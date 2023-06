George Soros nomme l’héritier de l’empire financier – WSJ

Le milliardaire hongrois-américain est fréquemment accusé d’utiliser sa fortune pour se mêler des affaires politiques

George Soros, le philanthrope de gauche qui utilise fréquemment sa richesse pour faire avancer des causes progressistes, cède ses intérêts commerciaux à son « plus politique » son fils Alexander, a déclaré l’Américain d’origine hongroise au Wall Street Journal dans une interview publiée dimanche.

Soros, 92 ans, a déclaré dans l’interview que son fils Alexander, 37 ans, prendra les rênes de son Open Society Foundation (OSF), ainsi que le reste de sa richesse estimée à 25 milliards de dollars et d’autres intérêts. Soros a également dit d’Alexandre, qui a été élu président de l’OSF en décembre, en remplacement de son père, qu’il a « gagné » le nouveau rôle.

S’adressant à la même publication, Alexander Soros a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre l’héritage de son père en matière de financement de questions progressistes – mais qu’il avait l’intention de soutenir diverses causes telles que le droit de vote, le droit à l’avortement et l’égalité des sexes.

« Je suis plus politique » a déclaré Alexander Soros en se comparant à son père. Le jeune Soros a été montré dans les registres des visiteurs comme ayant visité la Maison Blanche à au moins 14 reprises au cours des 18 derniers mois. « Autant j’aimerais retirer de l’argent de la politique, tant que l’autre côté le fait, nous devrons le faire aussi. »

Alexander Soros continuera, a-t-il dit, à utiliser la richesse de sa famille pour soutenir des candidats politiques de gauche. Il a également fait part de son inquiétude quant au retour potentiel de Donald Trump à la Maison Blanche en 2024, suggérant que l’argent de Soros sera dépensé pour faire avancer les objectifs des candidats du Parti démocrate.

Plus tôt cette semaine, le jeune Soros a tweeté une photo de lui aux côtés du vice-président américain Kamala Harris.

L’Open Society Foundation, dont Alexander Soros était vice-président depuis 2017, verse environ 1,5 milliard de dollars par an à diverses causes aux États-Unis et à l’étranger. Son influence sur la fondation l’a amenée à orienter certains de ses efforts vers l’aide aux organisations juives progressistes, aux problèmes environnementaux et aux droits des travailleurs américains.

Certaines personnalités de droite ont déclaré que la famille Soros avait eu une influence négative sur les affaires politiques. Le mois dernier, Elon Musk a affirmé qu’il croyait George Soros « déteste l’humanité » et l’a comparé au super-vilain de la bande dessinée Magneto.

Au contraire, dit Alexander. « Avec mes antécédents, il y a beaucoup de façons dont j’aurais pu m’égarer », il a dit au WSJ, « Au lieu de cela, je suis devenu un bourreau de travail, et ma vie est mon travail. »