George Takei se souvient d’une amitié étroite avec l’actrice décédée de “Star Trek” Nichelle Nichols

George Takei a partagé une histoire reflétant son amitié étroite avec l’acteur de “Star Trek” Nichelle Nichols, décédé à 89 ans ce week-end.

L’acteur de 85 ans a écrit un hommage via Facebook pour honorer la défunte actrice, notant comment elle a soutenu Takei et son mari lors de leur mariage en 2008.

“Quand mon mari Brad et moi nous sommes mariés, nous avons demandé à Walter Koenig, qui jouait l’enseigne Chekov dans la série, d’être notre témoin au mariage”, a-t-il écrit lundi. “Nous avons demandé à Nichelle d’être notre matrone d’honneur.”

“À sa manière caractéristique, Nichelle a déclaré :” Je ne suis pas une matrone ! Si Walter peut être le meilleur homme, pourquoi ne puis-je pas être la meilleure dame ?” ” a ajouté Takei. “Remarquant que le titre de” meilleur homme “de Walter impliquait le titre maladroit de” meilleure femme “, elle était déterminée à être connue comme la” meilleure dame “aux invités.”

L’ACTRICE ‘STAR TREK’ NICHELLE NICHOLS EST MORT À 89 ANS

Nichols était surtout connu sur “Star Trek” pour avoir joué Nyota Uhura lors de l’émission originale de 1966-1969. De plus, elle a fait des apparitions dans les films de la série de la fin des années 70 à 1991. Elle est décédée de causes naturelles dimanche.

“Je lui ai dit: ‘Bien sûr que tu l’es.’ Je partage ici une photo de Nichelle, avec nous, en tant que “meilleure dame” de notre jour heureux”, a noté Takei en partageant des photos d’eux deux ensemble.

Takei a conclu son hommage en déclarant: “Alors que les fans vont manquer et honorer la célèbre actrice qui a ouvert tant de chemins avec sa présence à l’écran, je vais également manquer la chère amie qui vous a toujours fait savoir qu’elle était là pour vous soutenir, aimer vous, et de traverser cette vie étrange et merveilleuse à vos côtés. Nichelle Nichols, vous étiez une sur un million à bien des égards.

D’autres costars, tels que William Shatner, qui a joué le rôle principal en tant que capitaine James T. Kirk aux côtés de Nichols, ont également rendu hommage à la défunte actrice après sa mort. “Je suis tellement désolée d’apprendre le décès de Nichelle. C’était une belle femme et jouait un personnage admirable qui a tant fait pour redéfinir les problèmes sociaux ici aux États-Unis et dans le monde entier. Elle me manquera certainement. Envoi de mon amour et condoléances à sa famille.”

Shatner et Nichols sont entrés dans l’histoire de la télévision en 1968 lorsqu’ils ont partagé le premier baiser interracial télévisé au cours de la troisième saison de “Star Trek”.

Avant sa mort, Nichols a eu des problèmes de santé pendant plusieurs années, y compris en 2015 lorsqu’elle a subi un accident vasculaire cérébral mineur. Au moment de sa mort, elle souffrait de démence.