George Williams remercie l’ancien club des Wigan Warriors alors qu’ils renoncent au droit de le signer à nouveau | Nouvelles de la ligue de rugby

L’ancien joueur de Wigan George Williams ne re-signera pas pour les Warriors

Le demi-arrière anglais George Williams a remercié son ancien club Wigan de lui avoir ouvert la voie pour rejoindre une équipe rivale de Super League.

Williams revient en Angleterre après avoir obtenu une libération à mi-chemin de son contrat de trois ans avec les Canberra Raiders pour des raisons personnelles, sa partenaire devant accoucher plus tard cette année, et il devrait signer pour Warrington.

Les Warriors ont eu un premier refus des services de Williams, dans le cadre de l’accord qu’ils ont conclu pour lui permettre de passer à la LNR à la fin de la saison 2019, et tenaient à le signer à nouveau.

Dans un communiqué, Wigan a déclaré qu’ils auraient pu engager une action en justice pour forcer Williams à revenir vers eux, mais ont choisi de ne pas le faire.

Le président des Warriors, Ian Lenagan, a déclaré: « Wigan avait signé un accord pour que George Williams retourne à Wigan une fois son passage dans la LNR terminé.

« Au cours de nos discussions pour le ramener suite à sa décision de quitter Canberra, George m’a clairement fait comprendre personnellement ainsi qu’à Kris Radlinski qu’il avait eu des discussions avec un autre club et, même s’il appréciait ce que Wigan avait fait pour lui, il préférait un nouveau défi et ne voulait donc pas retourner à Wigan.

« Wigan aurait pu forcer le problème légalement, mais ce n’est pas ainsi que nous fonctionnons. Si un joueur est émotionnellement absent, il ne sert à rien qu’il soit à Wigan.

« Nous souhaitons bonne chance à George dans sa carrière et aussi dans la vie, alors qu’il se lance dans le plus grand voyage de la vie en tant que père. »

Dans la déclaration publiée par son ancien club, Williams a déclaré: « Wigan a agi de manière professionnelle et honorable tout au long et a fait de son mieux pour me retenir afin que les finances ne soient pas un problème.

« Je les remercie d’avoir accepté de ne pas engager de poursuites judiciaires contre moi, même si leur option signée a permis cette action, dans l’esprit de me permettre de recommencer à jouer rapidement avec une place en Coupe du monde pour l’Angleterre en perspective. »

Williams a été inclus dans l’équipe de 24 hommes de l’entraîneur anglais Shaun Wane pour le match de vendredi prochain contre le Combined Nations All Stars, un match d’échauffement pour la Coupe du monde de fin de saison.