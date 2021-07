George Williams : les Warrington Wolves dévoilent le demi-arrière anglais avec un contrat de trois ans et demi | Nouvelles de la ligue de rugby

George Williams a rejoint Warrington pour un contrat de trois ans et demi

George Williams vise déjà la gloire de la Super League Grand Final avec les Warrington Wolves après avoir signé pour le club avec un contrat de trois ans et demi.

Le demi-arrière anglais avait été poursuivi par les Wolves, les Leeds Rhinos et l’ancien club Wigan Warriors depuis qu’il avait quitté l’équipe de la LNR Canberra Raiders fin mai.

Mais après avoir refusé l’opportunité de rejoindre son club natal, Williams a signé un accord à long terme avec Warrington et est impatient d’apporter la gloire tant attendue de la Grande Finale au stade Halliwell Jones.

« Ce qu’ils n’ont pas fait et dont les gens parlent, c’est de gagner la Grande Finale, et cela me motive tellement », a déclaré Williams, qui a remporté la Grande Finale avec Wigan en 2016 et 2018, a déclaré Sports aériens.

« C’est une énorme motivation pour moi et quelque chose que je veux apporter à Warrington dans les trois ans et demi à venir.

« Être dans la première équipe de Warrington à faire cela serait spécial et vous entreriez dans l’histoire. C’est ce que je cherche à faire.

« C’est une grosse demande, ça ne vient pas tout seul. Nous devons travailler dur, et ça commence maintenant, donc je suis excité. »

Williams connaît déjà de nouveaux coéquipiers comme Gareth Widdop, Chris Hill et Stefan Ratchford du devoir anglais, et a parlé à la fois avec le directeur actuel Steve Price, qui quitte le club à la fin de la saison, et le nouveau patron Daryl Powell.

Le joueur de 26 ans s’entraîne seul depuis qu’il a quitté les Raiders pour rester en forme, mais n’ayant pas joué depuis six semaines, il est peu probable qu’il fasse sa révérence lors de l’affrontement de Warrington en Super League avec Hull Kingston Rovers ce dimanche.

Au lieu de cela, les débuts de Williams devraient se dérouler à Leigh Centurions le 22 juillet ou peut-être même la semaine suivante, lorsque les Wolves accueilleront Wigan au stade Halliwell Jones.

« Tout d’abord, je serai vraiment ravi de jouer pour Warrington », a déclaré Williams à propos de la perspective de jouer son premier match des Wolves contre son ancien club. « Ce sera énorme pour moi, de représenter ce club.

« Ce serait étrange d’être un garçon à la maison de Wigan. C’était mon rêve de jouer pour Wigan, mais maintenant je suis sur un autre chapitre de ma vie et je serai pleinement concentré si je joue ce soir-là pour obtenir la victoire pour Warrington. »

Des conversations avec le directeur général Karl Fitzpatrick et les propriétaires du club ont convaincu que Williams Warrington était la meilleure option pour lui.

Les opinions de ses coéquipiers l’ont également influencé et Williams a hâte de se lancer dans son nouvel environnement.

« Je suis assez excité », a déclaré Williams. « En parlant aux garçons que je connais au club, ils ont prêché massivement à quel point le club est bon, comment ils vont de l’avant et la culture autour de l’endroit.

« Je veux juste recommencer à bien jouer et commencer à courir. Personnellement, étant en lice pour cette place en Angleterre et en tant qu’équipe, nous poursuivons l’argenterie.

« Tout le monde fait la même chose, mais si je pouvais ramener cette Grande Finale tout de suite, ce serait parfait. »