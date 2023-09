George W. Bush se souvient du moment où Prigojine de Wagner servait le dîner : « J’ai survécu »

Commentez cette histoire Commentaire

L’ancien président George W. Bush a récemment été surpris de réaliser qu’il était servi par le chef du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeniy Prigozhin, lors d’un dîner avec le président russe Vladimir Poutine il y a des années. Bush, 77 ans, a été interrogé lors d’une conférence ce week-end s’il était choqué d’apprendre la mort récente de Prigojine dans un accident d’avion quelques mois après que Prigojine ait mené une rébellion ratée contre le Kremlin.

« Non », a répondu Bush. « Ce qui me choque, c’est que j’ai vu l’autre jour une photo d’un sommet du G8 à Saint-Pétersbourg, où c’était lui qui me servait à manger », a déclaré Bush. « C’était le chef de Poutine. »

L’image a été prise alors que Bush et son épouse, Laura, assistaient à un dîner avec Poutine et son épouse d’alors, Lyudmila, en 2006, lors d’un sommet du Groupe des Huit. Prigozhin est vu penché près de l’épaule de Bush alors qu’il lui tend une bouteille de boisson.

Le 43e président a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir rencontré Prigojine, mais a plaisanté : « Tout ce que je sais, c’est que j’ai survécu. »

Prigozhin dirigeait à Saint-Pétersbourg une série de restaurants à succès fréquentés par Poutine dans les années 1990, lorsque Poutine était l’un des principaux collaborateurs politiques de la ville. Alors que Poutine accédait au pouvoir, il a envoyé des contrats lucratifs de services alimentaires avec des écoles et des militaires à l’entreprise de restauration de Prigojine, Concord, ce qui a valu à Prigojine le surnom de « chef de Poutine ».

Il est rapidement devenu un allié solide de Poutine, dirigeant des forces mercenaires qui jouent un rôle actif dans les intérêts militaires russes en Syrie, en Afrique de l’Ouest et plus récemment en Ukraine. Cependant, Prigozhin a commencé à dénoncer le traitement réservé à ses forces pendant la guerre en Ukraine et a publiquement critiqué ce qu’il a qualifié de soutien militaire et financier insuffisant à ses troupes.

Evgueni Prigojine, chef mercenaire russe devenu ennemi de Poutine

En juin, les forces de Prigojine et de Wagner ont envahi la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, s’emparant du quartier général militaire et menaçant le Kremlin, qui s’est empressé de réprimer la mutinerie, ce qui a conduit Prigojine à partir pour la Biélorussie voisine.

Poutine n’a que vaguement reconnu la mort de Prigojine. Dans une allocution télévisée le 24 août, au lendemain de l’accident d’avion, Poutine a parlé de lui au passé et a exprimé ses condoléances aux familles de toutes les personnes tuées. Poutine l’a décrit comme « un homme au destin complexe » qui « a commis de graves erreurs dans sa vie ».

Les espions américains ont appris mi-juin que Prigojine préparait une action armée en Russie

Bush, lors de sa première rencontre avec Poutine en 2001, a déclaré qu’il avait retrouvé « le sens de son âme » et qu’il avait trouvé Poutine « digne de confiance ».

Dimanche, s’adressant à la conférence sur la stratégie européenne de Yalta par liaison vidéo depuis le Texas, Bush a déclaré que son jugement avait changé au fil des années. Il a qualifié son homologue de « politicien rusé qui n’a pas peur d’utiliser le pouvoir » et a déclaré qu’il pensait que Poutine était plus puissant aujourd’hui qu’il ne l’était lorsque Bush était président.

Malgré cela, il a déclaré que le dirigeant russe avait « un peu plus que ce qu’il pouvait mâcher » avec la guerre en Ukraine, soulignant que le moral militaire en Russie était probablement au plus bas.

Ce qu’il faut savoir sur Eugène Prigojine, l’ancien chef du groupe Wagner

Interrogé dimanche sur le soutien américain à l’Ukraine, Bush a déclaré que Washington ne devrait pas exiger des Ukrainiens qu’ils cèdent leurs terres à un « envahisseur » pour parvenir à la paix.

« Les États-Unis ne devraient pas tenter d’imposer la paix à un gouvernement démocratiquement élu », a-t-il déclaré. « Mais nous y sommes. Et maintenant que nous y sommes, nous devons leur donner ce dont ils ont besoin pour gagner », a-t-il déclaré à propos du soutien aux armes, qui est une question controversée parmi certains républicains. Bush a toutefois souligné que Kiev devrait veiller à lutter contre la corruption financière.

Le dîner instantané avec Bush, Poutine et Prigozhin a eu lieu le 14 juillet 2006, alors que les relations entre Washington et Moscou étaient moins tendues et que les États-Unis cherchaient à faciliter l’admission de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce. C’était la première fois que le G8 se réunissait en Russie, qui a rejoint le bloc des pays industrialisés en 1997. La Russie a été suspendue du groupe en 2014 après son annexion illégale de la Crimée.

Une autre photo de ce voyage semble montrer une autre rencontre quelques jours plus tard, alors que Prigozhin, vêtu d’un nœud papillon blanc, se tient derrière Bush et Poutine alors qu’ils assistent à un dîner de travail avec d’autres dirigeants des pays du G8.

Bush, qui a quitté ses fonctions en 2009, a déclaré lors de la conférence sur la stratégie européenne de Yalta : « Le pouvoir et la renommée ne me manquent pas », et il a déclaré qu’il avait surtout tenté de retrouver une position privilégiée. « sentiment d’anonymat ». Mais il a déclaré qu’il était important que les États-Unis et les « nations collectives qui croient en une Ukraine libre » soutiennent Kiev et le président Volodymyr Zelensky. Il a exhorté les Ukrainiens ordinaires à « tenir bon ».

Lorsqu’on lui a demandé si les dirigeants de Poutine pourraient survivre à la perte de la guerre en Ukraine, Bush a répondu lors de la conférence : « Cela dépend du peuple russe… ce sont des gens intelligents. »

Brian Murphy a contribué à ce rapport.