George Weah fait face à des demandes d’ouverture d’un tribunal pour crimes de guerre

L’ancienne star du football George Weah brigue un second mandat de six ans à la présidence du Libéria, mais il semble avoir marqué un but contre son camp en ne s’attaquant pas au sujet qui domine les ondes et l’ambiance dans les rues : les demandes de mise en place un tribunal pour crimes économiques et de guerre.

Cet homme de 57 ans est arrivé au pouvoir en promettant de créer des emplois, de transformer des vies et de mettre en place un tribunal. Mais après avoir pris ses fonctions en 2018, il a affirmé que regarder en arrière sur les anciens crimes ne serait pas le meilleur moyen de parvenir au développement – ​​ce que Frederick Tulay, 24 ans, considère comme une erreur.

« En tant que premier électeur en 2017, j’ai cru le président Weah. Mais il a refusé de s’attaquer à la corruption dans le secteur public. Beaucoup de jeunes consomment de la drogue parce qu’ils sont au chômage », a-t-il déclaré à la BBC, affirmant qu’il ne le ferait pas. votant cette fois pour M. Weah et son parti, le Congrès pour le changement démocratique.

Frederick Tulay, qui a voté pour George Weah lors des dernières élections, affirme que le président l’a laissé tomber

M. Tulay a perdu son emploi dans une usine d’une entreprise de construction il y a deux ans lorsque son ancien employeur ne pouvait plus payer son salaire. Il travaille aujourd’hui comme chauffeur de taxi mais son activité n’est pas florissante : « Les routes sont en très mauvais état et l’essence coûte cher. Mon rêve est de quitter le pays ».

Ses commentaires reflètent une colère largement ressentie : 20 ans après la fin des deux guerres civiles brutales du pays, au cours desquelles environ 250 000 personnes sont mortes, la plupart des gens luttent encore pour survivre.

Le pays gère un système à double monnaie, ce qui signifie que ceux qui sont payés en dollars libériens doivent souvent payer la nourriture importée ou d’autres articles en dollars américains, ce qui rend la vie extrêmement coûteuse. Deux scandales financiers survenus ces dernières années ont également choqué les Libériens, conduisant les États-Unis à imposer des sanctions à plusieurs responsables, dont le chef de cabinet de M. Weah.

Pour Peterson Sonyah, 49 ans, l’incapacité à panser les blessures du passé a conduit à cette culture de l’impunité.

Survivant d’un horrible massacre de guerre civile dans une église de la capitale, Monrovia, il passe désormais son temps à faire campagne pour que les auteurs des guerres civiles et ceux qui en ont profité financièrement soient poursuivis.

À l’âge de 16 ans, il a cherché refuge dans l’église avec son père, qui faisait partie des quelque 600 personnes tuées par des soldats en 1990.

« Quand les soldats étaient à court de munitions, certains d’entre eux sont allés en chercher et les gens ont essayé de s’enfuir mais les soldats ont commencé à les attaquer à coups de machette », se souvient-il en montrant les impacts de balles sur les fenêtres de l’église luthérienne Saint-Pierre.

Peterson Sonyah dit que retourner à l’église luthérienne St Peter est une expérience obsédante

Le besoin d’un tribunal est urgent, affirme-t-il : « Certains me disent déjà que puisqu’il n’y a pas de justice, il faut prendre les armes et commencer à faire la guerre au peuple.

« Ils croient que si nous faisions cela, à l’avenir nous obtiendrons des emplois lucratifs et vivrons la meilleure vie parce qu’ils voient l’exemple. Nous sommes tous des êtres humains, les gens peuvent se laisser tenter. »

Dix-neuf autres candidats défient M. Weah à la présidence mardi prochain, parmi lesquels l’ancien vice-président Joseph Boakai, l’homme d’affaires Alexander Cummings et l’avocat des droits de l’homme Tiawan Gongloe.

Ces trois prétendants se sont engagés à créer le tribunal s’ils sont élus – même si certains ont exprimé des doutes quant à l’engagement de M. Boakai, compte tenu de son alliance avec l’ancien chef de guerre, le prince Yormie Johnson, aujourd’hui sénateur en exercice.

L’un des appels les plus virulents en faveur d’un tribunal vient de Yekeh Kolubah, un ancien enfant soldat, recruté dans les années 1990 par les rebelles du NPLF de Charles Tayloret un député sortant du comté de Montserrado.

Il souhaite que tous les auteurs présumés de ces crimes aient leur chance devant le tribunal, y compris lui-même.

