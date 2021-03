George Stephanopoulos «  a menacé de quitter ABC pour rivalité avec David Muir  »

Le patron de Disney, Bob Iger, a volé à travers le pays plus tôt cette année pour négocier un accord avec la star d’ABC George Stephanopoulos après avoir menacé de quitter le réseau au milieu de tensions croissantes entre lui et son rival en plein essor, David Muir, a-t-on affirmé.

Selon des sources anonymes de l’industrie citées par CNN, Stephanopoulos était furieux lorsque Muir a reçu la responsabilité de diriger la couverture spéciale du réseau des nouvelles de dernière heure et des événements spéciaux – un rôle que Stephanopoulos occupe depuis 2014.

Stephanopoulos, 60 ans, anime Good Morning America et a été directeur des communications de la Maison Blanche au début des années 1990 pour Bill Clinton. Il a rejoint ABC en 1997.

Plus tôt cette année, lorsqu’il a découvert que les responsabilités de chef d’ancre étaient transférées à Muir, 47 ans, même si le titre ne l’était pas, il a menacé de marcher, selon les sources.

Muir avait en fait reçu les tâches supplémentaires il y a deux ans, mais on lui a dit qu’il devrait attendre après 2020, lorsque les engagements de Stephanopoulos se terminaient.

Lorsque Stephanopoulos l’a découvert plus tôt cette année, il aurait été furieux.

Iger, le président exécutif de Disney, a traversé le pays de la Californie à New York pour négocier la paix.

À la suite des négociations, Muir conservera la responsabilité de diriger une couverture spéciale et Stephanopoulos se verra confier par Disney une société de production, où il pourra produire du contenu avec sa femme Ali Wentworth.

Il aidera également à produire du contenu pour Hulu et National Geographic, tous deux appartenant à Disney, et dirigera la couverture des nouvelles de dernière heure le matin, avant ou après Good Morning America. Aucun des deux hommes ne détiendra le titre d’ancre en chef.

C’était un accord auquel il a sauté. C’est une façon de construire vers l’avenir », a déclaré une source.

« Ils ont trouvé un moyen d’avoir deux grandes stars », a déclaré l’une des sources.

La rivalité entre les deux hommes remonte à 2014 lorsque Muir a remplacé Diane Sawyer sur ce qui était alors connu sous le nom d’ABC. Nouvelles du monde. Il s’appelle maintenant World News Tonight.

« Cela allait toujours exploser à un moment donné », a déclaré l’une des sources.

À l’époque, le rôle d’ancre de World News était le plus convoité de l’organisation et celui qui le remplissait était considéré comme le meilleur chien.

Stephanopoulos était déjà l’hôte de GMA et le conduisait à un énorme succès commercial mais voulait le rôle de World News Tonight.

GMA devenait le centre d’intérêt du réseau au lieu de l’émission du soir. Stephanopoulos est resté sur le programme du matin et Muir, alors âgé de 40 ans, a reçu le poste de présentateur de World News.

Il était considérablement moins expérimenté que Stephanopoulos à l’époque, de sorte que le rôle d’ancre en chef revenait à ce dernier, tout comme le salaire plus élevé.

Dans un rapport de Mediaite cette année-là, le salaire de Muir a été évalué à 5 millions de dollars, mais il est susceptible d’avoir considérablement augmenté depuis lors, en particulier compte tenu des notes stellaires de l’émission; c’était le journal télévisé le plus regardé en 2019-2020.

Stephanopoulos a re-signé avec le réseau en 2019 sur un contrat de quatre ans qui lui donne un salaire annuel de 15 millions de dollars.

Maintenant, des sources disent qu’il est temps pour Muir de se mobiliser.

Stephanopoulos était déjà une star dans le monde de la politique et des médias lorsqu’il a rejoint ABC en 1997 après avoir occupé le poste de directeur des communications de la Maison Blanche pour Bill Clinton. Il est montré en train d’être interviewé par Jay Leno cette année-là

L’un des premiers emplois de Stephanopoulos avec le réseau était sur This Week. Il est montré avec Bill Kristol, Clarence Page, George Will, Sam Donaldson et Cokie Roberts cette année-là