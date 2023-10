George Williams : le capitaine anglais ratera les deux premiers tests des Tonga après le rejet de l’appel d’interdiction | Actualités de la Ligue de Rugby

George Williams manquera les deux premiers tests de l’Angleterre contre les Tonga en raison d’une suspension

L’Angleterre sera privée de son capitaine George Williams pour ses deux premiers tests contre les Tonga après qu’un appel contre la prolongation de son interdiction ait été rejeté par la Rugby Football League.

La suspension initiale d’un match de Williams pour une charge à l’épaule lors de la défaite de Warrington en barrages de Betfred Super League contre St Helens a été doublée pour ce qui a été décrit par la RFL comme un appel « frivole ».

Cela a donné lieu à un nouvel appel de Williams, mais celui-ci a également été rejeté après la convocation d’un nouveau tribunal d’appel des règles opérationnelles sur le terrain, composé de trois personnes.

« La sanction est maintenue, ce qui signifie que Williams n’est pas éligible pour les deux premiers tests de la série de trois matches de l’Angleterre contre les Tonga », indique un communiqué de RFL.

Williams a succédé à son ancien coéquipier de Wigan, Sam Tomkins, en tant que capitaine de l’Angleterre après la Coupe du monde de rugby à XV de l’année dernière et a mené l’équipe pour la première fois lors de la victoire 64-0 contre la France en avril.

La décision signifie que Williams manquera les matches à St Helens le 22 octobre et à Huddersfield le 28 octobre, mais il pourra revenir pour le troisième et dernier match à Headingley le 4 novembre.

Farrell revient dans l’équipe d’Angleterre

Liam Farrell a été nommé dans l’équipe d’Angleterre pour la première fois depuis 2021 pour la prochaine série de trois tests contre les Tonga.

Le capitaine des Wigan Warriors, qui a raté la Coupe du monde de rugby l’année dernière en raison d’une blessure au genou, est l’un des quatre joueurs des nouveaux champions de Super League à figurer dans l’effectif de 24 joueurs du sélectionneur anglais Shaun Wane.

Je suis vraiment satisfait des 24 joueurs qui viennent au camp alors que nous cherchons à battre les Tonga dans cette série de trois matchs », a déclaré Wane. « Tous les joueurs inclus m’ont impressionné tout au long de leurs campagnes respectives en Super League et en LNR et sont dignes de représentant leur pays dans cette série historique.

Farrell est rejoint par les coéquipiers du club de Wigan, Tyler Dupree, Harry Smith et le prêteur Toby King pour la série, qui débutera dimanche au Totally Wicked Stadium de St Helens. L’ailier des Dragons Catalans Tom Johnstone et l’arrière latéral de St Helens Jack Welsby, tous deux nominés pour Man of Steel, sont également inclus.

De plus, il y a une place pour l’attaquant des Leigh Leopards Robbie Mulhern après une campagne impressionnante avec les vainqueurs de la Betfred Challenge Cup. Le quintette basé dans la LNR Dom Young, John Bateman, Tom Burgess, Victor Radley et Elliott Whitehead font également partie de l’équipe de Wane pour la série.

Équipes Angleterre vs Tonga

Angleterre: Matty Ashton (Warrington Wolves), John Bateman (Wests Tigers), Tom Burgess (South Sydney Rabbitohs), Daryl Clark, Ben Currie (tous deux Warrington Wolves), Tyler Dupree, Liam Farrell (tous deux Wigan Warriors), Chris Hill (Huddersfield Giants) , Tom Johnstone (Dragons catalans), Toby King (Wigan Warriors), Morgan Knowles, Matty Lees (tous deux St Helens), Mikey Lewis (Hull KR), Tommy Makinson (St Helens), Mike McMeeken (Dragons catalans), Robbie Mulhern ( Leigh Leopards), Harry Newman (Leeds Rhinos), Victor Radley (Sydney Roosters), Harry Smith (Wigan Warriors), Danny Walker (Warrington Wolves), Jack Welsby (St Helens), Elliott Whitehead (Canberra Raiders), George Williams (Warrington Loups), Dom Young (Chevaliers de Newcastle).

Tonga : Latu Fainu (Manly Sea Eagles), Addin Fonua-Blake (New Zealand Warriors), Moeaki Fotuaika (Gold Coast Titans), Tyson Frizell (Newcastle Knights), Siliva Havili (South Sydney Rabbitohs), Will Hopoate, Konrad Hurrell (tous deux de St Helens). ), Isaiya Katoa (Dauphins), Eliesa Katoa (Melbourne Storm), Felise Kaufusi (Dauphins), Keaon Koloamatangi (South Sydney Rabbitohs), Tolutau Koula (Manly Sea Eagles), Tui Lolohea (Huddersfield Giants), Haumole Olakau’atu (Manly Sea Eagles). Sea Eagles), Will Penisini (Parramatta Eels), Hame Sele (South Sydney Rabbitohs), Mosese Suli (St George Illawarra Dragons), Tevita Tatola, Dion Teaupa (tous deux South Sydney Rabbitohs), Starford Toa (Wests Tigers), Daniel Tupou, Siua Wong (tous deux coqs de Sydney).