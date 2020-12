ATLANTA (AP) – Après avoir résisté aux critiques pour avoir certifié la défaite électorale du président Donald Trump face au démocrate Joe Biden, les responsables républicains de Géorgie proposent des exigences supplémentaires pour le processus de vote par correspondance de l’État, malgré l’absence de preuves de fraude ou d’irrégularités systémiques.

Deux comités du Sénat de l’État ont tenu des auditions jeudi pour commencer un examen des lois de vote de la Géorgie. Les républicains se concentrent sur un plan visant à exiger une pièce d’identité avec photo pour les bulletins de vote par la poste. Les militants des droits de vote et les démocrates soutiennent que le changement n’est pas nécessaire et priverait les électeurs de leurs droits de vote.

Biden a battu Trump d’un peu plus de 12500 voix en Géorgie, Biden ayant reçu près de deux fois plus du nombre record de votes par correspondance que le président républicain, selon le bureau du secrétaire d’État. Un recomptage demandé par Trump se terminait et ne devrait pas changer le résultat global.

Trump, qui depuis des mois a semé des doutes non fondés sur l’intégrité des votes par correspondance, a également fait des allégations sans fondement de fraude généralisée lors de la course présidentielle en Géorgie.

Le secrétaire d’État Brad Raffensperger et son personnel ont rejeté avec véhémence ces allégations, déclarant sans équivoque qu’il n’y avait aucune preuve d’erreurs systémiques ou de fraude lors des élections du mois dernier. Pourtant, Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp, tous deux républicains qui ont été publiquement critiqués par Trump, se sont joints à la pression pour exiger une pièce d’identité avec photo pour le vote des absents.

«Les électeurs qui votent en personne doivent montrer une pièce d’identité avec photo, et nous devrions envisager d’appliquer cette même norme au vote par correspondance», a déclaré Kemp dans des remarques diffusées en direct en ligne.

Kemp a fait face à des accusations de suppression des électeurs lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2018 contre la démocrate Stacey Abrams, une élection qu’il a supervisée en tant qu’ancien secrétaire d’État de Géorgie. Il a nié avec véhémence les allégations. Kemp fait face à une réélection – et une éventuelle revanche contre Abrams – en 2022.

Raffensperger a également suggéré d’autoriser les représentants de l’État à intervenir dans les comtés qui ont des problèmes systémiques avec l’administration des élections et d’élargir les façons dont les défis peuvent être posés aux votes exprimés par des résidents qui ne vivent pas où ils le disent.

L’idée d’identité avec photo a le soutien de plusieurs membres de la législature de l’État, y compris le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mike Dugan. «Je ne pense pas qu’il devrait y avoir des normes différentes pour le même processus», a déclaré Dugan dans une interview.

Le président de la Chambre républicaine, David Ralston, s’est montré sceptique quant au vote par correspondance, déclarant en avril à un média local que l’augmentation du vote par correspondance «serait extrêmement dévastatrice pour les républicains et les conservateurs en Géorgie». Les analystes politiques ont déclaré que généralement plus de démocrates que de républicains utilisent les bulletins de vote par correspondance.

Ralston a déclaré plus tard qu’il ne parlait pas de la perte d’un avantage de son parti, mais du potentiel de fraude. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les votes ne sont pas volés, émis de manière frauduleuse ou en proie à des erreurs administratives », a-t-il déclaré dans un communiqué cette semaine.

Le secrétaire d’État adjoint Jordan Fuchs a déclaré dans une interview à l’Associated Press que quiconque connaît actuellement le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne peut demander un vote par correspondance au nom de cette personne. Elle a déclaré que si les correspondances de signatures offrent une certaine sécurité pour les bulletins de vote par correspondance, le processus devrait être renforcé.

Une façon de le faire pourrait être d’exiger le numéro de permis de conduire d’une personne ou une photocopie d’une pièce d’identité distincte, a-t-elle déclaré.

«Nous devons garantir toutes les possibilités de vote par correspondance afin de ne plus jamais voir un candidat se présenter dans cet État en disant que l’élection a été volée à cause des votes par correspondance», a-t-elle déclaré.

Alors que les républicains semblent prêts à faire avancer l’exigence d’une pièce d’identité avec photo lors de la prochaine session législative, les démocrates et les organisations de défense des droits civiques sonnent l’alarme.

En l’absence de preuve de fraude généralisée ou d’autres problèmes lors de l’élection, il n’a pas de sens de parler de mesures qui pourraient en fin de compte s’avérer des obstacles au vote, a déclaré Andrea Young, directrice exécutive de l’Union américaine des libertés civiles de Géorgie.

« Quel est le problème que vous essayez de résoudre? », A-t-elle demandé. risque de priver les citoyens géorgiens de leurs droits de vote. »

Young dit que l’ajout d’une pièce d’identité avec photo pour le vote par correspondance serait préjudiciable car «nous savons que ces barrières ont un impact différent sur les électeurs afro-américains, sur les jeunes électeurs et, dans ce cas, sur les personnes âgées qui ont certainement gagné le droit de vote».

Le sénateur d’État Jen Jordan, démocrate d’Atlanta, a fait écho aux préoccupations de Young, affirmant que les républicains offraient des solutions à la recherche d’un problème.

« Ce que cela me dit, c’est qu’ils ne veulent tout simplement pas que les gens votent », a déclaré Jordan. « Et ils ne veulent pas que les démocrates votent, ou que les gens qui ne soutiennent pas les candidats choisis votent, et ils vont essayez de rendre les choses aussi difficiles que possible. «

Les démocrates et les groupes de défense des droits de vote cherchent depuis des années à réduire les rejets de votes par correspondance en Géorgie, arguant que les minorités ont été touchées de manière disproportionnée. Les bulletins de vote des absents sont parfois rejetés parce que les signatures sur l’enveloppe extérieure sont réputées ne pas correspondre aux signatures dans le système d’inscription des électeurs, ou parce que l’enveloppe n’est pas du tout signée.

Un accord signé en mars pour régler un procès intenté par le Parti démocrate énonce un processus standard qui doit être utilisé dans tout l’État pour juger les signatures. Cet accord a fait l’objet d’une grande partie de la colère en ligne de Trump, et il a déclaré à tort qu’il «rend impossible la vérification et la correspondance des signatures sur les bulletins de vote et les enveloppes».