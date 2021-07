George W. Bush a le cœur brisé par la décision de Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan et s’inquiète des dangers pour les femmes et les filles – RT USA News

L’ex-président George W. Bush a dénoncé le retrait des troupes occidentales d’Afghanistan, mais sa principale préoccupation n’est apparemment pas les pertes américaines, alliées et civiles subies au cours de deux décennies de combats infructueux.

Au lieu de cela, Bush a déclaré dans une interview publiée mercredi par le média allemand DW qu’il craignait la « un préjudice indescriptible » que les femmes et les filles afghanes pourraient souffrir alors que les talibans reprennent le contrôle de vastes étendues du pays. Il s’inquiète également pour les interprètes qui ont assisté les forces américaines.

« Ils vont juste être laissés pour compte pour être massacrés par ces gens très brutaux, et cela me brise le cœur », a dit Bush.

Le président Joe Biden, qui a annoncé le retrait des troupes américaines d’Afghanistan en avril, aurait prévu une opération pour évacuer les traducteurs afghans vers les États-Unis. La sortie des États-Unis devrait être achevée d’ici la fin août. Le prédécesseur de Biden en tant que commandant en chef, Donald Trump, avait prévu de retirer les troupes d’ici mai.

À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, Bush a vendu ce qui est devenu la plus longue guerre des États-Unis comme une attaque contre les opérations d’Al-Qaïda et des talibans pour perturber l’utilisation de l’Afghanistan comme base terroriste. La mission dans son esprit s’est apparemment étendue à un moment donné pour inclure les libertés civiles des femmes afghanes.

En fait, Bush a déclaré dans l’interview de DW, qui portait largement sur sa relation avec Angela Merkel, que la chancelière allemande avait accepté de se joindre à l’effort de guerre au moins en partie parce que « elle a vu les progrès qui pouvaient être réalisés pour les jeunes filles et les femmes. Il ajouta, « C’est incroyable comment cette société a changé depuis la brutalité des talibans. »

Bush a qualifié le retrait des troupes occidentales d’erreur et a supposé que Merkel serait probablement d’accord. « Je pense que les conséquences vont être incroyablement mauvaises », il a dit.

Avant Barack Obama et Trump, il était de tradition pour les anciens présidents américains d’éviter de critiquer publiquement leurs prédécesseurs. Bush a largement suivi cette règle non écrite, donc sa réprimande du retrait afghan est une rare exception.

L’avocat des droits humains Qasim Rashid, un ancien candidat démocrate au Congrès, a souligné que Bush était l’auteur de guerres qui ont tué des milliers de femmes en Afghanistan et ailleurs. « Quelqu’un rappelle à Bush que ses guerres après le 11 septembre ont déplacé 37 millions de civils et tué plus d’un million de civils, dont des femmes et des enfants de manière disproportionnée », a-t-il ajouté. dit-il, citant des chiffres du projet Cost of War. « Où est la responsabilité d’une telle atrocité ? »

« Les femmes et les filles afghanes « vont » subir des dommages indicibles. » — George W. Bush Quelqu’un rappelle à Bush que ses guerres après le 11 septembre ont déplacé 37 millions de civils et tué plus d’un million de civils, des femmes et des enfants de manière disproportionnée. Où est la responsabilité d’une telle atrocité ? https://t.co/9gO6asLJpZ — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) 14 juillet 2021

Les talibans ont déjà repris des territoires stratégiques en Afghanistan, notamment des postes frontaliers avec l’Iran, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Les troupes afghanes qui se rendaient ont été massacrées dans certains cas, dont 22 soldats des forces spéciales qui ont été exécutés lors d’une atrocité filmée. Dans un cas, plus de 1 000 soldats afghans ont fui au Tadjikistan pour échapper à l’envahissement par les talibans.





Le général commandant de l’armée afghane, Sami Sadate, a déclaré lundi dans une interview à NPR que les Afghans se sentent abandonnés par les États-Unis. Au début du mois, les forces américaines ont quitté l’aérodrome de Bagram, anciennement la plus grande base de l’effort de guerre occidental, sans même en informer le commandant afghan de l’installation.

