GEORGE W. Bush a qualifié le retrait des troupes de Joe Biden d’Afghanistan d' »erreur » et a déclaré qu’il craignait pour la sécurité des femmes laissées sur place.

L’ancien président a déclaré: « Ils vont juste être laissés pour compte pour être massacrés par ces gens très brutaux, et cela me brise le cœur. »

George W. Bush a fustigé le retrait des troupes américaines de Joe Biden d’Afghanistan Crédit : AP : Presse associée

Biden a annoncé la semaine dernière que l’opération militaire américaine en Afghanistan se terminerait le 31 août Crédit : Getty

Bush a averti que les conséquences du départ des troupes américaines et de l’OTAN du pays seraient « incroyablement mauvaises ».

Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan sous les ordres du président Biden après avoir passé 20 ans à se battre pour stabiliser la nation déchirée par la guerre.

Le président a subi des pressions pour qu’il élabore un plan pour aider à évacuer les aides militaires afghans avant le retrait des troupes américaines le mois prochain.

Bush a déclaré à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle : « Je crains que les femmes et les filles afghanes ne subissent un préjudice indescriptible.

« Je suis triste. Laura [Bush] et j’ai passé beaucoup de temps avec des femmes afghanes, et elles ont peur.

« Et je pense à tous les interprètes et aux personnes qui ont aidé non seulement les troupes américaines mais aussi les troupes de l’OTAN, et il semble qu’ils vont simplement être laissés pour compte pour être massacrés par ces gens très brutaux. Et cela me brise le cœur. »

Biden a annoncé la semaine dernière que l’opération militaire américaine en Afghanistan se terminerait le 31 août.

L’administration de Donald Trump a négocié un accord avec les talibans pour mettre fin à la mission militaire américaine d’ici le 1er mai 2021.

Après son entrée en fonction, Biden a déclaré que les troupes américaines seraient sorties d’ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

Les attaques ont été préparées par le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden d’Afghanistan, où il avait été réfugié par les talibans.

Il a été rapporté en juillet à quel point des femmes terrifiées et redoutant leur avenir fuient le pays déchiré par la guerre alors que les militants islamiques se battent pour prendre le contrôle total – ayant déjà pris 85 % de l’Afghanistan.

Bush a déclaré à Fox News en mai : « J’ai toujours prévenu qu’aucune présence américaine en Afghanistan ne créerait de vide, et dans ce vide viendront probablement des gens qui traitent les femmes comme des citoyennes de deuxième classe.

« Je suis également profondément préoccupé par le fait que les sacrifices de nos soldats et de notre communauté du renseignement seront oubliés. »

Biden a déclaré que les troupes américaines seraient sorties d’ici le 20e anniversaire du 11 septembre Crédit : Reuters