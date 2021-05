George Williams: L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Adrian Lam, admet son intérêt pour le retour du demi-arrière | Actualités de la Ligue de Rugby

George Williams pourrait quitter Canberra à la fin de l’année

Adrian Lam a déclaré que Wigan Warriors s’entretiendrait avec le demi-arrière des Canberra Raiders, George Williams, sur un retour potentiel en 2022.

Canberra a confirmé que l’international anglais, qui en est à la deuxième saison d’un contrat de trois ans, a le mal du pays en raison de sa séparation de ses amis et de sa famille dans ce pays par la pandémie de Covid-19.

Si Williams cherchait à revenir en Super League, l’entraîneur-chef Lam a admis qu’il serait impatient de lui parler alors que Wigan se préparait au départ de Jackson Hastings et à la retraite probable de Thomas Leuluai.

« Bien sûr, nous le ferions », a déclaré Lam. « George est un gars de Wigan; je savais qu’il manquerait sa maison à un moment donné parce que ses amis proches sont ici et il est bien intégré à ce club.

« Il est logique qu’en tant que club, nous lui parlions et nous verrons ce qui se passera à partir de là. »

Canberra s’efforce de fournir un soutien à Williams et à sa petite amie dans l’espoir qu’il verra le reste de son contrat.

En cas d’échec, Wigan sera en pole position pour le re-signer, tout comme ils l’ont fait avec un autre joueur des Raiders, John Bateman, lorsqu’il a choisi de raccourcir son séjour dans la LNR à la fin de la saison 2020.

« Les Raiders ont travaillé avec George Williams et son partenaire sur certains problèmes concernant la séparation de la famille et des amis à la maison en Angleterre », a déclaré un communiqué du club de la LNR.

«Avec la pandémie mondiale qui les empêche de rester en contact avec leur famille et leurs amis, il est important que le club se concentre sur leur bien-être et au cours des dernières semaines, ils ont travaillé avec eux pour identifier des moyens de rester connectés.

« Les Raiders continueront d’offrir à George et à son partenaire tout le soutien dont ils ont besoin, et George a confirmé qu’il restait attaché au club. »

Williams n’est pas le seul joueur anglais de Canberra à avoir été lié à un éloignement du club, Josh Hodgson étant censé être une cible pour leurs rivaux de la LNR Brisbane Broncos ou Canterbury Bulldogs.

Josh Hodgson a pris la décision de renoncer à la capitainerie de Canberra

Pourtant, malgré l’abandon du poste de capitaine des Raiders, son compatriote anglais Elliot Whitehead étant nommé aux côtés de Jarrod Crocket, le talonneur Hodgson insiste sur le fait qu’il reste engagé dans le club.

« J’ai pris la décision de démissionner de mon poste de capitaine du club et j’en ai informé l’équipe il y a quelques semaines », a déclaré Hodgson dans un communiqué publié par Canberra.

« Je peux assurer à tout le monde que je reste pleinement engagé dans le club et j’ai hâte de me remettre à 100% en forme et d’aider l’équipe à remettre sa saison sur les rails. »

Pendant ce temps, le centre de Wigan, Oliver Gildart, suscite l’intérêt de la LNR, l’ancien entraîneur des Warriors, Michael Maguire, qui serait prêt à emmener l’international anglais à Wests Tigers.

Oliver Gildart a été lié à un déménagement à la LNR

Gildart, dont le contrat actuel expire à la fin de l’année, n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure à l’aine inquiétante, mais pourrait revenir dans les quinze prochains jours.

« Je sais qu’il rêve de jouer dans la LNR, c’est clair », a déclaré Lam. « Dans l’état actuel des choses, il n’a plus de contrat avec nous à la fin de l’année, il y aura toujours de l’intérêt et, s’il décide de s’engager dans cette voie en rejoignant la LNR, nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet en tant que club.

« Mais il nous apporte beaucoup en tant qu’équipe. Nous avons hâte de le retrouver, sa tête est bien placée et il ne parle à aucun club de la LNR pour le moment. »

« Je pense que c’est le groupe de direction qui fait les négociations et qui met les palpeurs là-bas. »