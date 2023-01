Georgia DA enquêtant sur Trump sur les élections de 2020 dit que des décisions sont imminentes

La procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, a cité ce plan lors d’une audience à Atlanta, où elle a exhorté le juge à garder scellé pour l’instant un rapport final spécial du grand jury qui a été assemblé pour recueillir des preuves et entendre des témoignages pour cette enquête.

Le procureur de Géorgie enquêtant sur l’ancien président Donald Trump et ses alliés pour une éventuelle ingérence criminelle dans l’élection présidentielle de 2020 de cet État a déclaré mardi à un juge que les décisions sur l’opportunité et sur qui inculper dans l’enquête “sont imminentes”.

Willis a argumenté pour le garder scellé.

“Pour que les futurs accusés soient traités équitablement, il n’est pas approprié pour le moment de publier ce rapport”, a-t-elle déclaré à McBurney. “Nous devons être conscients de la protection des droits des futurs accusés.”

“Les décisions sont imminentes”, a déclaré Willis.

Trump est surveillé pour ses efforts pour inverser sa défaite face au président Joe Biden en Géorgie, qui était un État pivot clé lors des élections de 2020. Cet effort impliquait de faire pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il trouve suffisamment de voix à Trump pour lui permettre de surmonter sa marge de perte face à Biden.

Le grand jury n’avait pas le pouvoir d’émettre des actes d’accusation dans l’affaire. Cette décision est laissée à Willis.

Les avocats de Trump ont déclaré lundi à NBC News qu’ils ne seraient pas présents ou ne participeraient pas à l’audience, et ont déclaré qu’ils supposaient que le grand jury n’avait pas conclu que Trump avait enfreint la loi.

“A ce jour, nous n’avons jamais fait partie de ce processus”, ont déclaré les avocats dans un communiqué.

“Le grand jury a contraint le témoignage de dizaines d’autres responsables, souvent de haut rang, au cours de l’enquête, mais n’a jamais jugé important de parler avec le président”, indique le communiqué.

” Il n’a jamais été cité à comparaître ni invité à se présenter volontairement par ce grand jury ou par quiconque du bureau du procureur du comté de Fulton. Par conséquent, nous pouvons supposer que le grand jury a fait son travail et a examiné les faits et la loi, comme nous l’avons fait, et a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de la loi par le président Trump.”

