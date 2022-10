George Strait annonce une tournée du stade avec Chris Stapleton et Little Big Town en 2023

George Strait, qui a été surnommé “The King of Country”, a annoncé sa plus grande course de stade depuis sa (semi) retraite après sa tournée “The Cowboy Rides Away” en 2014.

La superstar du pays effectuera une tournée de six stades en 2023, commençant le 6 mai en Arizona et se terminant le 5 août en Floride. Chris Stapleton et Little Big Town rejoindront Strait sur la route.

“C’était juste bien” Strait a déclaré à Billboard par e-mail. “J’ai eu l’opportunité de travailler avec Chris et Little Big Town et tout s’est en quelque sorte mis en place pour l’année prochaine. Je ne fais plus autant de spectacles, donc si nous pouvons faire un stade où nous pouvons jouer pour plus de gens, ça marche pour moi.”

Même si Strait n’emmène plus beaucoup sa musique sur la route, il a joué des spectacles dans sa résidence à Las Vegas, “Strait to Vegas”, depuis sa dernière tournée.

Strait a connu un énorme succès à son époque en tant qu’artiste de musique country, avec plus de meilleures chansons que tout autre artiste de l’histoire. La légende du country est ravie de reprendre la route et que les fans entendent sa musique.

“Toute ma carrière a été incroyable en ce sens. J’ai eu la chance d’être avec une grande maison de disques, MCA, et bien qu’ils ne me jouent plus beaucoup, la radio country m’a vraiment été bénéfique pendant de nombreuses années. années et j’apprécie vraiment ces années », a déclaré Strait.

Strait fera six arrêts pour sa tournée des stades. Il commencera en Arizona avant de se rendre au Wisconsin, à Washington, au Colorado et au Tennessee, et il terminera en Floride.

Les billets pour le spectacle en six étapes de Strait seront mis en prévente le 26 octobre, et les billets en vente réguliers à partir du 4 novembre.

Dates de la tournée du détroit de George 2023 :

6 mai, State Farm Stadium, Glendale, Arizona

3 juin, American Family Field, Milwaukee, Wisconsin

17 juin, Lumen Field, Seattle, Washington

24 juin, Empower Field à Mile High, Denver, Colorado

29 juillet, Nissan Stadium, Nashville, Tennessee

5 août, Raymond James Stadium, Tampa, Floride