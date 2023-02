George Soros est prophétique ou tire beaucoup de ficelles

L’activiste milliardaire prévoyait que l’OTAN deviendrait l’exécuteur et les Européens de l’Est la main-d’œuvre de son nouvel ordre mondial

George Soros est soit incroyablement prémonitoire, soit terriblement influent lorsqu’il s’agit de déterminer qui devra faire tout le saignement et la mort qu’il juge nécessaires pour provoquer un désir “nouvel ordre mondial.”

Considérez l’essai du milliardaire d’origine hongroise sur l’avenir de l’OTAN : «Les États-Unis ne seraient pas appelés à jouer le rôle de gendarme du monde. Quand il agit, il agirait en conjonction avec d’autres. Incidemment, la combinaison de la main-d’œuvre d’Europe de l’Est avec les capacités techniques de l’OTAN renforcerait considérablement le potentiel militaire du partenariat car elle réduirait le risque de sacs mortuaires pour les pays de l’OTAN, qui est la principale contrainte à leur volonté d’agir. C’est une alternative viable au désordre mondial qui se profile.

Soros mérite le mérite d’avoir décrit avec précision la stratégie des États-Unis et de l’OTAN pour provoquer et exploiter le conflit russo-ukrainien. Les Ukrainiens fournissent la main-d’œuvre, c’est-à-dire la chair à canon, et les marionnettistes occidentaux peuvent tenter d’affaiblir la Russie et faire respecter leur vision d’un ordre mondial favorable. Ils peuvent également le faire sans avoir à faire valoir auprès de leurs concitoyens qu’il s’agit d’un combat pour lequel il vaut la peine de tolérer les sacs mortuaires venant du front.

De plus, en partageant le fardeau de fournir une aide militaire et économique à Kiev, les puissances occidentales obtiennent le double avantage de prolonger leur guerre par procuration et de donner l’impression que le monde entier soutient fermement le bleu et le jaune. Cela aide à étayer le cadre narratif selon lequel il n’y a aucune base morale pour critiquer la politique ukrainienne et quiconque le fait est probablement un agent du Kremlin.

Le fait est que Soros n’a pas écrit son point de vue sur la situation cette semaine, ce mois-ci ou même l’année dernière. Il ne l’a même pas écrit en 2014, alors qu’il soutenait prétendument le renversement du gouvernement ukrainien élu et aurait pu raisonnablement anticiper un conflit à venir avec la Russie. Non, Soros a écrit cette évaluation en 1993, il y a près de 30 ans.

À l’époque, à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, Soros voulait empêcher les anciens États soviétiques et les nations du Pacte de Varsovie de devenir des pays nationalistes qui seraient gouvernés selon leurs propres intérêts et s’opposeraient à l’ordre mondial qu’il promouvait.

Les dirigeants occidentaux avaient assuré que l’OTAN ne s’étendrait pas vers l’est, mais Soros considérait le bloc militaire comme “la base d’un nouvel ordre mondial.” Il a concédé que le groupe aurait besoin “une nouvelle pensée profonde,” étant donné que sa mission initiale était “obsolète,” et il a insisté sur le fait que l’alliance doit être libre d’inviter n’importe quel pays à se joindre.

En fait, il a vu une grande opportunité pour l’OTAN de profiter du vide sécuritaire créé par l’effondrement soviétique si elle pouvait agir rapidement. “Si l’OTAN a une mission, c’est de projeter sa puissance et son influence dans la région, et la mission est mieux définie en termes de sociétés ouvertes et fermées.”

« Les pays d’Europe centrale réclament une adhésion à part entière à l’OTAN dès que possible, de préférence avant que la Russie ne se rétablisse. La Russie s’y oppose, non parce qu’elle nourrit des desseins sur son ancien empire mais parce qu’elle ne voit aucun intérêt à y consentir. Sa fierté nationale a été blessée et elle en a assez de faire des concessions sans avantages correspondants. »

Soros considérait l’OTAN à la fois comme une plate-forme viable pour devenir l’exécuteur anti-russe de son nouvel ordre mondial et comme l’objet brillant et brillant pour attirer les anciens États européens du bloc de l’Est dans le giron. “L’OTAN a une structure de commandement unifiée qui rassemble les États-Unis et l’Europe occidentale”, il a dit.

« Il y a de grands avantages à avoir un pilier occidental aussi fort : cela conduit à une structure déséquilibrée fermement enracinée dans l’Occident. C’est comme il se doit, puisque le but est de renforcer et de satisfaire le désir de la région de rejoindre la société ouverte de l’Occident.

L’objectif est devenu réalité. Par exemple, Soros a noté que rien n’empêchait des pays comme la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie de rejoindre l’OTAN. Les trois nations sont devenues la première vague d’expansion de l’OTAN après la guerre froide, rejoignant le bloc en 1999. En fait, le bloc a depuis presque doublé de taille, ajoutant 14 membres d’ici 2020 et faisant de l’Ukraine et de la Géorgie des perspectives d’avenir.

L’OTAN s’est déplacée le long de la frontière russe, plaçant des armes stratégiques et des garanties de sécurité aux portes de Moscou et contribuant à déclencher la crise actuelle. Comme Soros l’a reconnu en 1993, la Russie n’avait aucune envie de restaurer l’empire de Pierre le Grand – contrairement à un sujet de discussion populaire de CNN. Cependant, comme le Kremlin l’a averti à plusieurs reprises au cours des années qui ont précédé le conflit actuel, Moscou ne pouvait pas rester les bras croisés alors que ses intérêts de sécurité nationale étaient bafoués.

