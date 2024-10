Georgia Harrison a admis ses craintes déchirantes que ses futurs enfants puissent un jour retrouver sa sex tape.

La star de Love Island et TOWIE, 29 ans, a subi un horrible procès fin 2022 après avoir été victime de vengeance pornographique de la part de son partenaire de l’époque, la star de télé-réalité Stephen Bear.

Le 2 août 2020, le couple a eu des relations sexuelles dans son jardin, que Bear, 34 ans, a secrètement filmé sur la vidéosurveillance de son domicile. Il a ensuite divulgué les images en ligne et gagné de l’argent en vendant le clip.

Après que Georgia ait dénoncé son ex à la police, elle s’est lancée dans un procès émotionnel qui a abouti à l’emprisonnement de Stephen pendant 10 mois et demi.

Il a été reconnu coupable de voyeurisme et de deux chefs d’accusation de divulgation de photos et de films privés à caractère sexuel.

Georgia Harrison a admis ses craintes déchirantes que ses futurs enfants puissent un jour retrouver sa sex tape

La star de Love Island et TOWIE, 29 ans, a subi un horrible procès fin 2022 après avoir été victime de vengeance pornographique de la part de son partenaire de l’époque, la star de télé-réalité Stephen Bear.

Et s’exprimant dans une nouvelle interview émouvante, Georgia a déclaré Le Soleil: « J’espère qu’un jour j’aurai des enfants, et c’est ma plus grande peur : qu’ils les trouvent. »

Elle a ajouté à propos de Bear : « Si je passais devant lui, mon cœur se briserait, mais je n’ai jamais l’impression que j’aurais à m’inquiéter qu’il s’approche de moi. j’ai un [five-year] ordonnance de non-communication, mais je veux qu’elle soit prolongée.

Elle a également affirmé qu’elle attendait toujours qu’il lui verse des dommages et intérêts, six mois après sa sortie de prison.

Il a payé l’ordre de confiscation de 22 305 £ au ministère de l’Intérieur.

Elle a ajouté à la publication : « Cela m’époustoufle. Je n’ai jamais réussi à récupérer un sou, car il s’est débarrassé de la majeure partie de son argent.

Au cours de la conversation, elle a également expliqué qu’elle sortait actuellement et qu’elle « voyait où les choses allaient », mais qu’elle craignait toujours que les prétendants aient vu sa vidéo.

Elle a expliqué que la plupart des gens qu’elle rencontre sont conscients de ce qui s’est passé et que cela devient donc comme « un éléphant dans la pièce ».

Georgia a cependant semblé pleine d’espoir puisqu’elle a déclaré qu’elle espérait que quiconque qu’elle rencontrerait « comprendrait » ce qui s’est passé, ajoutant : « C’est pourquoi j’essaie si fort de changer la loi, parce que j’aimerais penser qu’un jour, je Je pourrais vivre dans un monde où je n’aurais pas à craindre que mon mari voie ça.

Le 2 août 2020, le couple a eu des relations sexuelles dans son jardin, que Bear, 34 ans, a secrètement filmé sur la vidéosurveillance de son domicile. Il a ensuite divulgué les images en ligne et gagné de l’argent en vendant le clip.

Et dans une nouvelle interview émouvante, Georgia a déclaré au Sun : « J’espère qu’un jour j’aurai des enfants, et c’est ma plus grande peur : qu’ils le trouvent ».

Cela survient après que, plus tôt cet été, Georgia a révélé qu’elle avait été victime d’une agression en plein jour devant le restaurant chic Nessa, dans le quartier de Soho à Londres.

La star s’est rendue sur son Instagram avec un appel désespéré pour restituer son sac à main volé qui, selon elle, contenait un « collier irremplaçable » et son passeport.

Georgia a partagé des clichés de l’accessoire rose vif accrocheur orné du mot « Guccify » et a demandé de l’aide avant son voyage à l’étranger la semaine prochaine.

Écrire : « À celui qui vient de voler mon sac à Londres, il contient tellement de choses qui me tiennent à cœur, veuillez le rendre ».

À côté d’un cliché du restaurant, elle a déclaré: » J’étais à l’extérieur de ce restaurant @nessasoho, donc si quelqu’un a vu quelque chose, faites-le-moi savoir car c’est un sac très visible mais la vidéosurveillance n’a pas pu le capter, il y avait un collier irremplaçable là-dedans, donc si vous étiez impliqué, revenez simplement.

Avant d’ajouter enfin : « Si quelqu’un entend quelqu’un essayer de vendre ceci, sachez que c’est le mien.

« Mon passeport était là aussi et je prends l’avion vendredi prochain. Vais-je pouvoir obtenir un remplaçant lundi car cela ne me donne que des options pour une procédure accélérée d’une semaine ? »

Elle a ajouté à propos de Bear : « Si je passais devant lui, mon cœur se briserait, mais je n’ai jamais l’impression que j’aurais à m’inquiéter qu’il s’approche de moi. j’ai un [five-year] ordonnance de non-communication, mais je veux qu’elle soit prolongée’

Elle a ensuite partagé une photo d’elle tenant le sac lors d’un concert avec les mots « La vie n’est-elle pas drôle ».

Après que les fans aient cru qu’elle avait récupéré les objets, Georgia a été obligée de préciser qu’il s’agissait d’une ancienne image et qu’elle devait toujours faire face à un énorme dommage d’une valeur de 1 000 £ à la suite du vol.

Écrit: « Juste pour confirmer que je ne l’ai pas récupéré, c’était une photo la nuit précédant son vol, je suis toujours en train de souscrire une assurance panne pour m’acheter un nouveau ket, de changer de look et d’essayer d’en obtenir un nouveau passeport ».

« Plus de 1 000 de contrôle des dégâts, sans parler du prix du sac et des effets personnels qu’il contient. Les Londoniens sont fous, surveillez vos affaires, les gars, parce que ce n’est tout simplement pas sûr.