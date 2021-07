George W. Bush dit que mettre fin à la mission militaire américaine en Afghanistan est une erreur

Le président Biden a annoncé plus tôt cette année qu’il mettait fin à la mission de l’armée américaine commencée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, laissant derrière lui une force d’environ 600 soldats pour protéger l’ambassade américaine et l’aéroport international à quelques kilomètres de là. . Biden a déclaré que le retrait se terminerait officiellement le 31 août, mais qu’il est effectivement terminé maintenant, avec le départ lundi du plus haut commandant américain en Afghanistan, le général de l’armée Austin « Scott » Miller, selon des responsables de la défense.