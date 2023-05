Georgia et Tommy de Towie annulent leur mariage après une fausse couche dévastatrice

La star de THE Only Way is Essex, Georgia Kousoulou, a révélé qu’elle et son fiancé Tommy Mallet avaient annulé leur mariage à la suite d’une fausse couche dévastatrice.

Le couple préféré des fans a partagé la nouvelle déchirante le mois dernier qu’ils avaient perdu leur bébé à 12 semaines.

Le couple Towie Georgia Kousoulou et Tommy Mallet ont annulé leur mariage[/caption] ITVBe

La star de télé-réalité parle de la décision difficile concernant son émission ITVBe[/caption]

Depuis, ils ont décidé de suspendre leurs projets de mariage – Tommy se retirant du travail pour soutenir Georgia.

La décision difficile de retarder leurs vœux sera vue sur Georgia et Tommy: Baby Steps lors de son retour demain soir sur ITVBe.

Cette série emmènera les téléspectateurs dans un voyage plus profond et plus révélateur alors qu’ils partageront leurs émotions brutes de la fausse couche, offrant un regard intime dans les coulisses et rapprochant la famille plus que jamais.

Demain soir, Tommy passera du temps de qualité à la maison avec leur fils Brody alors qu’il réfléchit à leur perte.

De plus, tout juste après une première semaine réussie qui a propulsé son podcast à la troisième place des charts, Georgia en profite pour filmer un nouvel épisode.

Pendant ce temps, Tommy se confie à son meilleur ami Nathan sur ses problèmes de grossesse et ceux de Georgia.

Plus tard, dans le but de se distraire des résultats de l’analyse à venir, Georgia et Tommy planifient un voyage au bord de la mer avec les parents de Tommy et Brody.

Elle a écrit : « Lors de notre examen de 12 semaines, on nous a dit que notre bébé n’avait pas survécu et que j’avais besoin d’une opération…

« 12 semaines à ressentir chaque émotion, espérer et prier mais à la fin, rien d’autre que nous ne pouvions faire.

« Nous n’avons pas vraiment les mots à dire en ce moment, sauf que nous avons la chance d’avoir une famille et des amis incroyables autour de nous… et surtout, nous sommes bénis d’avoir notre beau Brody que nous n’aurions pas pu traverser sans lui.

« Nous aurons bientôt les mots mais en ce moment nous prenons du temps pour nous en famille. »

Tommy et Georgia sont devenus un objet en 2014 et se sont fiancés en février dernier lors de vacances en famille au Mexique.

Georgia a déjà félicité son fils pour avoir aidé à combler une rupture entre elle et Tommy après leur séparation brièvement après sa naissance.

Bien que leur relation ait pris un coup dans la parentalité, ils se sont battus pendant les moments difficiles et ont déclaré que l’expérience les avait rendus plus forts.

Georgia a déclaré: «Notre rupture a renforcé notre relation.

« Si vous m’aviez posé des questions sur notre relation cet été, j’aurais répondu ‘pas question’.

« Mais nous l’avons traversé et nous sommes plus forts que nous ne l’avons jamais été.

« Nous avions tellement plus à nous battre et quand vous avez une famille, ce n’est pas aussi simple que de dire » nous ne nous entendons pas «

« Quand vous avez quelqu’un d’autre sur la photo que vous aimez et dont vous êtes tous les deux obsédés, alors vous voulez le faire pour eux, évidemment si ça ne marche pas alors vous ne pouvez pas rester ensemble pour l’enfant, mais nous savions qu’il y avait tellement beaucoup de choses pour lesquelles se battre.

« Alors Brody a définitivement aidé, nous a aidés à voir la lumière. »

Géorgie Kousoulou

Georgia a dit aux fans qu’elle avait fait une fausse couche avec une photo de l’hôpital[/caption] Getty

Georgia et son fiancé Tommy Mallet[/caption]