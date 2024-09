George Taylor, lynché en 1918, honoré par un marqueur historique près d’un endroit à Rolesville

En 1918, une foule de 300 personnes ont pendu un fermier noir nommé George Taylor la tête en bas à un arbre et l’ont coupé à tour de rôle pendant qu’il pendait là, criblant finalement son corps de plus de 100 balles.

Taylor a été accusé d’avoir agressé une femme blanche nommée Ruby Rogers, l’assommant alors qu’elle tenait son bébé sur ses genoux, présumée coupable bien qu’elle n’ait pas pu l’identifier comme le coupable lorsque les députés l’ont présenté – seulement plus tard par le son de sa voix.

Avant qu’un citoyen mandaté ne puisse conduire Taylor en prison, quatre hommes masqués ont arrêté leur voiture et l’ont traîné jusqu’au pâturage de Rolesville où il serait pendu pendant plus de 12 heures.

Ce moment sinistre a marqué le seul lynchage de l’histoire du comté de Wake et, jusqu’à samedi, il a reçu peu de mention dans les pages de l’histoire.

Mais après huit ans d’efforts communautaires, Taylor a un grand marqueur bleu dans le parc Main Street de Rolesville, enregistrant sa mort avec des détails sans faille.

Sa famille a été accueillie avec enthousiasme lorsque le directeur de la ville, Eric Marsh, l’a dévoilé, certains d’entre eux n’ayant appris le lynchage qu’au cours des dernières semaines.

« C’était ancré dans notre histoire familiale », a déclaré Sharin Wilson, l’arrière-arrière-petite-fille de Taylor, originaire de New York. « Nous avons l’impression d’assister à un enterrement. Nous sommes allés à l’école ici. Nous vivions ici et nous ne le savions pas. (…) Non seulement nous sommes George Taylor, mais nous sommes tous George Taylor. »

Sharin Wilson de New York tient la main de Kimberly McDowell-Lois du New Jersey alors qu’un marqueur du lynchage de leur ancêtre George Taylor est dévoilé à Rolesville.

La reconnaissance de samedi est intervenue alors que les militants pour la justice raciale à travers le pays tentent de calculer le portée du lynchage plus d’un siècle.

Il est étrange, notent-ils, que de nombreux endroits restent inconnus bien que les foules qui les ont perpétrés aient eu l’intention de se photographier en flagrant délit.

Les documents de l’initiative à but non lucratif Equal Justice Initiative 120 lynchages à caractère raciste en Caroline du Nord seulement, mais le Le projet Red Record compte 175 entre la fin de la guerre civile et les années 1940 — quatre dans le comté d’Orange et un à Wake.

« Le lynchage était bien plus qu’une simple réponse au crime », écrivent ses auteurs, dont l’un est Seth Kotch, professeur d’études américaines à l’UNC-Chapel Hill. « Il faisait partie d’un discours de suprématie blanche qui cherchait à effacer la réussite des Noirs, les familles noires et l’identité personnelle des Noirs. »

Et même lorsque l’endroit est connu, tant de temps s’est écoulé sans aucun marquage officiel que le paysage rend toute commémoration difficile.

En 1921, une foule Eugene Daniel, 16 ans, a été lynché dans le comté de Chathamle croyant coupable de tentative de viol sans procès. Environ 1 000 personnes ont assisté à la scène et le corps de Daniel a été suspendu à une chaîne pendant plus de 12 heures. Mais comme le site se trouve désormais sous le lac Jordan, la terre du site a été récupérée et placée dans un bocal à la bibliothèque communautaire de Chatham – une exposition qui comprend de la terre provenant de cinq autres sites de lynchage.

Le marqueur de Rolesville a été créé grâce à la Wake County Community Remembrance Coalition, qui comprend l’aide de Rolesville et de l’Equal Justice Initiative. Mais au cours des sept dernières années, plusieurs enseignants du comté de Wake ont fait de Taylor et du lynchage un projet pour leurs élèves, notamment un collecte de fonds pour créer un site web pour leurs recherches.

« Nous devons résister à la tentation de détourner le regard de cette histoire », a déclaré Mikhaila Lambert, une étudiante de l’UNC-Greensboro qui a commencé ses recherches au lycée Middle Creek. « Le lynchage est avant tout une question de déshumanisation des corps noirs, mais permettez-moi de les humaniser pour vous. Ces personnes étaient les enfants de quelqu’un. »

Les membres de la famille de George Taylor se tiennent aux côtés du maire de Rolesville, Ronnie Currin, près de l’endroit où Taylor a été lynché en 1918, désormais commémoré par un marqueur.

Bettie Murchison, coprésidente du projet de commémoration, se souvient d’avoir grandi dans les environs de Rolesville, à une époque où il s’agissait en grande partie de terres agricoles, et de ne pas pouvoir manger dans le seul restaurant de la ville.

Lorsque l’intégration est arrivée 50 ans après le lynchage de Taylor, dit-elle, le propriétaire du restaurant a fermé ses portes plutôt que de permettre aux Noirs d’y manger.

« Il a fallu plus de 100 ans pour que cette reconnaissance se produise », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui est un jour de jugement. Nous parlons de race. Nous parlons de meurtre. Nous parlons de dissimulation. Nous parlons d’oppression. J’ai survécu aux lois Jim Crow destinées à me faire sentir inférieure… J’ai vu ma mère s’habiller fièrement pour exercer son droit de vote. »

Plusieurs intervenants ont répondu à cette question tacite : « Pourquoi déterrer ce monument maintenant ? » Plusieurs ont répondu à leur propre question : la seule façon de mettre fin à l’injustice est de le placer sous les projecteurs, ou dans ce cas, au milieu d’un parc municipal.

« George Taylor aurait-il pu imaginer qu’on se souviendrait de lui de cette façon ? », a demandé Ann-Michelle Roberts, présidente du comité des monuments historiques. « Cela change l’image du racisme : ce monument, son histoire, son héritage. »