, elle a dit qu’elle allait prendre au moins un an pour se tonifier.

Elle a poursuivi: « MAINTENANT 8 semaines, c’est moi. Je regarde maintenant mon corps. & Je suis fier, je suis fier d’avoir grandi un beau bébé en bonne santé, je suis fier d’avoir traversé les 8 premières semaines.





«Mais bien sûr, j’adorerais mettre mes jolis mors Zara de taille 10, mais cela peut attendre maintenant. Je me donne au moins un an, pour l’instant je me concentre sur moi et mon bébé.

« Alors REBONDIR ? le seul endroit où je rebondis, c’est pour dormir quand je peux. Arrêtons d’utiliser ces phrases pour les femmes !!

« Oui, vous sortirez de l’hôpital avec une bosse encore – il nous a fallu 9 mois pour faire grandir un bébé, pourquoi attendons-nous que nos bosses disparaissent tout de suite ? »

