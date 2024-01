Georgia House vote pour relancer le comité de surveillance des procureurs alors que les démocrates mettent en garde contre le ciblage de Fani Willis

ATLANTA (AP) — Les membres de Georgia House ont adopté lundi un projet de loi visant à relancer une commission ayant le pouvoir de discipliner et révoquer les procureursune décision selon laquelle les démocrates visent à perturber les poursuites engagées par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, contre l’ancien président Donald Trump.

La Chambre a voté par 95 voix contre 75 selon les partis pour le projet de loi 881, l’envoyant au Sénat pour un débat plus approfondi. Un projet de loi similaire a été présenté par un comité sénatorial la semaine dernière,

Bien que le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp législation signée l’année dernière, en créant la Commission des qualifications des procureurs, celle-ci n’a pas pu commencer à fonctionner après la décision de la Cour suprême de l’État en novembre a refusé d’approuver les règles régissant sa conduite. Les juges ont déclaré qu’ils avaient de « sérieux doutes » quant à leur capacité à réglementer les devoirs des procureurs au-delà de la pratique du droit. La mesure de lundi supprime l’exigence d’approbation par la Cour suprême.

“Cette commission va désormais pouvoir commencer son véritable travail, qui consiste à amener les procureurs voyous qui abusent de leurs fonctions à rendre des comptes”, a déclaré le représentant Joseph Gullett, un républicain de Dallas qui a parrainé la mesure.

Gullett et quelques autres républicains nient que la mesure vise directement Willis, citant des cas de mauvaise conduite des procureurs, y compris des occasions dans le passé où les démocrates ont soutenu l’idée d’un comité de surveillance des procureurs.

Mais l’opposition démocrate à la commission s’est durcie, affirmant que les républicains tentent d’écraser la volonté des électeurs démocrates.

“La commission pourra procéder unilatéralement et aura la capacité d’interférer et de saper une enquête en cours contre Donald J. Trump”, a déclaré le whip de la minorité de la Chambre, Sam Park, un démocrate de Lawrenceville. « Vous prenez des mesures pour protéger l’ancien président Trump des poursuites pénales en cours. »

Les sénateurs ont approuvé vendredi la création d’une commission d’enquête spéciale qui, selon les Républicains, sera utilisée pour déterminer si Willis a utilisé l’argent de l’État à son profit en employant avocat Nathan Wade en tant que procureur spécial.

Trump jeudi s’est joint à un effort par le co-accusé Michael Roman pour que Willis, Wade et leurs bureaux rejeté l’affaire. Ashleigh Merchant, avocate de Roman, a déposé une requête le 8 janvier accusant Willis d’avoir une relation amoureuse inappropriée avec Wade qui a entraîné un conflit d’intérêts.

Willis n’a pas encore répondu publiquement aux allégations d’une relation amoureuse entre elle et Wade. Mais elle a vigoureusement défendu Wade et ses qualifications lors d’un service le 14 janvier en l’honneur du révérend Martin Luther King Jr. dans une église noire d’Atlanta. Elle a alors suggéré que la remise en question de Wade était enracinée dans le racisme.

Un dossier dans l’affaire de divorce de Wade comprend des relevés de carte de crédit qui montrent que Wade – après avoir été embauché comme procureur spécial – a acheté des billets d’avion en octobre 2022 pour lui et Willis pour se rendre à Miami et a acheté des billets en avril pour San Francisco à leur nom. Les républicains affirment que Willis a été indûment motivé par un avantage personnel en employant Wade.

Kemp a déclaré qu’il préférait que le comité de surveillance des procureurs et non le comité sénatorial enquête sur les accusations de mauvaise conduite de Willis, et a appelé lundi le Sénat à adopter la mesure rapidement. Mais les démocrates préviennent que supprimer l’obligation pour la Cour suprême de réviser les règles pourrait laisser la commission elle-même sans surveillance. Cette mesure rendrait également plus difficile pour un tribunal d’annuler l’action de la commission en imposant des normes de contrôle élevées.

“La question que nous devrions tous nous poser est de savoir qui contrôlera cette commission”, a déclaré la représentante Tanya Miller, démocrate d’Atlanta. « Devant qui seront-ils responsables ? Certainement pas les électeurs, car ils ne sont pas élus. Cela devrait tous nous terrifier.

La loi géorgienne est l’une des plusieurs tentatives à travers le pays par les Républicains pour contrôler les procureurs qu’ils n’aiment pas. Les Républicains ont fulminé contre les procureurs progressistes après que certains ont porté moins de dossiers de possession de drogue et demandé des peines de prison plus courtes, arguant que les démocrates dorlotent les criminels.

« Si vous parlez aux victimes des procureurs de cet État qui ne font pas leur travail, vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons pas retarder davantage cette décision », a déclaré le représentant Houston Gaines, un républicain d’Athènes.