Il est facile de voir pourquoi Soros était et est si préoccupé par le nationalisme : sa vision ne pourrait jamais se vendre avec un gouvernement qui servait les intérêts de son propre peuple.

La frénésie d’expansion de l’OTAN n’a rendu personne plus sûr. Nous savons que les petits frères, comme le peuple ukrainien, ne sont pas mieux lotis. Ils ont le privilège de saigner et de mourir car ils fournissent le « main-d’œuvre » pour la lutte par procuration de l’OTAN avec la Russie. Quant aux grands frères, ils sapent leur propre sécurité. Les Américains et les Européens de l’Ouest subissent les effets économiques de la guerre des sanctions entre les États-Unis et l’OTAN contre la Russie, et leurs gouvernements les poussent toujours plus près d’un Armageddon nucléaire mettant fin à la planète.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a annoncé la semaine dernière que son horloge de la fin du monde avait avancé à moins de 90 secondes de minuit, la dernière jamais enregistrée, indiquant que l’humanité se tient à “une période de danger sans précédent.” Le groupe a cité le conflit russo-ukrainien, qui a « a remis en cause l’ordre nucléaire – le système d’accords et d’accords qui ont été construits pendant six décennies pour limiter les dangers des armes nucléaires.”

Ne vous inquiétez pas si vous êtes George Soros, 92 ans, et que vous regardez vos rêves géopolitiques se réaliser. Lui et d’autres comme lui peuvent continuer à avancer pour perfectionner leur ordre mondial comme bon leur semble.

Si nous nous demandons si l’OTAN travaille au nom de cet ordre, nous n’avons qu’à regarder ce qui s’est passé et le cadre du conflit actuel. Lorsque les forces russes ont lancé leur offensive contre l’Ukraine en février dernier, les dirigeants et experts occidentaux ont condamné le président Vladimir Poutine pour avoir sapé le « ordre international fondé sur des règles ».

Ainsi, l’OTAN est apparue comme l’exécuteur de l’ordre international fondé sur des règles – le nouvel ordre mondial, si vous voulez – tout comme Soros l’a appelé il y a trois décennies. Les résultats de cela « nouvelle pensée profonde” sont à peu près les mêmes que celles envisagées par l’activiste politique en 1993. Il a également appelé à étendre l’OTAN à l’Asie, ce qui ne s’est pas encore produit, mais le sommet du bloc de 2022 a été élargi pour inclure des représentants de l’Asie-Pacifique “états sentinelles » – Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.

Soros était-il tellement visionnaire que l’investisseur de fonds spéculatifs pouvait prévoir comment la géopolitique se déroulerait plusieurs décennies à l’avance, ou sa précision reflète-t-elle le fait que lui et ses alliés ont tendance à obtenir ce qu’ils veulent ? Plutôt que la prescience, cette situation ressemble-t-elle davantage au cuisinier qui est un bon prédicteur de ce que nous allons manger au dîner ?

Soros lui-même a donné un indice sur cette théorie dans son essai : “Nous devons agir sans connaissance complète des faits car les faits sont créés par nos décisions.”

Quiconque suggère que Soros appelle beaucoup de coups politiques est immédiatement condamné par les médias occidentaux comme antisémite parce qu’après tout, il a un héritage juif. Peu importe qu’il soit un athée déclaré qui a été accusé de saper le gouvernement démocratiquement élu d’Israël et de financer des groupes qui diffament l’État juif.

Ainsi, lorsque la présidente moldave Maia Sandu revient d’un récent voyage à Davos et commence rapidement à faire allusion à son adhésion à l’OTAN – en violation de l’engagement constitutionnel de neutralité de son pays -, il ne faut pas souligner qu’elle a rencontré Alexander Soros, fils de George Soros, pendant le sommet. Révéler ou essayer de relier de tels points serait antisémite, selon les médias occidentaux.

Il ne se pourrait pas que George Soros exerce une influence démesurée sur les affaires mondiales. Il ne se pourrait pas que certains de ses détracteurs aient des désaccords légitimes et non sectaires avec ses idées. Il ne se pourrait pas que son immunité à la critique soit une preuve supplémentaire de son pouvoir.

Et fermez les yeux lorsqu’un groupe de surveillance américain révèle que Soros a des liens financiers avec au moins 253 organisations médiatiques dans le monde et des liens de financement avec 54 personnalités médiatiques de premier plan, y compris des noms tels que Christiane Amanpour de CNN, Lester Holt de NBC News et rédacteur en chef du Washington Post. Sally Buzbee.

Soros peut donc exercer son influence en toute impunité, réalisant apparemment ce qu’il veut dans de nombreux cas. Il sert les intérêts des milliardaires, des sous-traitants de la défense, des politiciens et des ingénieurs sociaux. Mais qu’en est-il du reste d’entre nous, les 8 autres milliards de personnes dans le monde ? Qu’en est-il de ceux qui veulent juste pouvoir subvenir aux besoins de nos familles, rechercher le bonheur et vivre en paix – sans se soucier que les pilules d’iode soient épuisées et qu’il n’y ait peut-être pas le temps de construire un abri antiatomique ?

Soros lui-même pourrait nous prescrire plus de pain et de cirques, pour distraire les masses – ainsi que le tribalisme, pour maintenir les gens divisés – au moins jusqu’à ce que nous devions servir de « main-d’œuvre » pour la cause.