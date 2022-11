Georgia Harrison de Love Island révèle qu’elle a un nouveau petit ami alors qu’elle parle de sa relation

Georgia Harrison de LOVE Island a révélé qu’elle avait un nouveau petit ami et a déclaré que sa romance était en plein essor.

La star de télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2017 – a déclaré qu’elle était amoureuse de son nouvel amour après avoir officialisé leur relation il y a quelques semaines.

Éclaboussure

Georgia Harrison a révélé qu’elle avait un nouveau petit ami[/caption] Instagram

La star de la télévision a déclaré que son nouveau mec était à mille lieues de son type habituel[/caption]

La favorite de la télévision, 27 ans, a expliqué qu’elle avait “fait un horrible garçon à la télé-réalité” et a déclaré que son homme mystérieux était à des mondes éloignés de son type habituel.

S’adressant exclusivement à The Sun lors du gala de la Pink Ribbon Foundation, Georgia a déclaré: “J’ai un petit ami en ce moment, une première fois depuis longtemps.

“Ce n’est pas quelqu’un sous les feux de la rampe et ce n’est pas quelqu’un que je mettrai jamais sous les feux de la rampe.

«J’en ai fini avec ces horribles garçons de la télé-réalité qui ne vous servent pas bien.

« J’ai rencontré un homme gentil ; il a sa vie et j’ai la mienne et c’est tout.

“Nous sortons ensemble depuis quelques mois mais officiellement depuis quelques semaines.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait largué la bombe L, Georgia a plaisanté : “Je ne dirai pas que s’il la lit, je le garderai sur ses orteils.”

La star a admis qu’elle aimerait apparaître dans un certain nombre d’émissions qui mettront à l’épreuve sa résilience – mais a déclaré que les émissions de rencontres sont définitivement du passé après avoir trouvé Mr Right.





“Pour moi, j’adorerais faire de la présentation, j’adorerais faire SAS: Who Dares Wins, I’m A Celebrity”, nous a dit Georgia.

“J’adorerais faire Celebs Go Dating si je redeviens célibataire, mais j’espère que ce n’est pas pour l’instant.

“Tout ce qui montre en quelque sorte mon côté résilient.”

La favorite de la télévision – qui a fait dissoudre ses remplisseurs de lèvres l’année dernière – a admis qu’elle se sentait plus confiante maintenant après avoir abandonné ses lèvres de « poisson ».

Georgia a déclaré: “Je me sens 100% plus confiant maintenant, je ne mentirai pas, j’ai remis un peu de place parce que c’est comme quand vous défaites un ballon, il y a un peu que vous devez remplir mais seulement une petite quantité.

“Je pense que pendant longtemps dans ma vie, je suis allé bien au-dessus avec le mastic.

“Presque quand vous voyez des célébrités et qu’elles ne se ressemblent pas, j’aurais facilement pu emprunter cette voie.

“Je n’avais pas réalisé à quel point j’avais l’air stupide, et mes lèvres semblaient juste énormes, je ressemblais à un poisson

“Mais jusqu’à ce que je le sorte, je ne m’en étais pas rendu compte, je pouvais à nouveau voir mes dents, mon visage bougeait correctement et j’avais l’air tellement mieux après.

« Je ne finirais plus jamais comme ça.

«Je suggérerais à toutes les filles de le faire, de le faire un peu à la fois et je pense qu’avec n’importe quelle sorte d’amélioration, si c’est quelque chose que vous sentez vraiment que vous en avez besoin, faites-le naturellement, il n’est pas nécessaire d’avoir l’air contre nature. ”

La Géorgie a exclu tout autre producteur de cosmétiques, mais a déclaré que seul le temps nous le dira.

“Peut-être que si j’avais des enfants, je ferais des trucs, mais pour l’instant j’ai fait refaire mes seins et je ressens tout ce que tu peux faire avec ton corps à la gym”, a-t-elle poursuivi.

“Mais si j’ai des enfants et que tout va mal, alors je ferais tout ce dont j’ai besoin.”

Georgia – qui avait l’air sensationnelle dans un haut à froufrous rose aux côtés de sa maman glamour Nicola lors de l’événement caritatif contre le cancer du sein – a déclaré qu’elle se sentait au mieux depuis des années après avoir pris le temps de s’occuper de son état d’esprit.

“Je suis au meilleur endroit que je connaisse, en termes de santé, de bonheur, je suis vraiment bien”, a déclaré la beauté d’Essex.

«Les deux dernières années, j’ai pensé que je devais reconnaître les choses et ne pas les enfermer.

“J’ai fait un voyage plus curatif et j’ai reconnu des choses que je n’avais peut-être pas reconnues auparavant – laisser sortir des choses de mon enfance, des choses de mon adolescence et j’ai l’impression d’avoir beaucoup abandonné et je suis prêt pour une très bonne étape de ma vie.

Cela vient après que Georgia a révélé son chagrin après la mort tragique de son ex Jake McLean.

Jake, 33 ans, a été tué lorsque la voiture qu’il conduisait a plongé à 70 pieds d’une falaise en Turquie.

Georgia a quitté les médias sociaux à la suite de la mort de Jake – car elle a admis qu’elle devait protéger sa santé mentale.

Cela est venu après qu’elle ait révélé sa relation à long terme avec Jake, disant aux fans qu’il était sa seule relation “significative”.

La Géorgie a assisté au gala du ruban rose pour soutenir l’association caritative qui aide les femmes et un plus petit pourcentage d’hommes atteints d’un cancer du sein.

L’événement glamour a été suivi par une foule de visages célèbres, dont Aisleyne Horgan-Wallace et Nicola McLean.

Les événements PINKLondon sensibilisent et collectent des fonds pour financer le travail vital de la Pink Ribbon Foundation, une fiducie d’octroi de subventions avec une mission; pour financer des projets et fournir un soutien financier à des organisations caritatives britanniques qui répondent aux besoins des personnes souffrant ou ayant été touchées par le cancer du sein, ou qui travaillent pour faire progresser la

compréhension du cancer du sein, de sa détection précoce et de son traitement.

La Fondation s’engage sans relâche à rassembler les individus, les organismes de bienfaisance et les organisations pour lutter contre ce terrible

maladie.

Éclaboussure

La star de télé-réalité était magnifique alors qu’elle assistait au gala de la Pink Ribbon Foundation[/caption] Éclaboussure

Georgia a déclaré qu’elle se sentait plus confiante sans ses remplisseurs de lèvres[/caption] Instagram

Son petit ami Jake a été tragiquement tué dans un accident de voiture en juillet[/caption]