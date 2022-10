George W. Bush honoré à Washington lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida

WASHINGTON (AP) – L’ancien président George W. Bush et son épouse, Laura, retournent à Washington le mois prochain pour être reconnus pour leur travail dans la lutte contre le VIH/sida dans le monde.

La Global Leadership Coalition des États-Unis a annoncé jeudi qu’elle honorerait Bush et l’ancienne première dame lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, lors de sa célébration annuelle en hommage.

Les Bush recevront le Global Leadership Award pour avoir établi le Plan présidentiel d’urgence pour la lutte contre le sida, ou PEPFAR, en 2003. Bush a annoncé le programme dans son discours sur l’état de l’Union en janvier 2003. Il a signé une loi pour l’établir en mai 2003.

Liz Schrayer, présidente et chef de la direction de la coalition, a qualifié le programme de lutte contre le sida de “l’une des réalisations les plus importantes en matière de santé mondiale de notre vivant”. Dans un communiqué, elle a également félicité les Bush pour leur “leadership transformationnel” en le lançant il y a près de 20 ans.

Le PEPFAR est le plus grand engagement d’une nation dans l’histoire pour lutter contre une seule maladie.

Depuis le lancement du programme, le gouvernement américain a dépensé près de 100 milliards de dollars pour lutter contre le VIH/sida dans le monde, sauvant 21 millions de vies, prévenant des millions d’infections et faisant des progrès pour contrôler la pandémie de VIH/sida dans plus de 50 pays, principalement en Afrique et les Caraïbes, selon le département d’État.

Les Bush étaient plus récemment à Washington en septembre. Laura Bush était l’invitée du président Joe Biden et de la première dame Jill Biden lors d’un événement musical à la Maison Blanche sur la pelouse sud avec Elton John, un défenseur de longue date des personnes vivant avec le VIH / sida.

La US Global Leadership Coalition est un réseau de 500 entreprises et organisations non gouvernementales, d’experts en sécurité nationale et en politique étrangère, ainsi que de chefs d’entreprise, religieux, universitaires, militaires et communautaires de partout aux États-Unis qui soutiennent l’investissement dans le développement et la diplomatie parallèlement à la défense.

Darlene Superville, Associated Press