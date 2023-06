Georgia Bell de Gogglebox ressemble à des mondes loin du canapé en un clin d’œil glamour

La star de GOGGLEBOX, Georgia Bell, a regardé des mondes loin du canapé dans un nouveau cliché de vacances glamour.

La star de la télé a posé sur une chaise longue avec son adorable bébé Hugh en Turquie.

Canal 4

Georgia, à droite, et Abbie sont les grands favoris des fans[/caption]

La favorite de Channel 4 portait une robe de plage verte qu’elle associait à des cales en liège et à un grand chapeau de soleil orné d’une bordure noire.

La jeune femme de 22 ans a affiché un immense sourire en disant à ses abonnés Instagram : « Notre matinée prévue à la plage pour bébés s’est transformée en 10 minutes rapides une fois que nous avons réalisé que tout ce que Hugh allait faire était de manger du sable et des rochers. »

Abbie Lynn, avec qui elle partage le canapé sur Gogglebox, a écrit sous sa photo : « Magnifique ».

Et sa co-vedette de Gogglebox, Izzi Warner, a déclaré: « Gorgeous Georgia j’espère que vous passez un moment fabuleux. »

Geordie les filles Georgia et Abbie sont devenues les grandes favorites des fans de Gogglebox depuis qu’elles ont rejoint la 12e série.

Mais une personne qui n’est jamais sur nos écrans est la mère de Georgia – et elle lui a offert un après-midi pour son anniversaire.

Georgia a partagé ce qu’ils ont fait sur Instagram.

En postant une vidéo d’eux dans un café avec le fils de Georgia, Hugh, elle a écrit: « Petit déjeuner d’anniversaire avec maman

« Joyeux anniversaire maman je t’aime tellement. »

La Géorgie a récemment riposté après avoir été honteuse de sa mère pour « se vanter d’avoir eu une naissance facile ».

La jeune fille du Nord a accueilli son premier enfant, Hugh, en juillet 2022.

Le mois dernier, elle a partagé un cliché de son fils sur son histoire, avec la légende : « Travaillez cinq heures. Poussez 20 minutes.

Beaucoup n’ont pas tardé à l’accuser de glamouriser son expérience de naissance, mais Georgia a riposté.

Choquée par la réponse, Georgia a écrit: «Un peu malade du chagrin que je ressens après avoir posté ceci hier.

« Je ne me vantais en aucun cas d’avoir eu une ‘naissance facile’, ce n’était pas du tout comme ça. »

Georgia s’est ensuite ouverte sur les réalités de l’accouchement, partageant des détails sur la douleur «intense» qu’elle ressentait et les nombreux points de suture dont elle avait besoin après la naissance.

« Donc, pour ceux qui se demandent, j’ai été induite la veille au soir et j’ai eu la rupture des eaux le lendemain matin à 7h du matin et Hugh était dans mes bras à 12h31 », a-t-elle expliqué.

« Je dois ajouter que j’étais également sous perfusion hormonale et que j’ai participé à des recherches pour voir si plus la dose d’hormones administrée réduisait le risque de section, alors laissez-moi vous dire que les contractions étaient intenses.

« J’avais huit méga contractions toutes les 10 minutes et tout à coup il est apparu.

«C’est à cause de la dose plus élevée d’hormones que les choses se sont produites si rapidement, ce qui est génial, mais très douloureux lorsque vous n’avez que des gaz et de l’air (ce que je pensais être de la merde et ne faire aucune différence.

« J’ai déchiré ridiculement donc j’avais besoin de beaucoup de points de suture. »

Elle a riposté aux trolls et a ajouté: «Cela s’est transformé en une histoire de naissance en partie – peu importe, autant raconter l’histoire aux personnes difficiles.

« Alors non, je ne me vantais pas du tout parce que c’était deux très longues journées. »

Instagram

Georgia a récemment partagé une vidéo de sa mère rarement vue[/caption] Instagram

La star a rejoint le casting de Gogglebox il y a cinq ans[/caption]