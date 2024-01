Georgia GOP propose l’expansion de RICO pour les manifestants « flâneurs »

Photo : Carlos Berrios Polanco/Sipa via AP Images

Quand l’État de Géorgie inculpé 61 militants de Stop Cop City accusés de racket l’année dernière, cela a mutilé le sens du mot « racket » au point de le rendre méconnaissable. Dans l’acte d’accusation, les procureurs ont cité des activités typiques de justice sociale, telles que « l’entraide », l’écriture de « zines » et le « collectivisme », comme preuve de complot criminel et la collecte de fonds pour des pancartes de protestation comme motif d’accusation de blanchiment d’argent.

Tout comme il semblait que les républicains de Géorgie ne pouvaient pas pousser plus loin la vaste loi de l’État sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, les sénateurs de l’État du GOP introduit vendredi, un projet de loi qui élargirait considérablement la portée de la loi géorgienne RICO, avec des intentions manifestement répressives.

L’ancien président Donald Trump et ses alliés font actuellement face aux accusations les plus médiatisées du RICO en Géorgie pour tentative d’ingérence dans l’élection présidentielle de 2020. Le cas de Trump constitue toutefois une exception politique en ce qui concerne augmenté déploiement des accusations RICO ces dernières années, car elles visent une cohorte véritablement puissante engagée dans le paradigme même du complot. Bien que telle soit l’intention présumée des lois RICO – introduites pour la première fois en 1970 pour cibler les chefs de la mafia – les utilisations récentes de la loi géorgienne ont impliqué de confier l’école publique d’Atlanta enseignants comme des criminels organisés pour avoir modifié les résultats des tests et affirmant que les paroles des artistes de rap noirs peuvent indiquer une implication potentielle dans des gangs violents.

Le nouveau projet de loi 359 du Sénat, ou SB 359, parrainé par 10 sénateurs républicains de l’État, indique clairement que le Parti républicain de Géorgie a l’intention de continuer à utiliser le RICO comme un outil de criminalisation généralisée et de poursuites répressives. La loi proposée inclurait les délits mineurs, tels que « flâner » et placer des affiches dans des endroits non autorisés, comme crimes auxquels pourraient s’appliquer des accusations du RICO et de lourdes sanctions renforcées. Le projet de loi inclut également « l’affiliation ou les convictions politiques » comme facteur d’aggravation des sanctions dans certaines circonstances.

Le SB 359 sera probablement confronté à des défis et à des amendements importants. Pourtant, cet effort constitue un sombre signe avant-coureur d’une militarisation accrue du RICO par l’extrême droite pour contourner les normes juridiques et criminaliser des mouvements entiers – même des constellations d’activistes disparates comme Stop Cop City, qui a rassemblé des milliers d’écologistes et d’abolitionnistes locaux et nationaux pour arrêter le construction d’un vaste complexe de formation de police au sommet des terres forestières cruciales d’Atlanta.

« RICO est censé être une loi pénale étroite pour traiter une forme de conduite très spécifique dans laquelle le marionnettiste échappe à sa culpabilité tandis que les marionnettes continuent de causer des dommages graves et souvent violents à la communauté au fil des années », Lauren Regan, directrice exécutive de le Centre de défense des libertés civiles, qui fournit un soutien juridique à de nombreux accusés de Stop Cop City, a écrit dans un e-mail. « Les amendements proposés à ce statut contournent cette intention et visent clairement à paralyser les activités d’organisation politique. »

Le premier procès dans l’affaire de racket de Cop City devait commencer début janvier mais a été retardé, assez ironiquement, sur la question de savoir si l’accusée Ayla King, âgée de 19 ans, avait vu son droit à un procès rapide violé. King a été arrêté en mars dernier lorsque la police a effectué une descente dans un festival de musique organisé par les organisateurs dans la forêt d’Atlanta et procédé à des arrestations aveugles sur la base de rares preuves. Une heure plus tôt, et à plus d’un kilomètre et demi de là, des militants masqués avaient vandalisé des véhicules et des matériaux de construction sur le site prévu de Cop City. King fait désormais face à une seule accusation de violation de la loi RICO, avec une peine potentielle de cinq à 20 ans de prison.

