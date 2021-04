WASHINGTON – L’ancien président George W. Bush a réfléchi sur l’importance des immigrants aux États-Unis, plaidant pour des solutions aux débats en cours dans le pays sur l’immigration, dans un éditorial dimanche pour le Washington Post.

L’ancien président a plaidé pour une voie d’accès à la citoyenneté pour les immigrants dans le cadre du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, tout en appelant à une sécurité frontalière renforcée.

Alors qu’il s’oppose à fournir une voie d’accès à la citoyenneté pour les 11 millions d’immigrants du pays dans le pays illégalement, Bush a déclaré qu’ils devraient être « sortis de l’ombre grâce à un processus graduel dans lequel la résidence légale et la citoyenneté doivent être acquises » par des exigences de travail et de service , ainsi qu’une preuve de maîtrise de l’anglais.

« L’aide et le respect historiquement accordés aux nouveaux arrivants sont l’une des raisons pour lesquelles tant de gens aspirent et attendent encore de devenir Américains. Alors comment se fait-il que dans un pays plus généreux que tout autre envers les nouveaux arrivants, la politique d’immigration soit la source de tant de rancoeurs? et la mauvaise volonté? » Bush a demandé dans son éditorial.

« La réponse courte est que la question a été exploitée d’une manière qui ne fait guère honneur à l’une ou l’autre des parties. Et aucune proposition sur l’immigration n’aura de crédibilité sans la certitude que nos lois sont appliquées de manière cohérente et de bonne foi », a déclaré le 43e président du pays, qui intervient rarement sur les questions politiques depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2009.

La chronique de l’ancien président accompagne un projet de plusieurs années intitulé «Out of Many, One», une série de peintures d’immigrants aux États-Unis et des chroniques de leur vie compilées dans un nouveau livre. Bush dit que le projet cherche à «humaniser le débat sur l’immigration et la réforme. «

L’éditorial de Bush a abordé une série de réformes potentielles du système d’immigration, notamment en offrant une voie d’accès à la citoyenneté pour les bénéficiaires de l’Action différée pour les arrivées d’enfants et un appel à une plus grande sécurité aux frontières.

« Au fil des ans, nos instincts ont toujours tendu vers l’équité et la générosité. La récompense a été des générations d’Américains reconnaissants, travailleurs, autonomes et patriotiques qui sont venus ici par choix », a écrit Bush.

« Si nous faisons confiance à ces instincts dans le débat actuel, alors une réforme bipartite est possible. Et nous verrons à nouveau l’immigration pour ce qu’elle est: pas un problème et une source de discorde, mais un atout majeur et déterminant des États-Unis », a déclaré le premier. le président a soutenu.

Il y a 15 ans, une grande poussée pour la réforme de l’immigration

L’ancien président a fait de l’immigration une grande partie de son programme de deuxième mandat, prononçant un discours majeur en 2006 exposant sa vision d’un système d’immigration strict mais accueillant.

« Nous sommes une nation de lois, et nous devons appliquer nos lois. Nous sommes également une nation d’immigrants, et nous devons maintenir cette tradition, qui a renforcé notre pays de tant de manières. Ce ne sont pas des objectifs contradictoires », a déclaré Bush. .

« L’Amérique peut être à la fois une société légale et une société accueillante. Nous réglerons les problèmes créés par l’immigration illégale, et nous proposerons un système sûr, ordonné et juste », a-t-il soutenu, présentant un cinq – point de vue pour une sécurité frontalière plus stricte, des programmes et des politiques de visa de travailleur temporaire «aidant les nouveaux arrivants à s’assimiler dans notre société et à embrasser notre identité commune en tant qu’Américains».

En 2007, l’ancien président a poussé sans succès à une refonte du système d’immigration américain et a déclaré que le fait de ne pas agir en matière d’immigration était l’un des grands regrets de sa présidence.

«Beaucoup d’entre nous ont travaillé dur pour voir si nous ne pouvions pas trouver un terrain d’entente. Cela n’a pas fonctionné », a déclaré Bush après que ses efforts de réforme de l’immigration se soient effondrés alors qu’il était incapable de persuader suffisamment de sénateurs républicains de se joindre à lui pour briser l’obstruction du Sénat.

L’ancien président a déclaré à « CBS Sunday Morning » que, à défaut de passer un des plus grands regrets de sa présidence, il n’a pas fait la réforme de l’immigration. «J’ai fait campagne sur la réforme de l’immigration, j’ai clairement indiqué aux électeurs que c’était quelque chose que j’avais l’intention de faire.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait être impliqué dans le débat sur l’immigration, Bush a répondu: «J’espère pouvoir aider à donner un ton plus respectueux à l’égard de l’immigrant, ce qui pourrait conduire à une réforme du système.»

Bush a noté que les décrets exécutifs sur l’immigration montrent simplement que «le Congrès ne fait pas son travail».