Georgia Harrison souhaite que les fans envoient ses preuves qu’elle peut transmettre à la police, après avoir accusé son ex Stephen Bear de publier une sex tape en ligne.

Le favori de Love Island a publiquement accusé Bear d’avoir publié une vidéo secrètement enregistrée les montrant en train de faire l’amour sur le site Web d’abonnement classé X OnlyFans.

Georgia a écrit sur Instagram: « J’apprécierais que quiconque m’envoie les images qu’il a mises sur son histoire. »

La Géorgie s’est également adressée directement à Bear dans un message vidéo, disant qu’elle allait demander à la police d’enquêter.

Elle a dit: « Vous pensez que vous pouvez vous en tirer, mais la police va prouver que c’était moi dans cette vidéo et ils vont également voir que vous l’avez vendue sur vos OnlyFans.

«J’ai tellement de preuves sur toi que tu ne t’en sortiras jamais.

La star de Ex On The Beach, Bear, a été frappée par une énorme réaction après que Georgia ait fait ses déclarations.

Elle a dit: « Alors Bear a CCTV autour de sa maison, il m’a volontairement mis dans une position où il savait que ce serait sur CCTV il y a assez longtemps et après avoir agi comme s’il avait oublié que la caméra était là. »

Bear a déclaré sur Instagram: « Je sais pertinemment quand elle a vu la vidéo, ce n’est clairement pas elle, car comme je le dis, le temps que nous avons passé ensemble était en Thaïlande.

«Ce n’est pas juste d’essayer de l’embarrasser ici et maintenant ça m’est venu à moi et putain de merde, ce n’est pas le cas et ce n’est pas gentil du tout, je suis sincère quand je dis ça.