Aux côtés de King, plus de 20 accusés arrêtés lors du festival de musique font face à des accusations de racket. Les procureurs ont qualifié d’autres participants du mouvement de partie d’une « entreprise criminelle » pour le simple fait de collecter des fonds ou d’afficher des dépliants nommant les policiers impliqués dans l’assassinat du militant Manuel « Tortuguita » Terán lors d’un raid en janvier dernier. Ils attendent tous leur procès.

Lors d’un panel public en septembre dernier, l’avocat géorgien chevronné Don Samuel, qui représente un certain nombre de militants dans l’affaire RICO, a noté que l’acte d’accusation de 109 pages de l’État « n’allègue pas un seul acte de racket » mais nomme plutôt des « activités protégées ». comme motif des accusations. “Certains aspects sont extrêmement inintelligibles”, a-t-il déclaré.

Une poursuite malveillante comme l’affaire Cop City RICO, compte tenu de sa faiblesse, a des chances discutables de succès devant les tribunaux, mais sème néanmoins la peur et draine les énergies et les ressources du mouvement à travers de longs procès. Si une loi comme la SB 359 était adoptée, les futures affaires RICO aussi fragiles et sans fondement que celle à laquelle sont confrontés les militants de Cop City pourraient avoir de meilleures chances de succès, car les procureurs pourraient choisir parmi un plus grand éventail de violations mineures, nouvellement classées comme potentielles « racket ». actes.”

Les délits spécifiques énumérés dans le projet de loi sont révélateurs. Le « flânage », les « détritus », les « comportements désordonnés », les « intrusions » et le placement non autorisé d’affiches et de publicités ne sont pas des activités typiques des organisations criminelles de haut niveau. Il s’agit cependant d’exemples courants d’accusations mineures auxquelles sont confrontés des militants qui occupent l’espace public et sensibilisent ; en fait, ce sont précisément ces activités pour lesquelles des dizaines de participants à Stop Cop City font face à des accusations excessives. Les mouvements de droite pourraient, en vertu du droit, être sanctionnés pour les mêmes activités – mais la police et les procureurs généraux républicains n’ont pas l’habitude de cibler l’extrême droite.



Un autre aspect particulier de l’élargissement proposé du RICO est la suggestion selon laquelle des sanctions plus sévères devraient être appliquées lorsque la victime d’une soi-disant entreprise criminelle est choisie en raison de « son affiliation ou ses convictions politiques ». Contrairement à la race, au sexe et à l’orientation sexuelle, les convictions politiques d’une victime ne sont pas considérées comme pertinentes en vertu des crimes haineux ou d’autres lois lorsqu’il s’agit d’envisager une peine plus lourde. En effet, cela serait inconstitutionnel s’ils l’étaient, car le premier amendement protège le discours politique – y compris lorsque ce discours cible l’affiliation politique ou les convictions d’un autre groupe.

« Toute loi rédigée avec les mots « affiliation ou conviction politique » comme facteurs contribuant à des sanctions plus sévères soulève immédiatement de graves problèmes liés au premier amendement », m’a dit Regan du Civil Liberties Defense Center. Samuel a également noté que « inclure les « convictions ou affiliations politiques » dans le champ de ce que nous considérons généralement comme des crimes « haineux » invite au désastre du Premier Amendement. »

Avec des défauts aussi évidents, il est peu probable que le SB 359 survive sous sa forme initialement proposée. Il faut plutôt le comprendre comme une déclaration d’intention. L’affaire de racket Stop Cop City est un exemple que la droite compte voir suivre : le RICO comme outil de répression, soit de facto, soit dans la lettre de la loi.