« Nous voulons le tribunal pour crimes de guerre économiques… parce que je veux y aller et pouvoir m’exonérer. Que les gens sachent le mal que j’ai fait et que je sois pénalisé pour cela. »

Très apprécié des jeunes, l’enfant rebelle devenu homme politique a marché d’un pas vif, tel un soldat, pour s’asseoir sur une chaise en plastique dans son centre de presse installé dans un quartier pauvre de Monrovia pour notre entretien.

Comme M. Sonyah, il estime que le tribunal permettrait au Libéria d’avancer et de guérir : « Si nous ne le faisons pas, cela signifie que nous continuons d’encourager la guerre. La raison pour laquelle nous nous comportons violemment est parce que nous n’avons pas été punis.

« Si je vais en prison pour avoir brutalisé des gens, pour avoir tué des gens, pensez-vous que je tiendrai à nouveau une arme ? »

Il est irrité par ce qu’il considère comme des tentatives de le faire taire sur le sujet en lui proposant des postes lucratifs au sein de commissions parlementaires.

Le ministre de l’Information, Ledgerhood Rennie, a déclaré à la BBC que le président ne ferait aucun commentaire sur de telles allégations, qualifiant M. Kolubah d' »agitateur fou bien connu ».

Le vice-ministre des Finances a souligné que la décision finale sur un tribunal pour crimes de guerre appartient essentiellement au Parlement.

« Les citoyens devraient dire à leurs législateurs de faire de cette question la priorité de leur campagne et de rester engagés en faveur de cette question », a déclaré Samora Wolokolie à la BBC.

M. Rennie a déclaré que cette question pourrait même devoir faire l’objet d’un référendum.

Les partisans du président Weah affirment qu’il a géré le pays avec succès pendant la crise du Covid

Mais le groupe libérien Global Justice and Research Project (GJRP), qui a documenté les preuves de crimes de guerre, estime que le gouvernement n’est pas intéressé à faciliter l’une ou l’autre de ces options.

Son directeur, Hassan Bility, a déclaré qu’une lettre signée par plus de 50% des députés, dont M. Kolubah, appelant à ce que la question soit discutée au Parlement, avait été « perdue » à deux reprises par le président de la Chambre des représentants.

« La paix dont jouit le Libéria, je ne crois pas qu’elle soit durable ou soutenue parce qu’il n’y a aucun mécanisme de dissuasion en place », a déclaré M. Bility à la BBC.

Ces élections seront les premières depuis le départ des soldats de maintien de la paix de l’ONU déployés après la fin officielle des guerres civiles en 2003.

M. Wolokolie affirme que le président Weah doit être reconnu pour avoir guidé le pays à travers le Covid-19 et créé des emplois dans le secteur public.

Ses partisans l’applaudissent également pour la construction de routes qui ont eu lieu à travers le pays au cours des six dernières années – il a un jour déclaré qu’il était le médicament nécessaire pour traiter les mauvaises routes, ce qui lui a valu le surnom affectueux de « médecine des mauvaises routes ».

L’ancien Footballeur mondial de l’année de la Fifa peut encore attirer des foules immenses lors de ses rassemblements. Il a cette qualité de star et de nombreux fans dans la capitale.

Wleh Potee, partisan du président Weah, affirme que le conflit au Libéria a retardé ses études universitaires

Wleh Potee, un partisan du président qui vend des montres-bracelets et des lunettes de soleil au cœur de Monrovia, note que la crise économique n’est pas spécifique au Libéria. Et même si ses propres ventes sont en baisse significative, il affirme que lui et d’autres commerçants sont satisfaits du président.

« Dans le passé, la police saisissait nos biens et nous dépensions beaucoup d’argent et de temps pour les récupérer. Mais sous cette administration, la police ne nous harcèle plus. Donc, avec le peu d’argent que nous gagnons, nous avons l’esprit tranquille. »

Et il est reconnu qu’il y a généralement eu plus de liberté d’expression sous le gouvernement Weah, même si l’ONU a exprimé son inquiétude face aux attaques contre plusieurs journalistes à l’approche du vote.

Mais le vendeur de 46 ans, qui est comptable diplômé, est également favorable à la création d’un tribunal, affirmant qu’il aurait désormais un doctorat s’il n’y avait pas eu les guerres : « Qu’ils amènent le tribunal à pendre tous les eux. »

M. Sonyah espère que quel que soit le candidat élu à la présidence, il écoutera les souhaits du peuple et des députés et soutiendra les efforts visant à faire juger les crimes du passé afin d’assurer un avenir meilleur et sans corruption au Libéria.

« La paix sans justice, c’est comme du thé sans sucre », dit-il.