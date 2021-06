George Williams veut un « défi différent » plutôt que de retourner à Wigan Warriors | Nouvelles de la ligue de rugby

George Williams a adoré son passage chez les Warriors mais veut un nouveau défi

George Williams a pour mission de revenir à la ligue de rugby et de se frayer un chemin dans la course à l’Angleterre pour la Coupe du monde.

Williams est rentré en Angleterre après avoir obtenu une libération à mi-chemin de son contrat de trois ans avec les Canberra Raiders pour des raisons personnelles, sa partenaire devant accoucher plus tard cette année.

Il n’a pas encore signé avec un nouveau club de Super League, mais cette semaine, il a été annoncé qu’il ne retournerait pas à Wigan.

Les Warriors ont eu un premier refus des services de Williams, dans le cadre de l’accord qu’ils ont conclu pour lui permettre de passer à la LNR à la fin de la saison 2019, mais ils ont renoncé à ce droit après que Williams a exprimé son désir de relever un nouveau défi.

« Je n’ai toujours signé nulle part », a déclaré Williams au Podcast Golden Point.

« Wigan a eu un premier refus. J’ai eu une conversation honnête avec eux et leur ai dit que j’étais heureux de ce que j’avais accompli à Wigan, j’ai grandi en les regardant et je les aime – je l’ai toujours fait et je le ferai toujours. Mais je pense à quelque chose de nouveau serait bon pour moi, un défi différent.

« Je vois beaucoup de gens me maltraiter en disant que je suis après l’argent – si j’étais après l’argent, je serais resté dans la LNR. Cela n’a rien à voir avec ça [money] il s’agit d’un nouveau défi pour moi et je cherche un nouveau départ.

« Les fans de Wigan pourraient être déçus et je peux comprendre pourquoi, mais je dois faire ce qui est le mieux pour moi et mon état mental à l’avenir – je pense qu’un changement serait bien. »

Williams admet que son départ de Canberra n’était pas la façon dont il voulait quitter la LNR, mais il est déterminé à mettre tout cela derrière lui et à faire ce qu’il fait le mieux.

« Reprendre le jeu est une priorité absolue pour moi maintenant », a déclaré Williams. « Reprenez le jeu et mettez les ordures et le drame derrière moi

« Je peux regarder en arrière et sourire à mon passage à Canberra, mais maintenant je dois regarder vers l’avenir et poursuivre ma carrière.

Williams peut revenir sur ses jours à Canberra avec le sourire

« Je m’entraîne seul au gymnase depuis quatre semaines, ce qui est assez ennuyeux, j’ai hâte de retrouver cet environnement d’équipe. »

Bien qu’il n’ait pas joué pendant plus d’un mois, Williams a d’abord été inclus dans l’équipe d’Angleterre de Shaun Wane pour affronter les All Stars des Nations Unies lors d’un match d’échauffement pour la Coupe du monde. Cependant, son manque de temps de jeu a joué contre lui et il n’a pas été sélectionné pour l’équipe finale de 19 joueurs.

La Coupe du monde devant avoir lieu en octobre, Williams est déterminé à revenir dans la course : « Chaque Anglais cherchera à intégrer cette équipe d’Angleterre, donc j’ai beaucoup de travail acharné à faire.

« Je ne sous-estime pas à quel point ce sera difficile, mais j’ai hâte d’y être. »